Жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги у Києві не зафіксовано, - військова адміністрація

Вдень 19 жовтня повітряна тривога в Києві тривала 3 години 31 хвилину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської військової адміністрації.

"Жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги - не зафіксовано. Дякуємо нашим силам Протиповітряної оборони!", - йдеться у повідомленні.

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