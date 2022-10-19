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Результати виборів у США не вплинуть на рівень підтримки України, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дім,білий

Військова та фінансова підтримка Сполученими Штатами України триватиме й надалі, незалежно від того, якими будуть результати виборів до американського парламенту, що відбудуться 8 листопада.

Про це повідомив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зробимо все можливе, щоб наша підтримка України була максимальною. Сполучені Штати зробили найбільший внесок у фінансову, гуманітарну та військову підтримку України. Ми вже надали Україні військову допомогу на 17 мільярдів доларів, щоб вона могла не лише захистити себе, а й відвоювати деякі зі своїх територій. І ми продовжуватимемо рухатися у цьому напрямку", - наголосив Кірбі.

Він підтвердив позицію президента США Джо Байдена, що американські війська не будуть безпосередньо задіяні у військових діях в Україні, але зазначив, що "військову підтримку Україні у тих обсягах, яких вона потребує, ми надаватимемо стільки часу, скільки це буде потрібно".

Кірбі також прокоментував заяву лідера Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті про те, що у разі перемоги на виборах до американського парламенту республіканці можуть істотно скоротити підтримку України.

"Питання не в тому, щоб "виписувати Україні відкритий чек". Питання в тому, що ми маємо підтримувати наших партнерів, забезпечуючи їм можливість захищати себе. Це питання не захисту Києва чи, скажімо, Слов’янська – це питання всієї європейської структури безпеки, яка істотно змінилася за останні вісім місяців. Ці вісім місяців обидві палати американського парламенту були об’єднані у підтримці наших зусиль, я впевнений, що нам вдасться зберегти підтримку України в Конгресі і надалі", - зазначив Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагону Остін провів перемовини щодо України з міністром оборони Британії Воллесом. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
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Поки маємо Зелю та Єрмака неякого ленд-лизу не буде.
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19.10.2022 17:27
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будем ждать снова байдена... если при Трампе США не войдут в состав мокшании
хватит пургу гнать - там постоянно все по кругу
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19.10.2022 17:27 Відповісти
А куди він балотується?
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19.10.2022 18:11 Відповісти
Вибори Президента в США - друга половина 2024 року. русні на стільки не вистачить.
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19.10.2022 18:25 Відповісти
а нас выстачит? щас розхерачат всю энергетику и будем член без соли доедать последний без электроэнергии, воды и газа. Без работы и без экономики. я там уже в некоторых тмах писал про воздушный шар, про люльку со взрывчаткой и бочкой отработанного ядерного топлива и про манекена в шапке ушанке и ватнике который при попутном ветре летит в сторону параши
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19.10.2022 19:30 Відповісти
не скигли. якщо програємо, нас просто повбивають.
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20.10.2022 08:13 Відповісти
Будет не так как при времени сдачи Крыма и Минск-1/2...

Откройте сравнительную карту времени:

что было при демонической и при республике.

Для диванних пулеметчиков: (зе - порохоботов)

вы, выродки, выбирали: вора, клоуна, олигарха и ПРОТИВ национального лидера дип.стейт АМЕРИКАНЦА?
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20.10.2022 02:04 Відповісти
тоді він піде за жириновским.. і то негайно
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19.10.2022 17:00 Відповісти
Первая партия мобиков возвращается домой, кацапская свиноматка обвиняет в этом Украину....

https://twitter.com/brus1958/status/1582405352389480450?t=5_lREZ8uq16WHg8K8mOhbA&s=19
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19.10.2022 17:01 Відповісти
Як партія Ейзенхауера, Рейгана, Маккейна змогла дійти що нею крутить як хвіст собакою руда московська воша. Нонсенс.
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19.10.2022 17:04 Відповісти
Нонсенс це те що вашими поглядами крутить пара нью-йоркських ліберастів. Потенціально на шкоду вашим же інтересам.
Ще раз раджу утримуватися від будь-яких оцінок внутрішньої політики США щоб не давати грунту для спекуляцій ізоляціоністам в обох партіях.
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19.10.2022 18:15 Відповісти
Ленд-ліз до виборів, і ми спокійні
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19.10.2022 17:05 Відповісти
Поки маємо Зелю та Єрмака неякого ленд-лизу не буде.
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19.10.2022 17:27 Відповісти
Чому?
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19.10.2022 23:05 Відповісти
Я особисто побоююсь перемоги республіканців на виборах в листопаді 2022р.
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19.10.2022 17:08 Відповісти
1. Выборы в сенат (а не парламент) действительно не изменят позицию США по поддержке Украины.
2. Демократы больше поддерживают Украину, чем республиканцы. Проблема в Байдене. У Байдена Украина вызывает раздражение. Была бы только его воля, Украина получала бы в 10 раз меньше помощи, чем сейчас получает.
4. Трамп - это катастрофа для Украины. Республиканцы сами не в восторге от Трампа, но заменить его сложно, т.к. у Трампа высокая поддержка американцев.
5. Ленд лиз не работает и очень маловероятно, что заработает. Вся поддержка Украины идет по 3-м совершенно и принципиально другим программам.
6. Из 17 млрд.$, непосредственно военная помощь (экипировка, техника, боеприпасы) составила менее 8 млрд.$.
7. По основным вооружениям США поставила Украине или менее 1% от того, что имелось у нее в наличии, или не поставляла совсем (танки, авиация, ракеты и т.п.)

Как-то так. И на том, как говорится, спасибо ...
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19.10.2022 17:14 Відповісти
очередная куйловская пропаганда
тебе ж написано - после 17 милярдов Украина ВЕРНУЛА часть территорий - и вернет дальше
Результат - ЕСТЬ - и это самый главный аргумент
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19.10.2022 17:29 Відповісти
Победа СССР во 2-й мировой - это "результат и главный аргумент"?
25 млн. жизней и пол-страны в развалинах - это "не в счет"?

У каждого решения есть цена. Решение США о подобных "поставках" - это десятки тысяч жизней наших воинов и гражданских лиц. Разрушенные города и инфраструктура.
Как думаешь: Где бы сейчас были ВСУ, если бы США поставили нам не 20 Хаймарсов, а 200 (10% от того что у них есть), 500 Абрамсов (10% от того что у них есть), 200 - F 16 (10% от того что у них есть) и т.п.?
Сколько было бы разрушено городов и электростанций, если бы у нас было 100 комплексов ПВО "Пэтриот" (10% от того что у них есть)?
И где был бы путлер с его армией, если бы США нам дали, хотя бы тактические, ракеты?

Иди дальше "марафон" по телеку смотри ...
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19.10.2022 17:49 Відповісти
а исчо бил проігриш татаро-монголам, а ісчо міфіческая победа на куліковом поле, а есче победа над Наполеоном, а ісчо проігриш в Первой міровой, а ісчто проігриш в Афганістанє а ісчо проігриш в первой чеченсокй...
Ой... мокшане же не проігривают
но вторая міровая - єто "золотой молоток" куйла - не проігралі і не проігриваєм
ПРОІГРИВАЄТЕ еще как - не все коту творог, когда и мордой об порог
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19.10.2022 17:58 Відповісти
Попытка перевести стрелки и съехать с темы - не зачетная. Я (мы) не говорили о том, кто выиграет/проиграет в этой войне. Мы говорили о ЦЕНЕ победы и том, что цену можно уменьшить.
Слив зачетный.
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20.10.2022 10:53 Відповісти
Никто заранее не знает цену победы - поскольку война может длиться годами.
Глупо думать, что цену победы ВООБЩЕ в принципе можно посчитать.
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20.10.2022 13:03 Відповісти
Трампу впевнено плетуть лапті. Для дальних походів. Звісно, в "места не столь отдальоньіє"
"Комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий, решил официально вызвать Трампа для дачи показаний.
"Он должен держать ответ. Он должен ответить за свои действия", - сказал председатель комитета Бенни Томпсон, комментируя принятое решение вызвать Трампа." Неявка в суд может привести к уголовному преследованию экс-президента.
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19.10.2022 17:48 Відповісти
Комісія 6 січня - це понуре шоу під проміжні вибори що не переконує навіть ліваків. Шанси що Трамп згодиться з ними розмовляти - приблизно 0%.
Це я як виборець Клінтон вам кажу.
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19.10.2022 18:19 Відповісти
США могут сократить помощь Украине, если на выборах в ноябре победят республиканцы, - лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти.
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19.10.2022 18:01 Відповісти
 
 