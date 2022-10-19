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Делегація Ради у ПА НАТО має ініціювати рішення на підтримку членства України в Альянсі, - Порошенко

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порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав Постійну делегацію Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО ініціювати рішення про підтримку членства України в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він повідомив, що під час поїздки до Великої Британії на Конференцію Консервативної партії обговорив цю ідею із західними союзниками України. Порошенко вважає, що українська делегація тепер має офіційно ініціювати таке рішення під час чергової сесії ПА НАТО у листопаді.

"Єдина надійна гарантія безпеки для України – це наше членство в Північноатлантичному альянсі. В ході свого нещодавнього візиту до Великої Британії для участі у Конференції правлячої Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі докладно про це говорив з усіма друзями України, передусім нашими британськими союзниками. Після офіційного подання Україною заявки на членство в НАТО – час і для активної парламентської роботи", - зазначив лідер "ЄС".

"Напередодні чергової щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО у листопаді офіційно запропонував Постійній делегації Верховної Ради України у ПА НАТО ініціювати в рамках Асамблеї рішення на підтримку нашої заявки та початку відповідних процедур інтеграції України до НАТО. Вірю, що спільними зусиллям нам все вдасться. Україна буде в НАТО", - наголосив Порошенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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І додати нічого - "Україна буде в НАТО"
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19.10.2022 16:04 Відповісти
Украина буде в НАТо но не при твоей жизни!Неужели там не видят что коррупция зашкаливает а они хатеяли прихватизацию.Идет саботаж призыва,они собрались освобождать оккупированные территории 1 к 1 а должно быть хотя бы 1:5.Стараются понравится выборщикам,но во время войны пиар недопустим,прибавьте сюда закрытые СМИ и вы поймете что мы ничем не отличаемся от рашки..
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19.10.2022 16:21 Відповісти
Так "зеленим" це не на часі, бо треба буде щось з корупцією робити. Та й з кацапськими кротами в ОПі.
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19.10.2022 16:22 Відповісти
Порох міг би вибити для нас вступ в НАТО.
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19.10.2022 16:22 Відповісти
Не буде прийнятою Україна в НАТО з-за наявності в нашій державі влади ЄрЗе. В НАТО вистачає колаборнантів та корупціонерів (мад'яри, наприклад); навіщо їм ще одні, нехай з іншого флангу?
А, от коли владу ми змінимо - от тоді... появляться шанси зайти в НАТО. Як би там не було - в Україні змінити владу ЄрЗе легше, ніж Орбана...
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19.10.2022 16:29 Відповісти
«Україна в ЄС і НАТО, а ***** здох»: піхотинці у Слов'янську розказали Порошенку про головне бажання

Порошенко у Слов'янську на Донеччині передав дві вантажівки DAF, а також буржуйки, генератори, спальні мішки та інше військове спорядження бійцям 10-ї Гірсько-штурмової бригади.
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19.10.2022 16:42 Відповісти
Як шо пам'ятати, шо зеленський за два роки не призначив посла від України в NATO, то багато часу втрачено. Ще й NATO так винувате перед зеленстким та його виборцями.
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19.10.2022 16:54 Відповісти
ми мусимо вступити в нато
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19.10.2022 17:08 Відповісти
 
 