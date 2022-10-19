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Путін запровадив особливий режим реагування в прикордонних з Україною областях РФ та Криму
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Російська Федерація запровадила середній рівень реагування у прикордонних з Україною областях. Також це стосується тимчасово окупованих Криму й Севастополя.
Відповідний "указ" підписав президент Російської Федерації Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, середній рівень реагування було запроваджено в:
- Краснодарській області;
- Бєлгородській області;
- Брянській області;
- Воронезькій області;
- Курській області;
- Ростовській області;
- Криму;
- Севастополі.
"Запровадити на територіях Республіки Крим, Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей і м. Севастополя режим (середній рівень реагування), - йдеться в "указі" Путіна.
Топ коментарі
+27 Garry Grant
показати весь коментар19.10.2022 15:59
+24 arye z.
показати весь коментар19.10.2022 16:06
+21 Leonidas 4503 5b487af2
показати весь коментар19.10.2022 16:06
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Не знайшлося в нього сміливого радника, який би йому розповів, що короткі та переможні войнушкі на чужій території мають тенденцію перетворюватися на довгі та кровопролитні війни вже на території власній.
Краснодарській області;
Бєлгородській області;
Брянській області;
Воронезькій області;
Курській області;
Ростовській області;
Криму;
Севастополі.
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱