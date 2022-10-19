Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у "ЛНР" та "ДНР"

Президент РФ Володимир Путін проводить засідання Радбезу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

Він вже звинуватив Україну в нібито застосуванні "терористичних методів".

Окрім того, Путін, як зазначається, оголосив про рішення запровадити воєнний стан у Херсонській та Запорізькій областях, а також у так званих "ЛНР" та "ДНР".

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