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Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у "ЛНР" та "ДНР"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін проводить засідання Радбезу РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".
Він вже звинуватив Україну в нібито застосуванні "терористичних методів".
Окрім того, Путін, як зазначається, оголосив про рішення запровадити воєнний стан у Херсонській та Запорізькій областях, а також у так званих "ЛНР" та "ДНР".
Топ коментарі
+70 Garry Grant
показати весь коментар19.10.2022 14:53
+67 FT FT
показати весь коментар19.10.2022 14:54
+58 Василий Воробец
показати весь коментар19.10.2022 14:52
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Будь ласка, зачекайте...
Гандон не пишет
Ельцин и олигархи "назначили"
Потом 146% рисовали только
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Пока минимум до Крыма не дойдет
Порошенко переконаний: чергові незаконні рішення путіна щодо захоплених українських територій не зупинять поступ української армії, яка звільняє наших людей і наші території від рашистської нечисті.
«Воєнний стан на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині та Херсонщині діє з 24 лютого 2022 року, як і на всій території України. Бо ці області - невід'ємна частина нашої Вітчизни. А московія майже усі два десятки років правління свого фюрера - на казарменому становищі, мілітарізована, контужена, озлоблена і агресивна до усього світу», - пише Порошенко у Facebook.
«Сьогоднішній указ путіна - це те, що у російській фразеології називається «фількіна грамота». путін забув про власного класика. «Гладко било на бумагє, да забилі пра аврагі, а па нім хадіть», - писав один з них після програної росією Кримської війни», - нагадав п'ятий Президент.
У МММ нема проблем?
Будуть!
И главное, наши ватники на оккупированных территориях сполна узнают что такое русский мир.
Згадайте - останні бійці ЗСУ між Кримом і Новою Каховкою були остаточно відведені 21 лютого. Практично тоді ж забрали всі війська на захід від Маріуполя (вслухайтеся у вимогу Порошенка: "Захистіть лінію Маріуполь-Крим, щоб не допустити прориву суходолом" - якраз із точністю до навпаки виконали). З півночі відводили всі війська під чисту. З Харкова мали забрати єдину бригаду, яка прикривала місто, але Залужний просто не виконав наказ... Це ще добре, що всі перші тези Порошенка всупереч рішенню Зеленського і не маючи на ту мить повноважень, Залужний встиг виконати з 1.00 до 4.00 вночі 24 лютого... А все ж перелічене вже було зробленоПорошенком і без явної загрози ще до 2019-го...
Віктор Яковенко
Ввести он может только чью-то кожаную иглу себе в тухлую вену.
А своими объявлениями он может заинтересовать только обитателей Кащенко и мордора, они там целыми днями что-то заявляют и объявляют.
мразь зэ-леножопая ким грозится патриотам за другую мразь-чекисткую
зэ-иуды -это кодло фсбэшное