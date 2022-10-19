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ЄС запровадить санкції проти 8 осіб через використання іранських безпілотників Росією, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дрони

Уряди Європейського Союзу попередньо погодилися запровадити санкції проти восьми фізичних і юридичних осіб зв’язку з використанням іранських дронів для ударів по Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, в урядів ЄС є час до ранку четверга (20 жовтня), щоб вирішити, чи схвалювати санкції, мета полягає в тому, щоб узгодити пакет до того, як лідери зберуться в Брюсселі на саміт.

Представник Європейської комісії заявив, що міністри закордонних справ, які зібралися в 17 жовтня у Люксембурзі, дійшли до висновку, що ЄС повинен відреагувати швидко.

"Тепер, коли ми зібрали наші власні достатні докази, в Раді продовжується робота з метою чіткої, швидкої і твердої відповіді", - заявили у пресслужбі Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує нові санкції проти Ірану за продані безпілотники Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
оце так санкції, ну все, ірану капець повний
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19.10.2022 17:14
+16
ЕС, вы просто звери! Нельзя же так жестко с бедным Ираном.
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19.10.2022 17:15
+12
Да, уж. Иран под санкциями продвинулся до того, что россия у него дроны и ракеты покупает. Чего стоят эти "санкции"?
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19.10.2022 17:16
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19.10.2022 17:10 Відповісти
оце так санкції, ну все, ірану капець повний
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19.10.2022 17:14 Відповісти
ЕС, вы просто звери! Нельзя же так жестко с бедным Ираном.
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19.10.2022 17:15 Відповісти
негусто.. і чого жоднічають? перекрити кисель чалматим на повну і нехай з касабами і кімченірами братаються
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19.10.2022 17:15 Відповісти
Да, уж. Иран под санкциями продвинулся до того, что россия у него дроны и ракеты покупает. Чего стоят эти "санкции"?
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19.10.2022 17:16 Відповісти
Сильний хід
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19.10.2022 17:17 Відповісти
"Уряди Європейського Союзу попередньо погодилися запровадити санкції проти восьми фізичних і юридичних осіб зв'язку з використанням іранських дронів для ударів по Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3374888"
Тепер якийсь-там іранець причетний до безпілотників на ім'я Самдід Навалі ів Кущі не зможе відкрити рахунку в країнах ЄС (в яких у нього і так немає) і не зможе подорожувати цими країнами т.я. його туди не впустять? Оце пекельні санкції. Може не треба так жорстко? Мені його аж шкода )
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19.10.2022 17:25 Відповісти
це жарт чи знущання?
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19.10.2022 17:26 Відповісти
Аби було.
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19.10.2022 17:30 Відповісти
Просто кінчені сволоти в тому ЕС
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19.10.2022 17:29 Відповісти
А что про австрийские двигатели для иранских дронов?
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19.10.2022 17:35 Відповісти
Ну что вы. Это просто бизнес.
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19.10.2022 17:36 Відповісти
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19.10.2022 17:48 Відповісти
а что сделала нынешняя власть? разорвала отношение с ираном? выслала её граждан? почему до сих пор посол Украины есть в Белоруссии? что делает посол Украины в московии? или все кругом должны? а мы будем дороги строить и торговать со странами террористами!?
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19.10.2022 17:36 Відповісти
Не переводьте стрілки, зараз йдеться про ЄС. Ніби, якщо 73% українського наріду обрали блазня, то й інші також мають бути ідіотами, чи що?..
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19.10.2022 19:51 Відповісти
Гора мишу народила..
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19.10.2022 17:39 Відповісти
Там ще італійський Івеко в статті згадується
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19.10.2022 18:04 Відповісти
Та невже проти Інтел і TMSC, які чіпи Ірану продають, обходячи санкції
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19.10.2022 18:02 Відповісти
Це, дуже жорстоко...
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19.10.2022 18:03 Відповісти
Пародия вместо реального наказания...
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19.10.2022 18:33 Відповісти
Просьба огласить весь список
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19.10.2022 18:40 Відповісти
Та надо было человек 10---двузначное число что бы. Вот бы пугануло крепко. 8 мало!
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19.10.2022 19:05 Відповісти
в австрії та італії дрони на голови не падають,вони поки шо чекають
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19.10.2022 19:05 Відповісти
ЕС продовжує ліпити дурня, 125 раз вводять санкції проти тих кому вони нічим не шкодять.Блюзнірство. Дев"ятий рік колективний захід обороняється від рашизму на 90% за рахунок України.
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19.10.2022 19:09 Відповісти
 
 