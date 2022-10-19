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Жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги у Києві не зафіксовано, - військова адміністрація
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вдень 19 жовтня повітряна тривога в Києві тривала 3 години 31 хвилину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської військової адміністрації.
"Жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги - не зафіксовано. Дякуємо нашим силам Протиповітряної оборони!", - йдеться у повідомленні.
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