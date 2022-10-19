Збито 4 із 6 крилатих ракет та 10 дронів-камікадзе "Shahed-136". Атакували з РФ та Білорусі, - Повітряні сили

О 12.05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців - Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" на Київщині та Вінниччині.

"Ще дві ракети - збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", - додають у пресцентрі.

Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15.30 десять баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування "Центр".

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