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Угорщина на кордоні з Україною відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна

Новини Цензор.НЕТ Події

термінал

Новий великий залізничний термінал для перевантаження контейнерів із широкої колії на вузьку дозволить налагодити сухопутний маршрут для постачання українського зерна до портів північної Адріатики.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ

"Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслітке до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу", - сказав глава угорського МЗС.

Термінал було побудовано у рекордно короткий термін. І на цей час він є  найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті. За словами міністра МЗС, його потужність  становить один мільйон контейнерів на рік, що вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.

Угорщина на кордоні з Україною відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна 01
Угорщина на кордоні з Україною відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна 02
Угорщина на кордоні з Україною відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна 03

Автор: Марина Макєєва
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да ладно? мадяры подсосались?
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19.10.2022 15:25 Відповісти
а не пошли бы они на три веселые буквы
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19.10.2022 15:35 Відповісти
благодетель ти наш мадярский... як буду в будепешті-вже точно орбана обніму і поцьомаю
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19.10.2022 15:27 Відповісти
рашисти ,через угорських ******* , рішили заробляти на транспортуванні українського зерна.Нехай стоїть термінал рівно так само як рашистські газові потоки без зерна
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19.10.2022 15:34 Відповісти
А де ж Ви, тварюки, були до відкриття морських портів?
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19.10.2022 15:37 Відповісти
А Орбан парень не дурак:
как Путина поддерживать и вредить Украине, Так он первый.

А как запускать « дорогу» по которой вывозить зерно из Украины - он тут как тут.
Свой шкурный интерес превыше всего...
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19.10.2022 15:38 Відповісти
Орбан не дурень, Орбан поц.
Якщо намагаєшся отримати свій зиск з обох сторін конфлікту, то по його завершенні у переможця завжди буде до тебе низка питань.
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19.10.2022 16:03 Відповісти
Таких терміналів вздовж кордону з ЄС має бути багато. Це дуже знизить амбіції "миротворців" Ердогана та *****. Ми досі не знаємо з якого ж це дива і за що саме ***** погодилось на "зерновий коридор" і чого насправді це нам коштує. Але "чуйка" каже "нє всьо так однозначно..."
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19.10.2022 15:55 Відповісти
 
 