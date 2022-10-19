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Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у "ЛНР" та "ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент РФ Володимир Путін проводить засідання Радбезу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

Він вже звинуватив Україну в нібито застосуванні "терористичних методів".

Окрім того, Путін, як зазначається, оголосив про рішення запровадити воєнний стан у Херсонській та Запорізькій областях, а також у так званих "ЛНР" та "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія після завершення псевдореферендумів може оголосити воєнний стан, - міністр оборони Литви Анушаускас

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+70
Потоки сознания шизофреника.
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19.10.2022 14:53
+67
А до сих пор что там было? Мир и веселье?
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19.10.2022 14:54
+58
От дебіл!!!
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19.10.2022 14:52
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19.10.2022 15:25 Відповісти
***** КАК ВСЕГДА ОБОСРАЛОСЬ И НЕ ВВЕЛО ВП НА ТЕРРИТОРИИ ОКОСТАНА
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19.10.2022 15:12 Відповісти
Терорист номер один сказав щось про терористів.
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19.10.2022 15:12 Відповісти
Всьо правильно, короче меня довод достал. Проверим слава Украине
Гандон не пишет
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19.10.2022 15:13 Відповісти
Фалодя, Фалоденька, не астанавливайся! А ще Крим!! Крим забув
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19.10.2022 15:14 Відповісти
Единственным адекватным ответом должно быть введение военного положения в Крыму.
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19.10.2022 15:15 Відповісти
Він вже введений указом Президента України від 24 лютого 2022 року.
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19.10.2022 15:22 Відповісти
Верно. Но важно сделать акцент именно на Крыме. Я бы еще добавил, что "военное положение распространяется на всю протяженность Крымского моста". Пуканы лаптеногих должны взорваться!
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19.10.2022 15:42 Відповісти
putin XUYLO !
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19.10.2022 15:16 Відповісти
Він також може пргролосити військовий стан у «країні дураків,» у «країні неляканих ідіотів», а може і у чарівній країні Оз та « піди туди, не знає куд». Ось що буває, коли у психіатричній клініці на посаді головного лікаря з'являється психічна хвора людина.
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19.10.2022 15:18 Відповісти
А міг би і в Вашингтоні воєнний стан запровадити і там мобіків набирати
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19.10.2022 15:21 Відповісти
Ой дурне... Фейковий режим на фейкових територіях.
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19.10.2022 15:21 Відповісти
Нет смысла как-то комментировать или обсуждать шизоидный бред ракового карлика))) Продолжаем клепать москалей) Скоро все будет ХЕрсон
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19.10.2022 15:21 Відповісти
ура ура ура.
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19.10.2022 16:55 Відповісти
Удивительно, что не объявил о режиме военного коммунизма.
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19.10.2022 15:22 Відповісти
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19.10.2022 19:20 Відповісти
А че там у кацапов? Друзі, а ви помітили, що в більшості вживання або застосування слів росіяни, росія - майже повністю замінено, тобто отак іде потихеньку зтирання цих слів з оберту зооовсім...ну то таке
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19.10.2022 15:22 Відповісти
немытые - кацы
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19.10.2022 15:25 Відповісти
путин едет по стране , россия по прежнему в гавне
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19.10.2022 15:24 Відповісти
передайте ***** что Украина раньше ввела военное положение оно действует и на всей территории страны
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19.10.2022 15:24 Відповісти
Скоро и путину введут военное положение.
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19.10.2022 15:24 Відповісти
Бункерный страдалец, военный стан уже во всем мире благодаря твоему старческому маразму, деменцией и импотенцией во всех сферах жизни...
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19.10.2022 15:25 Відповісти
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19.10.2022 15:30 Відповісти
макітра ху...йла, як зал...упа в імпотента.
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19.10.2022 15:39 Відповісти
Яке ж воно гидотне , фуууу🥵
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19.10.2022 19:04 Відповісти
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19.10.2022 15:27 Відповісти
Кто его выбирал?
Ельцин и олигархи "назначили"

Потом 146% рисовали только
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19.10.2022 19:42 Відповісти
ПОХ
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19.10.2022 15:28 Відповісти
совбеса
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19.10.2022 15:28 Відповісти
Мы, конечно, понимаем, что это чтоб народ хватать на улицах и на фронт с камнями и палками гнать. Но это клоунское законотворчество просто умиляет....
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19.10.2022 15:35 Відповісти
"спецоперация" з незаконним, окупаційним воєнним станом.... - аксюморон від кремлівського придурка.
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19.10.2022 15:37 Відповісти
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.10.2022 15:39 Відповісти
А я объявляю военное положение в мацкве. А почему нет?
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19.10.2022 15:39 Відповісти
Переход от "спецоперации" к "военному положению" это последний шаг в ряду событий приведших к безалкогольной водке и резиновой женщине!
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19.10.2022 15:40 Відповісти
***** клоун
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19.10.2022 15:42 Відповісти
В своїй "резиновій дупі" ще треба ввести військовий стан.
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19.10.2022 15:43 Відповісти
Эта новость вызвала у меня столько же эмоций, сколько пролетающая мимо глаз муха.
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19.10.2022 15:45 Відповісти
упячка знову рило терористчної лживої тварі яку поблажливо зве по імені володимир путін виклала на головну .як важливо знати народу що збреше крмлвська ****
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19.10.2022 15:47 Відповісти
Калькулює сталіна. Тютя в тютю. В його "сумеречном сознании" все це територія орди і там воєнний стан. А у відповідь всьому світу, ви помиляєтесь, це Україна терористична держава, а не ми. Це вони на нас зараз нападають. Вольдемар хоче знайти істину - Кто первий ? Первий кто ?
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19.10.2022 15:51 Відповісти
Gnoj
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19.10.2022 15:53 Відповісти
долбодятел плешивий
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19.10.2022 15:54 Відповісти
Нужно соблюдать осторожность, могут теперь применить ТЯО на этих территориях.
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19.10.2022 16:03 Відповісти
Могут с Марта месяца...
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19.10.2022 16:15 Відповісти
Это последний козырь

Пока минимум до Крыма не дойдет
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19.10.2022 19:36 Відповісти
А у українських хаймарсів згоду на це бліда бункерна воша отримала? Бо їм глибоко похер, що цей недоумок пробелькотів. Горіла кацапня на нашій землі і буде горіти вічно, поки уся не виздихає.
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19.10.2022 16:05 Відповісти
В Мавзолеї своєму вводь, придурок ботоксний.
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19.10.2022 16:09 Відповісти
С таким успехом Украина может ввести военное положение в Хабаровском крае
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19.10.2022 16:09 Відповісти
казковий довбойоб
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19.10.2022 16:11 Відповісти
А а Лондоне-Берлине не?
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19.10.2022 16:14 Відповісти
Воно вже й не знає як про себе нагадати...
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19.10.2022 16:17 Відповісти
******,как и его недонация.
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19.10.2022 16:33 Відповісти
БЕСпутин антихрист люциферович проклятый ИДИОТ, как и проклята сатанистская раССея
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19.10.2022 16:45 Відповісти
Это ***** как А до этого шо было
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19.10.2022 16:46 Відповісти
А "СВО" на цих територіях вже завершена?
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19.10.2022 16:54 Відповісти
poternetvsepoplanu
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20.10.2022 00:43 Відповісти
Да штоб ты здох , и будь ты проклят до седьмого колена , мелкая тварь нечеловеческая...
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19.10.2022 16:55 Відповісти
Наконец то! Вот теперь все точно поменяется.
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19.10.2022 17:03 Відповісти
пора бубе указом открыть сезон охоты на кремлёвских питарасов в мацковской наротной рыспублике..
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19.10.2022 17:11 Відповісти
тобто путін визнає щона цих територіях війна а неспецоперація.
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19.10.2022 17:44 Відповісти
Пут Ьін запровадив собі самому у дупу самотик гжельскої фабрики фаянсових виробів на тлі поразки на Україні, яркий зветься "ваєнний стан".
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19.10.2022 17:46 Відповісти
и сломал его...
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19.10.2022 17:50 Відповісти
Петро Порошенко назвав черговий «указ» путіна щодо українських територій «фількіною грамотою».
Порошенко переконаний: чергові незаконні рішення путіна щодо захоплених українських територій не зупинять поступ української армії, яка звільняє наших людей і наші території від рашистської нечисті.
«Воєнний стан на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині та Херсонщині діє з 24 лютого 2022 року, як і на всій території України. Бо ці області - невід'ємна частина нашої Вітчизни. А московія майже усі два десятки років правління свого фюрера - на казарменому становищі, мілітарізована, контужена, озлоблена і агресивна до усього світу», - пише Порошенко у Facebook.
«Сьогоднішній указ путіна - це те, що у російській фразеології називається «фількіна грамота». путін забув про власного класика. «Гладко било на бумагє, да забилі пра аврагі, а па нім хадіть», - писав один з них після програної росією Кримської війни», - нагадав п'ятий Президент.
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19.10.2022 18:02 Відповісти
@Mmm Max f0cb6522

У МММ нема проблем?

Будуть!
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19.10.2022 23:44 Відповісти
Тепер путлер буде утилізувати лднрівське лайно? а все до цього йшло,усі хто бажав радянську ковбасу по 3,20 руб,тепер стануть фаршем.путлер боїться торкатися мацкви та петькибурга, тому утилізує непотіб ,свої зеків, зомбованих і зрадників України.Туди їм і дорога,шкода тільки що прибираючи з землі це біосмиття ,гине цвіт української націі.
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19.10.2022 18:19 Відповісти
***** продолжает неистово рыть яму себе и расеюшке.
И главное, наши ватники на оккупированных территориях сполна узнают что такое русский мир.
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19.10.2022 18:21 Відповісти
На фоні кремльовського бального кім чен ір та африканські вожді-людоєди виглядають досить адекватними
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19.10.2022 18:37 Відповісти
"он *******, чтобы вы понимали!" (с)
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19.10.2022 18:58 Відповісти
Єй , ху@ло , у своєму кацапстані можеш вводити щось , а не у демократичній і вільній Украіні 😡
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19.10.2022 19:01 Відповісти
Как ето унылое говно может там шото запровадити?ето территория Украины.психиатра в студию
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19.10.2022 19:09 Відповісти
Мені здається, я розумію, чому анонсоване західними розвідками вторгнення не відбулося 16 лютого (з цього по хамськи насміхався Зеленський). Бо наша укрсучвлада ще не встигла повністю відвести війська та зруйнувати всі можливості для оборони. І робили чітко навпаки до того, на чому наполягав Порошенко.

Згадайте - останні бійці ЗСУ між Кримом і Новою Каховкою були остаточно відведені 21 лютого. Практично тоді ж забрали всі війська на захід від Маріуполя (вслухайтеся у вимогу Порошенка: "Захистіть лінію Маріуполь-Крим, щоб не допустити прориву суходолом" - якраз із точністю до навпаки виконали). З півночі відводили всі війська під чисту. З Харкова мали забрати єдину бригаду, яка прикривала місто, але Залужний просто не виконав наказ... Це ще добре, що всі перші тези Порошенка всупереч рішенню Зеленського і не маючи на ту мить повноважень, Залужний встиг виконати з 1.00 до 4.00 вночі 24 лютого... А все ж перелічене вже було зробленоПорошенком і без явної загрози ще до 2019-го...
Віктор Яковенко
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19.10.2022 20:07 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕ УКРАИНА!
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19.10.2022 20:20 Відповісти
а давайте объявим такое же где нибудь за уралом или в зимбабвэ...
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19.10.2022 20:25 Відповісти
Не ввёл, а объявил.
Ввести он может только чью-то кожаную иглу себе в тухлую вену.
А своими объявлениями он может заинтересовать только обитателей Кащенко и мордора, они там целыми днями что-то заявляют и объявляют.
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19.10.2022 20:31 Відповісти
президент расіі путін-йбануте чьмо.
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19.10.2022 22:48 Відповісти
У Миколаєві прогримів вибух. Зруйновано пам'ятник радянському чекісту
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19.10.2022 23:14 Відповісти
кщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім.
мразь зэ-леножопая ким грозится патриотам за другую мразь-чекисткую
зэ-иуды -это кодло фсбэшное
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19.10.2022 23:16 Відповісти
Ніякого "вибуху" не було. Це бавовнятко сфотографувалося поруч з пам'ятником на згадку.
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20.10.2022 08:36 Відповісти
ну старик кабай совсем кабайкнулся...
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20.10.2022 06:12 Відповісти
От сучий син!
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20.10.2022 10:06 Відповісти
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