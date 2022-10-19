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Жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги у Києві не зафіксовано, - військова адміністрація

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Вдень 19 жовтня повітряна тривога в Києві тривала 3 години 31 хвилину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської військової адміністрації. 

"Жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги - не зафіксовано. Дякуємо нашим силам Протиповітряної оборони!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ППО збила кілька російських ракет над Києвом, - Кличко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Супер новина!
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19.10.2022 16:41
+6
До Херсона -рукой подать. Сопротивления практически нет. Горы брошенной техники.
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19.10.2022 16:41
+6
щира дяка хлопцям!
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19.10.2022 16:43
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Супер новина!
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19.10.2022 16:41 Відповісти
навіть не здивувалась, що вони в столиці, а хто ж буде їх оберігати, вони ж такі сміливці, ордени одержують за героїзм.
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19.10.2022 17:21 Відповісти
Німці вперш за себе бояться а не зеля коли давали і консульству попало тиждень назад
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19.10.2022 17:25 Відповісти
тут інтереси співпали, хоча в бункер і так нічого не прилетить
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19.10.2022 17:27 Відповісти
До Херсона -рукой подать. Сопротивления практически нет. Горы брошенной техники.
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19.10.2022 16:41 Відповісти
Русня збирається (можливо) після депортації мешканців та відводу військ підірвати Каховську ГЕС, щоб затопити Херсонщину і зупинити наступ наших військ на півдні.
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19.10.2022 16:44 Відповісти
тоді к Криму не буде води знов
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19.10.2022 16:46 Відповісти
Так це русню не зупинить тепер.
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19.10.2022 16:48 Відповісти
Тіки хотів написати, але мені здається їм пох. Представлять, як велику перемогу, "но, придется "нємножко потєрпеть"(с)
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19.10.2022 16:49 Відповісти
ти думаєш їх хоть якось бентежить проблеми питної води в криму?
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19.10.2022 16:51 Відповісти
Ти можеш на це якось вплинути? Ні? Ну то стули пельку.
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19.10.2022 17:19 Відповісти
щира дяка хлопцям!
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19.10.2022 16:43 Відповісти
Сьогодні вранці десь біля мене добре щось їбануло - мабуть ППО фуярило ракети, давно такого не було в нашому районі. Слава ЗСУ!
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19.10.2022 16:46 Відповісти
Путлер об'явил..рабZZeя дохнет круче чем дохлій Ссср в декабре,1991,года..., фишка в том что следом сдох СНГ Ельтцина,Югославия Милошевича,а потом уже дохло дерьмо путлера..последний сдох пару дней назад ОДКБ...о чем сказали президенты Киргизии и Таджикистана...Фуфел мавзолейный по факту остался с колхозником Лукой...🤣и Иранскими Аятоллами...🤣🤣🤣типа рабZeя мусульманская...Шахиды обосранные...🤣
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19.10.2022 17:13 Відповісти
 
 