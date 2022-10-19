Збито 4 із 6 крилатих ракет та 10 дронів-камікадзе "Shahed-136". Атакували з РФ та Білорусі, - Повітряні сили
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О 12.05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців - Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" на Київщині та Вінниччині.
"Ще дві ракети - збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", - додають у пресцентрі.
Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15.30 десять баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування "Центр".
Будь ласка, зачекайте...
Швидкість, як у пасажирського авіалайнера - 900 км/год.
А висота польоту 40-150 метрів.
Але є надзвукові ракти, є ракети що мають функцію польоту на надмалих висотах (5-10 метрів) з огинанням рел'єфу.
Оце неймовірно складна ціль для ППО.
І літаку такі ракети, перехопити практично неможливо.
Для перехвата Шахида-да нужен медленный легкий самолет с пулеметом:у него скорость должна варьироваться от 150 до 400 кмч. я не летчик но примерно так вижу. Конечно нет смысла ловить Шахида с помошью реактивного истребителя-даже экономически не выгодно. это как из пушки по воробью стрелять
Тому то практично вся ППО НАТО побудована на винищувачах.
Наземного ППО у НАТО дуже мало і, в основному це ПРО націлене на боротьбу з балістичними ракетами.
Ну а зелені папуаси приготуються так само як і до шахідів.
Інша справа, що у нас не має систем ПРО. Є одна IRIS-T, та можливо скоро надійде NASAMS. Ось і все, ну можливо з великою натяжкою С-300.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Кацапам - ответка, бульбофюреру - предупреждение !
Якщо щось, то не скавуліть...
Нормальные страны запускают космические станции, строят невероятные ракеты и много чего нового. Получая при это море хороших эмоций, это творчество.
А рф запускает ракеты и дроны, уничтожает соседнюю страну. Значит она любит это дело.
Какое решение естественно вытекает из этой ситуации?