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Працівників ЗАЕС, які підписали контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати в армію РФ, - "Енергоатом"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Працівників Запорізької атомної електростанції, які підписали контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати в армію РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".
"Сьогодні путін ввів воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Крім того, заявив про введення на них режиму територіальної оборони.
За інформацією джерел на Запорізькій АЕС, окупанти формують списки працівників станції, котрі підписали контракти з Росатомом (АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС), щоб мобілізувати частину з них на службу в російську армію та/або рашистську територіальну оборону",- йдеться в повідомленні.
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ну ок, и вам того же.
был бы яйца у зели - не допустил бы кккупации ЗАЭС, а если уж так случилось, что от работы ЗАЭС зависит ее целостность - разрешить работникам подписывать договора. Там СБУ потом разберется - кто искренне служил Раше а кто просто спасал станцию и жизнь.
но кишка тонка
у наших чиновников психология - моя хата с краю. свалить ответственность на исполнителей и по фигу что с ними потом будет.
жиздупу...I яка рiзниця "искренне" вони це роблять чи нi? Зрадив- вiдповicи! Примiтивнi вiдмазки- на кошт злиднiв..
логично.