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Новини Війна в Україні
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Тачки на ТРОкачку: в Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відремонтувати старі військові машини та відправити їх захисникам на фронт така мета загальнонаціонального проєкту "Тачки на ТрОкачку".

  Військові на передовій гостро потребують щонайменше 4000 повнопривідних вантажних автомобілів. "Серед потреб, які є в Сил Територіальної оборони ЗСУ, - забезпеченість повнопривідними вантажними автомобілями на фронті є однією з найнагальніших. Волонтери, громадяни і навіть діти роблять багато, щоб ми мали автомобілі.

Тачки на ТРОкачку: в Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту 01

Наразі позашляховики й пікапи здатні покривати не усі завдання, які стоять перед захисниками на фронті", – зазначив Герой України Сергій Собко, бригадний генерал ЗСУ, начальник штабу та заступник командувача Сил ТРО ЗСУ. За словами генерала Собка, серед нагальних задач наразі - перевезення озброєння, особового складу підрозділів і матеріально-технічного забезпечення. Саме із цими задачами можуть справлятись військові вантажівки, які ремонтують силами меценатів та благодійників в рамках проєкту "Тачка на ТРОкачку". В середньому, необхідний ремонт однієї вантажівки обійдеться у $2500-3000. Для порівняння – придбати одну цивільну б/в автівку для фронту зараз можна, орієнтовно за $6000. Відремонтовані старі машини можуть забезпечити потреби війська. Власним досвідом це довів Віктор Шевченко, співвласник логістичної компанії, а нині — офіцер управління логістики штабу Командування Сил ТрО ЗСУ. Перші вантажівки він ремонтував власним коштом. "Спочатку, для експерименту, по всій Україні знайшли сім старих ГАЗів різних категорій – вантажівок і тягачів. Закупили необхідні запчастини і матеріали. Два СТО у Києві погодилися зробити ремонт безкоштовно. У результаті менш ніж за три тижні сили ТрО отримали 7 готових до фронтових умов машин "на ходу".

Тачки на ТРОкачку: в Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту 02
Тачки на ТРОкачку: в Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту 03
Тачки на ТРОкачку: в Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту 04
Тачки на ТРОкачку: в Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту 05
Тачки на ТРОкачку: в Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту 06

Вартість ремонту 6 вантажівок - по $2500 кожна, і тільки одна обійшлась дорожче - у $4300, оскільки знадобився капітальний ремонт двигуна. Загальна вартість ремонту семи ГАЗів – $19300", - каже Шевченко. Ініціатори проєкту закликають насамперед бізнес долучитись до відновлення вантажівок. "Потрібні військові машини є на базах зберігання ЗСУ. Вони не експлуатуються вже понад 20 років і можуть перетворитися на брухт. Але більшу частину з них реально відремонтувати і відправити у стрій. Ми звертаємося до відповідальних підприємців та благодійників долучитися до проєкту і поставити українську армію "на колеса". Вкотре покажемо приклад колективного успіху українців. Адже швидкість пересування наших бійців прямопропорційно впливає на кількість позитивних новин з фронту та наближення перемоги", – розповідає підприємець, співзасновник проєкту та військовослужбовець ЗСУ, капітан Роман Городечний. Підтримати проєкт можна або фінансово – закупівля запчастин та оплата ремонту, або самостійно взяти на відновлення певну кількість авто. Ініціатори проєкту, спільно із Силами територіальної оборони ЗСУ, доставлять вантажівки до місця ремонту.

Для реалізації проєкту залучено благодійний фонд "Буревій", який акумулюватиме та розприділятиме кошти, забезпечуватиме звітність. Серед партнерів, які вже долучитись до проєкту: міжнародна група логістичних компаній ZAMMLER GROUP, компанія Regno, благодійні фонди Trident Tribes - Племена Тризуба та Spirit of America Worldwide, девелоперська компанія Alterra Group. Комунікаційний супровід забезпечує PR агенція UK communications.

Підтримати та дізнатись більше про проєкт можна тут http://www.trocars.in.ua/

Проєкт у соцмережах: Facebook Instagram Для звернень журналістів: Дар’я: +38 (063) 113-21-51, [email protected]
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Топ коментарі
+3
157-ых уже не найти. Непогибших шишиг еще десятка два по задним дворах в сёлах разыскать можно. Запчасти к ним на авито можно купить.
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19.10.2022 16:53
+2
спалился русня ,авито ,нет в Украине.
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19.10.2022 17:02
+2
ты до сих пор не догадываешься что такое сарказм? Тяжело тебе жить, принимая вокруг всё подряд за "чистую монету".
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19.10.2022 17:07
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157-ых уже не найти. Непогибших шишиг еще десятка два по задним дворах в сёлах разыскать можно. Запчасти к ним на авито можно купить.
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19.10.2022 16:53 Відповісти
Их тысячи на складах хранения
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19.10.2022 17:00 Відповісти
о как! Волонтеры шарятся по Европе, скупая пикапы и грузовики за неумные деньги, а на складах хранения на восьмом месяце войны оказывается в наличии тысячи шишиг.
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19.10.2022 17:16 Відповісти
ты бы видел в каком состоянии этот ржавый храм там есть и тысячи бмп и танков, но они на открытом воздухе совсем в хлам превратились
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19.10.2022 17:34 Відповісти
Их давно кузьмуик и гриценки распродали.
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19.10.2022 17:25 Відповісти
спалился русня ,авито ,нет в Украине.
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19.10.2022 17:02 Відповісти
ты до сих пор не догадываешься что такое сарказм? Тяжело тебе жить, принимая вокруг всё подряд за "чистую монету".
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19.10.2022 17:07 Відповісти
Иди шути ,со своими друзьями ,и квартал смотри , клоун не доделанный.
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20.10.2022 06:00 Відповісти
заметил, что ******, проголосовавшие в 19-м году за зеко-манду, имеют обыкновение сегодня перекладывать ответственность за свой ***** на тех, кто не был контужен кварталом. Причем, делают это сидя где-нибудь в уютном мирном Пардубице.
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21.10.2022 10:00 Відповісти
Лучше с 66 не связываться подведет в самую трудную минуту, полный привод это фонарь, шестерни сырец, подкачка колес 100% не работает, деньги на ветер, еще и на бензине.
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19.10.2022 17:09 Відповісти
Про "авито" дуже цікаво....
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19.10.2022 19:42 Відповісти
Покажіть оцей жах Байдену.що при відсутності ленд-лізу українці колупають старі тарантаси.
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19.10.2022 16:57 Відповісти
они колупают для контента ютубканала. За средства и потраченные усилия на поиски древних советских запчастей эффективнее купить по дешевке "робуры" и "унимоги", и после мелкого ремонта отправить их на передок "умирать".
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19.10.2022 17:04 Відповісти
Все равно, перечислил. Хоть что-то на фронт попадет
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19.10.2022 17:11 Відповісти
С этими хоть шанс будет повоевать, а 66 с вечного ремонта не выедет.
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19.10.2022 17:11 Відповісти
Ви так радісно пишете нібито потреби фронту у 4000 вантажівок можна закрити за місяць оцією кустарщиною.Ці світлини треба показувати у конгресі США.Та спитати із скільки вони відвантажили Студебеккерів під час другої гражданської війни в СРСР 1941-1945р.
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19.10.2022 17:17 Відповісти
не радостно, а безрадостно. Радостно пишут про проект "Тачки на ТрОкачку".
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19.10.2022 17:20 Відповісти
Вибачте, старію.
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19.10.2022 17:21 Відповісти
наоборот - еще недостаточно постарели, что бы правильно понимать всё )
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19.10.2022 17:25 Відповісти
Шо старе що мале.
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19.10.2022 17:26 Відповісти
66 ??? то ну його в баню Та ще з кунгом то ж череп'є Під час служби був 66,131 , Урал 4320 так от з усіх 4320 то є машина Самий ненадійний 66
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19.10.2022 17:32 Відповісти
Логістика - кров нашої армії!
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19.10.2022 18:42 Відповісти
Тачки для толкачки. Взвод едет 8 км, потом 17 км толкает до полигона. Весело было.
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19.10.2022 19:06 Відповісти
 
 