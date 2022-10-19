Результати виборів у США не вплинуть на рівень підтримки України, - Білий дім
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Військова та фінансова підтримка Сполученими Штатами України триватиме й надалі, незалежно від того, якими будуть результати виборів до американського парламенту, що відбудуться 8 листопада.
Про це повідомив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми зробимо все можливе, щоб наша підтримка України була максимальною. Сполучені Штати зробили найбільший внесок у фінансову, гуманітарну та військову підтримку України. Ми вже надали Україні військову допомогу на 17 мільярдів доларів, щоб вона могла не лише захистити себе, а й відвоювати деякі зі своїх територій. І ми продовжуватимемо рухатися у цьому напрямку", - наголосив Кірбі.
Він підтвердив позицію президента США Джо Байдена, що американські війська не будуть безпосередньо задіяні у військових діях в Україні, але зазначив, що "військову підтримку Україні у тих обсягах, яких вона потребує, ми надаватимемо стільки часу, скільки це буде потрібно".
Кірбі також прокоментував заяву лідера Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті про те, що у разі перемоги на виборах до американського парламенту республіканці можуть істотно скоротити підтримку України.
"Питання не в тому, щоб "виписувати Україні відкритий чек". Питання в тому, що ми маємо підтримувати наших партнерів, забезпечуючи їм можливість захищати себе. Це питання не захисту Києва чи, скажімо, Слов’янська – це питання всієї європейської структури безпеки, яка істотно змінилася за останні вісім місяців. Ці вісім місяців обидві палати американського парламенту були об’єднані у підтримці наших зусиль, я впевнений, що нам вдасться зберегти підтримку України в Конгресі і надалі", - зазначив Кірбі.
Будь ласка, зачекайте...
хватит пургу гнать - там постоянно все по кругу
Откройте сравнительную карту времени:
что было при демонической и при республике.
Для диванних пулеметчиков: (зе - порохоботов)
вы, выродки, выбирали: вора, клоуна, олигарха и ПРОТИВ национального лидера дип.стейт АМЕРИКАНЦА?
https://twitter.com/brus1958/status/1582405352389480450?t=5_lREZ8uq16WHg8K8mOhbA&s=19
Ще раз раджу утримуватися від будь-яких оцінок внутрішньої політики США щоб не давати грунту для спекуляцій ізоляціоністам в обох партіях.
2. Демократы больше поддерживают Украину, чем республиканцы. Проблема в Байдене. У Байдена Украина вызывает раздражение. Была бы только его воля, Украина получала бы в 10 раз меньше помощи, чем сейчас получает.
4. Трамп - это катастрофа для Украины. Республиканцы сами не в восторге от Трампа, но заменить его сложно, т.к. у Трампа высокая поддержка американцев.
5. Ленд лиз не работает и очень маловероятно, что заработает. Вся поддержка Украины идет по 3-м совершенно и принципиально другим программам.
6. Из 17 млрд.$, непосредственно военная помощь (экипировка, техника, боеприпасы) составила менее 8 млрд.$.
7. По основным вооружениям США поставила Украине или менее 1% от того, что имелось у нее в наличии, или не поставляла совсем (танки, авиация, ракеты и т.п.)
Как-то так. И на том, как говорится, спасибо ...
тебе ж написано - после 17 милярдов Украина ВЕРНУЛА часть территорий - и вернет дальше
Результат - ЕСТЬ - и это самый главный аргумент
25 млн. жизней и пол-страны в развалинах - это "не в счет"?
У каждого решения есть цена. Решение США о подобных "поставках" - это десятки тысяч жизней наших воинов и гражданских лиц. Разрушенные города и инфраструктура.
Как думаешь: Где бы сейчас были ВСУ, если бы США поставили нам не 20 Хаймарсов, а 200 (10% от того что у них есть), 500 Абрамсов (10% от того что у них есть), 200 - F 16 (10% от того что у них есть) и т.п.?
Сколько было бы разрушено городов и электростанций, если бы у нас было 100 комплексов ПВО "Пэтриот" (10% от того что у них есть)?
И где был бы путлер с его армией, если бы США нам дали, хотя бы тактические, ракеты?
Иди дальше "марафон" по телеку смотри ...
Ой... мокшане же не проігривают
но вторая міровая - єто "золотой молоток" куйла - не проігралі і не проігриваєм
ПРОІГРИВАЄТЕ еще как - не все коту творог, когда и мордой об порог
Слив зачетный.
Глупо думать, что цену победы ВООБЩЕ в принципе можно посчитать.
"Комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий, решил официально вызвать Трампа для дачи показаний.
"Он должен держать ответ. Он должен ответить за свои действия", - сказал председатель комитета Бенни Томпсон, комментируя принятое решение вызвать Трампа." Неявка в суд может привести к уголовному преследованию экс-президента.
Це я як виборець Клінтон вам кажу.