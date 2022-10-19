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Путін запровадив особливий режим реагування в прикордонних з Україною областях РФ та Криму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Російська Федерація запровадила середній рівень реагування у прикордонних з Україною областях. Також це стосується тимчасово окупованих Криму й Севастополя.

Відповідний "указ" підписав президент Російської Федерації Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, середній рівень реагування було запроваджено в:

  • Краснодарській області;
  • Бєлгородській області;
  • Брянській області;
  • Воронезькій області;
  • Курській області;
  • Ростовській області;
  • Криму;
  • Севастополі.

"Запровадити на територіях Республіки Крим, Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей і м. Севастополя режим (середній рівень реагування), - йдеться в "указі" Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у "ЛНР" та "ДНР"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Здохни, падло бункерне.
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19.10.2022 15:59
+24
Хотів старенький дєдушка потішиться короткою, але переможною войнушкою.
Не знайшлося в нього сміливого радника, який би йому розповів, що короткі та переможні войнушкі на чужій території мають тенденцію перетворюватися на довгі та кровопролитні війни вже на території власній.
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19.10.2022 16:06
+21
на левый берег Волги
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19.10.2022 16:06
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Здохни, падло бункерне.
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19.10.2022 15:59 Відповісти
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19.10.2022 16:06 Відповісти
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19.10.2022 17:08 Відповісти
та вже всі мріють почути, що по всіх телеканалах раїсі блебедине озеро крутять й тижневий траур..
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19.10.2022 16:57 Відповісти
Я б и сама станцювала па-де-де.
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19.10.2022 17:00 Відповісти
Коли вже масквабад буде мати "найвищий рівень реагування"
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19.10.2022 16:01 Відповісти
Коли ми шмальнем по бегзоколонці...
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19.10.2022 16:05 Відповісти
Не тільки по ній, а відразу по збіговиську кацапів і бульбашів на кордоні з білорусю, щоб їм мало не здалося.
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19.10.2022 16:08 Відповісти
Военное положение это: - комендантский час - досмотры автомобилей - изъятие собственности - задержание до 30 суток - принудительное отселение в другой регион - интернирование иностранцев - блок-посты Те или иные ограничения коснутся ЦФО и ЮФО - всего 26 регионов. Треть страны
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19.10.2022 16:57 Відповісти
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19.10.2022 16:01 Відповісти
на левый берег Волги
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19.10.2022 16:06 Відповісти
ой дурак
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19.10.2022 16:02 Відповісти
Припускаю, що наступним рівнем реагування є перехід на лівий берег Волги та Дону
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19.10.2022 16:03 Відповісти
Войны нет а военное положение есть
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19.10.2022 16:03 Відповісти
Средний палец тебе гнида ботоксна
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19.10.2022 16:04 Відповісти
Хотів старенький дєдушка потішиться короткою, але переможною войнушкою.
Не знайшлося в нього сміливого радника, який би йому розповів, що короткі та переможні войнушкі на чужій території мають тенденцію перетворюватися на довгі та кровопролитні війни вже на території власній.
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19.10.2022 16:06 Відповісти
не забудь на Альфа Центравра в в сузіррі касабів-**********
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19.10.2022 16:07 Відповісти
Ніхто не знає шо твориться хворій голові *****
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19.10.2022 16:07 Відповісти
З метою воз'эднання з історичною Батьківщиною ввести на наступних територіях режим "м'якої украінізації":
Краснодарській області;
Бєлгородській області;
Брянській області;
Воронезькій області;
Курській області;
Ростовській області;
Криму;
Севастополі.
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19.10.2022 16:08 Відповісти
А.П.Чехов Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя!»
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19.10.2022 16:10 Відповісти
Што жє тєпєрь дєлать????
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19.10.2022 16:11 Відповісти
На что он собирается реагировать? Да, еще и быстро?
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19.10.2022 16:12 Відповісти
На "швидку настю"-щоб добігти до свого "срального чумудана" 😁
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19.10.2022 16:27 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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19.10.2022 16:13 Відповісти
Жителям роздадуть тенісні ракетки, щоб збивали дрони, ракети і їх уламки? 🤔 Дешевше одразу целофанові мішки роздати. І свічки. Свічки - через мацковський патріярхат. За гроші.
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19.10.2022 16:13 Відповісти
СССР сдох,а РАБseя сдохнет и подавно...,ці слова казав ще мій покійний Батько на Майдані Ющенка у 2004 році...
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱
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19.10.2022 16:16 Відповісти
Прикол в тому що середній рівень реагування це і є воєнний стан. Вони не можуть навіть називати речі своїми іменами. Срамний рівень рофління.
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19.10.2022 16:16 Відповісти
Срамной уровень рофления.
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19.10.2022 16:18 Відповісти
По факту введено военного положение на Концлагере мавзолейном...,а это значит путлер Капут..., злые языки кажуть.. Зеленский и Кодломойский президенты рюSSкого ГУЛАГа...🤣а не Олигарх Кучма Смотрящий за этим Дерьмом...,Короче КВН продолжаецца...🤣
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19.10.2022 16:23 Відповісти
Йой, а шо сі стресло? "Шпецьгоперація" пішла не в той бік!
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19.10.2022 16:25 Відповісти
Та схоже що зашпандьорила в гузно.
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19.10.2022 16:58 Відповісти
"Средний уровень реагирования" - это кацапы при "хлопке" должны в чемодан сраться или прямо в штаны?
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19.10.2022 16:27 Відповісти
Ніби туди пропускають кого завгодно
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19.10.2022 16:30 Відповісти
Аби не мовчки.
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19.10.2022 16:30 Відповісти
..ка, скільки ж ми з дружиною своїм бердянцям і призовчанам(р-н між Приморськом і Мелітополем) говорили, щоб вони не сиділи вже там. Це ппц. Тепер- не хочу про це думати і виправдовую себе тим, що ті, хто залишився, зробили саме такий ВИБІР(мужики є 30-40, та ще з дітьми- ну що триматися за ті 20 чи 200 га землі, якщо тебе зараз "призовуть" і заставлять на ТВОЇЙ солярі ТВОЇМ трактором траншеї рити під вогнем?)... А про тих, хто виїхав- радію, що вмовили.
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19.10.2022 16:33 Відповісти
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19.10.2022 16:37 Відповісти
Та, й...вашу..., Я не встигаю коментувати....ви що, прямо на сервері сидите всі???
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19.10.2022 16:39 Відповісти
о ні, це страшна міра, краще мобілізація (утилізація)
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19.10.2022 16:42 Відповісти
Гудіні.....
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19.10.2022 17:05 Відповісти
Ні, не виберуться з пастки, яку самі й влаштували.
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19.10.2022 17:27 Відповісти
Я, насамперед, мав на увазі того, зліва, але Ви ширше підійшли до питання ))
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19.10.2022 17:38 Відповісти
"Все йде за планом"
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19.10.2022 17:05 Відповісти
 
 