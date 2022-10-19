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Росія тримає у Чорному морі 10 кораблів та катерів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,рф

У Чорному морі чисельність російського корабельного угруповання становить 10 кораблів і катерів. З них два ракетоносії з 12 "Калібрами".

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ

"Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 10 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. 2 великих десантних кораблі та 2 носії крилатих ракет, в тому числі підводний, - в готовності до пуску 12 "Калібрів", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни збільшили корабельне угруповання, - ОК "Південь"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
... і навіть через 8 місяців війни під "керівництвом БоНеВтіка" ми можемо тільки з берега дулі тикати...
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19.10.2022 15:38
+5
Пишуть про ці корита, пишуть . Де ж наші Гарпуни та Нептуни
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19.10.2022 16:06
+1
Самовпевненість, ще нікого до добра не доводила.
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19.10.2022 16:14
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... і навіть через 8 місяців війни під "керівництвом БоНеВтіка" ми можемо тільки з берега дулі тикати...
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19.10.2022 15:38 Відповісти
ну, это пока мы на ЮБК не вышли. Потом они свои корыта смогут только порезать в новороссийской бухте, и по частям переправить на свой севфлот.
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19.10.2022 15:39 Відповісти
Готовятся стать подводным флотом. Перед погружением надышатся хотят
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19.10.2022 15:44 Відповісти
Самовпевненість, ще нікого до добра не доводила.
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19.10.2022 16:14 Відповісти
у кацапов отсутствует историческая память, поэтому они этого не знают.
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19.10.2022 16:19 Відповісти
Пишуть про ці корита, пишуть . Де ж наші Гарпуни та Нептуни
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19.10.2022 16:06 Відповісти
Кацапи тримають свої корита на південному сході від Криму.
Півострів їх надійно захищає, бо протикорабельні ракети не можуть літати над суходолом.
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19.10.2022 16:13 Відповісти
Тобто в районі Новоотсосійська! То може бахнем?
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19.10.2022 17:00 Відповісти
Якщо на годину перенесете півострів Крим в інший вимір, (бо протикорабельні ракети, не можуть летіти над суходолом, а РЛС не можуть підсвітити цілі за такою перешкодою) то жодних проблем.
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19.10.2022 17:07 Відповісти
и кроме того, они держатся на расстоянии не ближе двухсот миль от наших ПУ.
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19.10.2022 16:21 Відповісти
 
 