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Атака дронами на Чернігів: 3 людей поранено, двоє з них у важкому стані

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Внаслідок ударів дронами-камікадзе по Чернігову троє людей поранено, двоє з них у важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігів, 19.10.22. Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані. 3 поранених у лікарні. 2 з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернігові вибухнув "Shahed", - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
А что лучше быть честной терпилой или нечесным победителем? Не можешь победить чесно - победи как нибудь!!!
А как это мы такие чесные за демократию и нам дают аж по два танка, а рашка и иран под санкциями ПЕКЕЛЬНЫМИ ***** могут производить и покупать все шо им заманется

Пора уже понять правила игры и засунуть честь и гуманизм в жопу военнопленным и играть по правилам ***********. глаз за глаз, око за око, дом за дом, смерть нашего ребенка - смерть десяти кацйапских *********** лечинок
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19.10.2022 17:10
+6
Ми не повинні знатися з терористами
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19.10.2022 17:06
+5
Бацька превентивные удары начал, как давеча объявлял? Бозеленськийнападэ.
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19.10.2022 17:05
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Нужно потребовать у Ирана эти Шахид в счет по долгу за сбитый ими Боинг!!! Не хотят платить деньгами - пусть платят дронами. Как вам идея?
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19.10.2022 17:03 Відповісти
Ми не повинні знатися з терористами
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19.10.2022 17:06 Відповісти
А что лучше быть честной терпилой или нечесным победителем? Не можешь победить чесно - победи как нибудь!!!
А как это мы такие чесные за демократию и нам дают аж по два танка, а рашка и иран под санкциями ПЕКЕЛЬНЫМИ ***** могут производить и покупать все шо им заманется

Пора уже понять правила игры и засунуть честь и гуманизм в жопу военнопленным и играть по правилам ***********. глаз за глаз, око за око, дом за дом, смерть нашего ребенка - смерть десяти кацйапских *********** лечинок
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19.10.2022 17:10 Відповісти
Будь проклята русня! Шоб їм вся біль українців повернулась в 10000 раз більшою бідою, хай пекло прийде до кожної руснявої хати!
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19.10.2022 17:04 Відповісти
Бацька превентивные удары начал, как давеча объявлял? Бозеленськийнападэ.
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19.10.2022 17:05 Відповісти
Кому він "бацька", вам дворнягам?
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19.10.2022 17:40 Відповісти
чому на даха багатоповерхівок досі не установлені зенітки так кулимети для боротьби з дронами. в на їх на складах в достатній кількості. повинно бути. якщо папередник та теперешні діячі не продали "втіхаря" в південній кореї вони себе зарекомендували на відмінно. мабудб не на часі , зручніше клянчити по всьому світи. гантьба та образа від цих уйо бкйв
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19.10.2022 17:50 Відповісти
 
 