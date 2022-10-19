Lockheed Martin збільшує виробництво HIMARS до 96 установок на рік, зокрема через інтерес України
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Корпорація Lockheed Martin готується збільшити кількість реактивних систем залпового вогню HIMARS, з 60 до 96 пускових установок на рік, на тлі "значного інтересу" з боку іноземних клієнтів, зокрема України, та американських військових.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Breaking Defense.
За словами генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, компанія вже профінансувала збільшення виробництва HIMARS до 96 од. на рік.
"Ми заздалегідь профінансували роботи на $65 млн, щоб скоротити час виробництва, хоча це було зроблено без контракту", - заявив він, зазначивши, що зрештою витрати будуть поверне уряд США.
Як зазначає видання, армія США ще влітку передала запит про збільшення виробництва установок HIMARS до 96 од. на рік.
США планують поставити Україні 38 установок HIMARS. Із них 20 од., узяті зі складів, вже перебувають на українській території. Ще 18 буде поставлено в перспективі, однак, за даними Пентагону, вони ще не зроблені. І на це може піти багато часу, зазначає видання.
Будь ласка, зачекайте...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Їм пофіг на загиблих!
Хіба що мамка 10 хвилин поплаче, та й по тому... при цьому винуваті будуть "***@н#е ох#евш.е х@хлы"
Цим ми і відрізніємось від них!
Ну і по-друге - після нашої рекламної кампанії армія США схаменулась, що і їм воно треба, що вже казати про попит на ці системи у світі?
Отже - переспективи у цього комплексу є, отже буде і попит!
Думаю, що 96 - це замало, треба виходити на рівень щонайменьше штук 150 на рік!
> Думаю, що 96 - це замало, треба виходити на рівень щонайменьше штук 150 на рік!
Я передам пп. Локхіду і Мартіну ваше побажання.