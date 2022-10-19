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Збито 4 із 6 крилатих ракет та 10 дронів-камікадзе "Shahed-136". Атакували з РФ та Білорусі, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

О 12.05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців - Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

Як зазначається, одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" на Київщині та Вінниччині.

"Ще дві ракети - збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", - додають у пресцентрі.

Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15.30 десять баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування "Центр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 12 ворожих цілей, - Повітряне командування "Центр"

Збито 4 із 6 крилатих ракет та 10 дронів-камікадзе Shahed-136. Атакували з РФ та Білорусі, - Повітряні сили 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
А кто-то говорил что авиацией крылатые ракеты не сьбиваются. Имея Украинв 50 ф16 с соотв ракетами воздух-воздух и радаром даольненго действия:парашка-бы прекратила запуски крылатых ракет просто потому что почти все они олегко обнаруживаются,догоняются и перехватываются штурмовиком-истребителем. Да и Шахеды-тоже,но по Шахедам достаточно пушечного огня из самолета,даже не нужно дорогие ракеты водух-воздух тратить
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19.10.2022 16:20
+17
Не могу понять: в чём проблема ипануть по кацапам в Беларуси !?
Кацапам - ответка, бульбофюреру - предупреждение !
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19.10.2022 16:42
+14
Дякуємо, рідненькі.
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19.10.2022 16:25
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Сьогодні падли по Києву знову били 😡
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19.10.2022 16:18 Відповісти
А кто-то говорил что авиацией крылатые ракеты не сьбиваются. Имея Украинв 50 ф16 с соотв ракетами воздух-воздух и радаром даольненго действия:парашка-бы прекратила запуски крылатых ракет просто потому что почти все они олегко обнаруживаются,догоняются и перехватываются штурмовиком-истребителем. Да и Шахеды-тоже,но по Шахедам достаточно пушечного огня из самолета,даже не нужно дорогие ракеты водух-воздух тратить
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19.10.2022 16:20 Відповісти
Це дозвукові ракети.
Швидкість, як у пасажирського авіалайнера - 900 км/год.
А висота польоту 40-150 метрів.
Але є надзвукові ракти, є ракети що мають функцію польоту на надмалих висотах (5-10 метрів) з огинанням рел'єфу.
Оце неймовірно складна ціль для ППО.
І літаку такі ракети, перехопити практично неможливо.
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19.10.2022 16:37 Відповісти
5-10 метров это только полет над морем. Иначе ракета врежется в дерево или холм или многоэтажку. Не летают крылатые ракеты над землей на высоте невысокого дерева)))) Летают 50-100 метров. И обнаружить любые ракеты проше всего находясь на высоте-поскольку линия горизонта тогда отдаляется(из космоса линия горизонта вобше на несколько тыс км просматривается). Самолет-это лучший способ обнаружить и перехватить любую крылатую ракету. только современный самолет с современным дальнобойным радаром-такой как модернизированный ф16
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19.10.2022 16:43 Відповісти
.. написане людиною..яка ніколи не шукала ціль на фоні землі...та ще й малорозмірну! Один раз підняти Вас у повітря на літаку Міг-29..зі швидкстью мінімальной у 400 км на годину.. і знайти ціль зі швидкістю 130 км. і Ви б зразу зрозуміли..яку маячню тут несете...і це практично НЕМОЖЛИВО! РЛС не бачить іранця... Крилату бачить..але потрібен дуже великий досвід. А якщо Ви ще й будете знаходитися на висоті..то взагалі хрен що побачите!))))
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19.10.2022 18:00 Відповісти
Крылатую ракету ищет радар самолета. и на нее наводится ракета воздух-воздух тоже с помошью радара. Глазами видеть не нужно И крылатая ракета летит со скоростью 900 кмч.
Для перехвата Шахида-да нужен медленный легкий самолет с пулеметом:у него скорость должна варьироваться от 150 до 400 кмч. я не летчик но примерно так вижу. Конечно нет смысла ловить Шахида с помошью реактивного истребителя-даже экономически не выгодно. это как из пушки по воробью стрелять
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19.10.2022 18:07 Відповісти
Хлопчинка! То послухай людину..яка 40 років літає..як раніш у військовій... так сьогодні у цівільній авіації. РЛС літака побачить ракету...коли на її його наведе стаціонарна РЛС.ППО...яка має значно більший радіус спостерігання за повітряним простором. Літаку самому знайти ракету важкувато дуже. Крилаті літають від швидкості 700 км..до кільком Махів. На який літак Ви там ставити кулемет зібралися? Шахіда потрібно спочатку побачити... щоб дістати його. А дістанете зі 70-100 метрів... бо і Ви і він не стоїте на місті... плюс Ви ще пілотуєте)))) А це ОДИН відсоток від ТИСЯЧІ.. що пілот знайде його на фоні землі. Не літають вони там..де їх буде чекати літачок .. Якщо навіть підійде на 100 м..влучить... В БОЙОВУ ЧАСТИНУ дрона..і нема літака разом з дроном..))) Дуже добра фраза..я не льотчик..но примерно так вижу..))) Я не хірург..але знаю ..що вони ріжуть...))) ..тому і не лізу з маячнею...))) На Шахідів потрібні добрі сили РЕБ.. та зенітні...комплекси... які для цього зробені.. Гепарди німецькі..тощо.
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19.10.2022 23:44 Відповісти
Крилаті ракети, якраз авіацією і збиваються. На відміну від балістичних.
Тому то практично вся ППО НАТО побудована на винищувачах.
Наземного ППО у НАТО дуже мало і, в основному це ПРО націлене на боротьбу з балістичними ракетами.
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19.10.2022 16:39 Відповісти
Возможно имелось в виду Х-22М или подобные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22
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19.10.2022 17:04 Відповісти
p.s. Х-22 Скорость полёта: M = 3,5-4,6 (от 5 Махов - гиперзвуковой класс)
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19.10.2022 17:07 Відповісти
Наши💙💛❤️СОКОЛИ НАЙКРАЩИ👍👍👍‼️🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀
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19.10.2022 17:45 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
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19.10.2022 16:25 Відповісти
Кажуть, що ракети, які закупив козлостан в Іраку дуже складні цілі для нашого ППО. Треба готуватись заздалегідь, а не так як до шахедів
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19.10.2022 16:27 Відповісти
Армія, звичайно приготується.
Ну а зелені папуаси приготуються так само як і до шахідів.
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19.10.2022 16:29 Відповісти
Кацапи про свої ракети теж "щось" казали.. Для наших ЗСУ немає нічого неможливого-тільки надайте відповідний інструмент!
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19.10.2022 16:30 Відповісти
То не кацапи казали, а добровольці з Азербайджану
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19.10.2022 16:33 Відповісти
Вони балістичні - важко збиваються.
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19.10.2022 16:34 Відповісти
Ракета = є ракета. Суттєвої різниці для системи ПРО між ними не має.
Інша справа, що у нас не має систем ПРО. Є одна IRIS-T, та можливо скоро надійде NASAMS. Ось і все, ну можливо з великою натяжкою С-300.
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19.10.2022 16:36 Відповісти
С-300В будувалась з можливістю ПРО, але скільки їх залишилось і чи залишилось ХЗ.
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19.10.2022 17:27 Відповісти
Наприклад, Х-22 і Х-31, а також Онікс та Іскандер. важко збиваються з-за високих швидкостей для них необхідні серйозні комплекси, якщо цікаво пройдіть за посиланням там опис багатьох

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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19.10.2022 17:43 Відповісти
В Іраку чи Ірану?
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19.10.2022 16:58 Відповісти
Іран
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19.10.2022 18:00 Відповісти
А где эти кроты фсбэшные из Укроборонпрома??Они кричали что построили за 8 месяцев войны дрон долетеющий до мацквы.Видимо получили приказ кураторов свернуть нахх производство.
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19.10.2022 16:31 Відповісти
А дипвідносини з білорашкою і далі зберігаються? Хто проти розірвання, хоча і так все ясно.
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19.10.2022 16:33 Відповісти
якийсь договорняк похже на зраду із території рб вбивають і для влади все ладушки.
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19.10.2022 18:07 Відповісти
Не могу понять: в чём проблема ипануть по кацапам в Беларуси !?
Кацапам - ответка, бульбофюреру - предупреждение !
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19.10.2022 16:42 Відповісти
І отримати через це офіційний наступ бульбовійськ, відкриваючи новий повномасштабний фронт, відтягуючи нашу армію з успішного контрнаступу на півдні та сході. "Мудрі" запитання. Усьому-свій час.
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19.10.2022 22:52 Відповісти
ех, дотягнутись би чим до цих ту-160, це мало б дахозносний ефект
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19.10.2022 16:44 Відповісти
чому ми досі не в стані війни з бульбашами і зберігаємо дипвідносини?
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19.10.2022 16:44 Відповісти
Нажаль, ти зараз на дивані, а не на місці Залужного, а то б Мінськ давно був би наш.
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19.10.2022 22:46 Відповісти
Ну, бяларуси "какаяразніца" вже звслужили...
Якщо щось, то не скавуліть...
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19.10.2022 16:48 Відповісти
Для чего живёт рф?

Нормальные страны запускают космические станции, строят невероятные ракеты и много чего нового. Получая при это море хороших эмоций, это творчество.

А рф запускает ракеты и дроны, уничтожает соседнюю страну. Значит она любит это дело.

Какое решение естественно вытекает из этой ситуации?
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19.10.2022 21:11 Відповісти
 
 