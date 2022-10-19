Минулої доби російські військові вбили 9 цивільних. Ще 29 - зазнали поранення, - ОП. ІНФОГРАФІКА

18 жовтня виявили загиблими 17 осіб, із них вісім загинули раніше. Ще 29 цивільних осіб дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Донецька область - 12 загиблих (зокрема виявлено вісьмох убитих раніше), 12 поранених; Запорізька область - 13 поранених; Миколаївська область - 1 загиблий; Сумська область - двоє загиблих, один поранений; Харківська область - двоє поранених; Херсонська область - один поранений; м. Київ - троє загиблих", - йдеться в повідомленні.