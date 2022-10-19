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Працівників ЗАЕС, які підписали контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати в армію РФ, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Працівників Запорізької атомної електростанції, які підписали контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати в армію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Сьогодні путін ввів воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Крім того, заявив про введення на них режиму територіальної оборони.

За інформацією джерел на Запорізькій АЕС, окупанти формують списки працівників станції, котрі підписали контракти з Росатомом (АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС), щоб мобілізувати частину з них на службу в російську армію та/або рашистську територіальну оборону",- йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські військові викрали двох працівників Запорізької АЕС

Автор: Богдан Гуньковський
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А мне лично их нисколько не жаль..
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19.10.2022 16:37 Відповісти
и тебе того же - оказаться в оккупации, спасибо родному правительству, останавливать танки руками, а потом тебе родное государство говорит - только попробуй не сдохнуть в оккупации от голода и попытаться спасать нашу же ЗАЭС, подписав договор с Росатомом, так мы тебя посадим как коллаборатна. и потом такие как ты диванные муд ы - нам вас не жалко.
ну ок, и вам того же.
был бы яйца у зели - не допустил бы кккупации ЗАЭС, а если уж так случилось, что от работы ЗАЭС зависит ее целостность - разрешить работникам подписывать договора. Там СБУ потом разберется - кто искренне служил Раше а кто просто спасал станцию и жизнь.
но кишка тонка
у наших чиновников психология - моя хата с краю. свалить ответственность на исполнителей и по фигу что с ними потом будет.
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19.10.2022 18:50 Відповісти
Тi зрадники, що в концтаборах служать теж спасають свою жиздупу...I яка рiзниця "искренне" вони це роблять чи нi? Зрадив- вiдповicи! Примiтивнi вiдмазки- на кошт злиднiв..
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19.10.2022 19:08 Відповісти
не только их,всех **************** из Херсона в ********* и ********* так же , ***** для этого для их и ввёл *****указ о военном положении у них
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19.10.2022 17:26 Відповісти
то есть все украинцы-патриоты должны оставаться в Херсоне, который сейчас орки начнут ровнять с землей как Мариуполь, и сваливать все на ВСУ?
логично.
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19.10.2022 18:52 Відповісти
логичнее по вам проявить патриотизм и выехать на территорию контролированную орками сдав семьи в заложники а мужьям и сынам вступить в добровольцы к оркам ? а добровольцев они им быстро организуют, это мы уже в исполнении орков проходили....
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19.10.2022 19:07 Відповісти
Працівників Запорізької атомної електростанції, які підписали контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати в армію РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3374876🤣🤣🤣
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19.10.2022 18:47 Відповісти
А навіщо піписували ?
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19.10.2022 21:28 Відповісти
Вряд ли, у нис вероятно бронь.
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19.10.2022 21:35 Відповісти
 
 