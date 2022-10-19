Угорщина на кордоні з Україною відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна

Новий великий залізничний термінал для перевантаження контейнерів із широкої колії на вузьку дозволить налагодити сухопутний маршрут для постачання українського зерна до портів північної Адріатики.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслітке до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу", - сказав глава угорського МЗС.

Термінал було побудовано у рекордно короткий термін. І на цей час він є найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті. За словами міністра МЗС, його потужність становить один мільйон контейнерів на рік, що вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.





