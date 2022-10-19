ЄС запровадить санкції проти 8 осіб через використання іранських безпілотників Росією, - Reuters

Уряди Європейського Союзу попередньо погодилися запровадити санкції проти восьми фізичних і юридичних осіб зв’язку з використанням іранських дронів для ударів по Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, в урядів ЄС є час до ранку четверга (20 жовтня), щоб вирішити, чи схвалювати санкції, мета полягає в тому, щоб узгодити пакет до того, як лідери зберуться в Брюсселі на саміт.

Представник Європейської комісії заявив, що міністри закордонних справ, які зібралися в 17 жовтня у Люксембурзі, дійшли до висновку, що ЄС повинен відреагувати швидко.

"Тепер, коли ми зібрали наші власні достатні докази, в Раді продовжується робота з метою чіткої, швидкої і твердої відповіді", - заявили у пресслужбі Єврокомісії.

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