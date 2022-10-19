Росія тримає у Чорному морі 10 кораблів та катерів, - ОК "Південь"
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У Чорному морі чисельність російського корабельного угруповання становить 10 кораблів і катерів. З них два ракетоносії з 12 "Калібрами".
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 10 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. 2 великих десантних кораблі та 2 носії крилатих ракет, в тому числі підводний, - в готовності до пуску 12 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 НБ
показати весь коментар19.10.2022 15:38
+5 Ap Kats
показати весь коментар19.10.2022 16:06
+1 mrSmith
показати весь коментар19.10.2022 16:14
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Півострів їх надійно захищає, бо протикорабельні ракети не можуть літати над суходолом.