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Зеленський доручив оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася стратегічна нарада щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У нараді взяли участь: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, представники ДСНС, керівники енергетичних підприємств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Під час зустрічі обговорили заходи для ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України.

"Крім того, розглядалися актуальні питання щодо безпеки на критично важливих об’єктах, які забезпечують життєдіяльність міст, селищ і сіл України, а також необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів об’єктів енергозабезпечення військами країни-терориста – Росії. Було обговорено сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпечності. Учасники погодили необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах.

Окремо зупинилися на питанні співпраці з міжнародними партнерами щодо обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії. Президент поставив завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ і сіл", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Дуже своєчасне доручення, прям на випередження діємо.
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19.10.2022 16:45
+13
Без тебе б не здогадались, це точно!
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19.10.2022 16:42
+13
І висадити мільярд дерев
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19.10.2022 16:48
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Без тебе б не здогадались, це точно!
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19.10.2022 16:42 Відповісти
Дуже своєчасне доручення, прям на випередження діємо.
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19.10.2022 16:45 Відповісти
Так вони ж рішали: з"являється проблема - вирішують, а нема - курять айкоси.
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19.10.2022 18:50 Відповісти
пізно всрався
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19.10.2022 16:45 Відповісти
Квартал-95 доручив щось створити? Пацани! Кайло в руки, і швиденько шукати ППО під асфальтом! І бігом! Бо буде хєрово-95...
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19.10.2022 16:45 Відповісти
А завчасно підготуватися до терактів паРаші що заважало? Роздуплилися...
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19.10.2022 16:47 Відповісти
І висадити мільярд дерев
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19.10.2022 16:48 Відповісти
Щоб потім на дрова розпиляти (для обігріву)
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19.10.2022 17:16 Відповісти
"мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури". от у мене приватний будинок. далеко не конче-заспа-стайл. не критична інфраструктура в масштабах країни. при відсутності електрики в мене не працює насос опалення, насос скважини і власне нема світла. бінго.
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19.10.2022 16:50 Відповісти
Купляй буржуйку, вода у річці.
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19.10.2022 16:53 Відповісти
власне, тепло ще півбіди, є камін, та ж буржуйка. але колодязі вже років 5 сухі. до річки км 60.
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19.10.2022 16:55 Відповісти
В мене така ж муйня.якщо буде блекаут, переїду до сестри, в неї груба.нас 5 людей
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19.10.2022 17:00 Відповісти
Самое печальное, что морозилке (всему что там лежит) - жопа. Ну и в холодильной тоже.
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19.10.2022 17:00 Відповісти
У меня в морозилке ничего нет.даже до войны покупал только охлажденку.
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19.10.2022 17:05 Відповісти
То ви якійсь лох чи алканавт - у нас у селі у 98% господарств є генератор. Бо це обов'язкова річь для життя в селі.
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19.10.2022 16:55 Відповісти
сірожа, а ви грубіян чи бидло сільське, правда?
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19.10.2022 16:57 Відповісти
Який генератор для котла?читайте що пишуть.
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19.10.2022 17:01 Відповісти
И вообще мы, *****, готовились к шашлыкам. **** этот зеленый ***** нас ****** и не сказал правду?
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19.10.2022 17:06 Відповісти
Він все зробив вірно з вимог християнської віри.Підставив щоку.
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19.10.2022 17:19 Відповісти
Поїли..? А тепер кожному по шампуру в сраку 🗡
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19.10.2022 19:55 Відповісти
Мабуть для циркуляційного насосу,а котел бува різний!
Навіть 2 зварені баки обкладені цеглою краще працюють з насосом.
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19.10.2022 18:01 Відповісти
Спускайте воду, куме😒
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19.10.2022 16:56 Відповісти
Мабуть давно купив генератор,а до зезидента тільки дійшло,чи хтось втовкмачив з дорослих.
Алеж як говорив про "забезпечимо ЄС електрикою!". Можуть,тільки за рахунок вовняних светрів слуг та ********** кийків у народу!
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19.10.2022 17:55 Відповісти
Віримо в ЗСУ , Президента та віру християнську!
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19.10.2022 16:52 Відповісти
Віримо ЗСУ а от президенту ми не віримо, від дня не проживе як не збреше
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19.10.2022 16:59 Відповісти
А ви безгрішне створіння?Не брехали від народження?
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19.10.2022 17:04 Відповісти
Вiд нашоi брехнi загинули десятки тисяч украiнцiв ???
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19.10.2022 19:16 Відповісти
Це не вам вирішувати чия брехня гірша.Можливо від вашої брехні Путін прийшов до влади скрізь ланцюг послідовних дій, які створила ваша брехня як ефект доміно.
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19.10.2022 23:17 Відповісти
А від чиєї брехні загинули українці, кажіть вже "Б"якщо казали "А".
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19.10.2022 23:19 Відповісти
Зебил закатал ПВО в асфальт, по это осталось надеяться токо на Богородицу, как многие тут делают
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19.10.2022 17:01 Відповісти
Асфальт понад усе!(це не сарказм)
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19.10.2022 17:02 Відповісти
"Ать-два"
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19.10.2022 16:59 Відповісти
Краще б хоч що небудь для ППО, аніж *******.
Доречі. Де клістрони, жаба?
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19.10.2022 19:39 Відповісти
Без усунення причини буде і далі «сізіфова праця»
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19.10.2022 19:51 Відповісти
Стратеги, б-дь.
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19.10.2022 23:23 Відповісти
 
 