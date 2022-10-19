Атака дронами на Чернігів: 3 людей поранено, двоє з них у важкому стані

Внаслідок ударів дронами-камікадзе по Чернігову троє людей поранено, двоє з них у важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігів, 19.10.22. Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані. 3 поранених у лікарні. 2 з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації", - йдеться у повідомленні.

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