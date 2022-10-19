УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5481 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
729 0
поранення (2657) смерть (6544) Тимошенко_Кирило (493) Офіс Президента (1752)

Минулої доби російські військові вбили 9 цивільних. Ще 29 - зазнали поранення, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

18 жовтня виявили загиблими 17 осіб, із них вісім загинули раніше. Ще 29 цивільних осіб дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Донецька область - 12 загиблих (зокрема виявлено вісьмох убитих раніше), 12 поранених; Запорізька область - 13 поранених; Миколаївська область - 1 загиблий; Сумська область - двоє загиблих, один поранений; Харківська область - двоє поранених; Херсонська область - один поранений; м. Київ - троє загиблих", - йдеться в повідомленні. 

Минулої доби російські військові вбили 9 цивільних. Ще 29 - зазнали поранення, - ОП 01

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 