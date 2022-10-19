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США (14537) РСЗВ (160) HIMARS (223)

Lockheed Martin збільшує виробництво HIMARS до 96 установок на рік, зокрема через інтерес України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

himars

Корпорація Lockheed Martin готується збільшити кількість реактивних систем залпового вогню HIMARS, з 60 до 96 пускових установок на рік, на тлі "значного інтересу" з боку іноземних клієнтів, зокрема України, та американських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Breaking Defense.

За словами генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, компанія вже профінансувала збільшення виробництва HIMARS до 96 од. на рік.

"Ми заздалегідь профінансували роботи на $65 млн, щоб скоротити час виробництва, хоча це було зроблено без контракту", - заявив він, зазначивши, що зрештою витрати будуть поверне уряд США.

Як зазначає видання, армія США ще влітку передала запит про збільшення виробництва установок HIMARS до 96 од. на рік.

США планують поставити Україні 38 установок HIMARS. Із них 20 од., узяті зі складів, вже перебувають на українській території. Ще 18 буде поставлено в перспективі, однак, за даними Пентагону, вони ще не зроблені. І на це може піти багато часу, зазначає видання.

Читайте: Для HIMARS робитимуть ракети, що б’ють на 1000 км

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Це тим, хто верещить, що нам американці повинні давати їх 200 штук на день.
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19.10.2022 17:59
+6
Польша оптом покупает в Южной Корее, танки, самоходки, и системы залпового огня очень похожие на Хаймарс. Первая партия танков и самоходок уже приехала в Польшу. Может Украине что передадут? Южнокорейский танк самый дорогой среди всех конкурентов, в нем очень много нового и есть отличная возможность попробовать его в бою.
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19.10.2022 17:42
+6
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.10.2022 18:05
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якби ще ця штука з орбіти працювала...
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19.10.2022 17:42 Відповісти
самим прийдеться доробляти..
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19.10.2022 17:43 Відповісти
Польша оптом покупает в Южной Корее, танки, самоходки, и системы залпового огня очень похожие на Хаймарс. Первая партия танков и самоходок уже приехала в Польшу. Может Украине что передадут? Южнокорейский танк самый дорогой среди всех конкурентов, в нем очень много нового и есть отличная возможность попробовать его в бою.
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19.10.2022 17:42 Відповісти
Было сообщение, что США разместило заказ в Ю Корее на 3 млрд. выделенных конгрессом СШ для Украины и будут поставлять это оружие через Чехию. Лень искать.
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19.10.2022 19:16 Відповісти
Вы правы, было, но там речь шла о системах против вертолетов. Может это только для прессы сообщили.
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19.10.2022 21:53 Відповісти
Вооружонний призивник сбежал из полигона под Минском https://charter97.org/ru/news/2022/10/19/520603/#google_vignette
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19.10.2022 17:48 Відповісти
Це тим, хто верещить, що нам американці повинні давати їх 200 штук на день.
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19.10.2022 17:59 Відповісти
Думаєш тим дзявкотунам щось дійде ? Ні ! Їм он кловун межи очі щодня сцить , а вони на нього моляться (( Так що "запад нам должен і всьо " ((
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19.10.2022 18:44 Відповісти
Ніхто нічого не верещить. Хватить свої фантазіїї тут викладати. Тим не менше, у США є десь біля 3 тисяч хаймерсів на зберіганні, а вони дають Україні поштучно й розповідають про ********** допомогу. Чому так, дайте відповідь.
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19.10.2022 22:57 Відповісти
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.10.2022 18:05 Відповісти
Не промиє!

Їм пофіг на загиблих!

Хіба що мамка 10 хвилин поплаче, та й по тому... при цьому винуваті будуть "***@н#е ох#евш.е х@хлы"

Цим ми і відрізніємось від них!
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19.10.2022 18:39 Відповісти
Две штуки в неделю. Не густо. Но ракеты к ним ещё критичнее.
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19.10.2022 18:23 Відповісти
За півроку нам передали не більше 20 таких систем. І вони працюють довго, оскільки не мають тендітного ствола (як у PzH 2000), аби ракети до них були. Якщо їх вироблялося 60 на рік, то виробити встигли 30 шт - це в 1.5 рази більше, ніж передали нам. Не доганяю, навіщо збільшувати їх випуск?
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19.10.2022 18:30 Відповісти
Бо нам ще багато треба! Це по-перше.

Ну і по-друге - після нашої рекламної кампанії армія США схаменулась, що і їм воно треба, що вже казати про попит на ці системи у світі?
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19.10.2022 18:43 Відповісти
Тим більше, що вже нібито закінчують розробку ракет до них ііз дальністю 650 км, і вже працюють над раке5тами на 1000 км!

Отже - переспективи у цього комплексу є, отже буде і попит!

Думаю, що 96 - це замало, треба виходити на рівень щонайменьше штук 150 на рік!
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19.10.2022 18:47 Відповісти
@Only

> Думаю, що 96 - це замало, треба виходити на рівень щонайменьше штук 150 на рік!

Я передам пп. Локхіду і Мартіну ваше побажання.
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19.10.2022 18:58 Відповісти
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19.10.2022 18:59 Відповісти
Тому що одна Польща замовила декілька сотень , а те що нам передали 20 не значить що цього достатньо бо 200 завжди краще аніж 20 , а 2000 взагалі те що треба ! Одна справа якщо ті установки як муха у окропі літають по всій лінії фронту , а інша коли на кожен десяток кілометрів їх пара стоїть десь тихенько у ліскові .
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19.10.2022 18:47 Відповісти
У них пошли заказы после наших успешных действий этими установками, но на складах Пентагона имеется до 400- т этих установок, а Байден категорически не хочет отдавать нам из запасов. Кстати эти 16 (а не 20, плюс 4 - это английские М-270.) переданных нам были именно из запасов Пентагона
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19.10.2022 19:29 Відповісти
God bless America!
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19.10.2022 19:32 Відповісти
 
 