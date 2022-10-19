Екснардепу Микитасю, який пропонував хабар меру Дніпра Філатову, повідомлено про підозру, - САП
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Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили народного депутата VIII скликання Максима Микитася про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Встановлено, що у жовтні 2022 року колишній народний обранець висловив пропозицію про надання 22 млн євро неправомірної вигоди міському голові міста Дніпра за вчинення ним дій, спрямованих на сприяння укладанню Європейським банком реконструкції та розвитку з підконтрольною колишньому народному депутату України групою підприємств контракту на будівництво метро у місті Дніпро поза конкурсною процедурою", - зазначається у повідомленні.
18 жовтня 2022 року його було затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.
Досудове розслідування продовжується.
У повідомленні не вказується ім'я колишнього народного депутата, проте, зрозуміло, що йдеться про Максима Микитаса.
Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив таку інформацію про те, що екс-нардеп запропонував йому хабар у розмірі 22 млн євро за можливість будувати метро в місті.
Будь ласка, зачекайте...
рішення знайдено. антишахєд.
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Вангую: випустять під заставу.
странный набор букофф..
Серйозно?
Більше схоже на якусь клоунаду...
Як варіант цю справу шиють так: Якомусь мурлу-аватару дали чистий кнопочний телефон і сімку, набрали номер приватний номер Філатова і воно промурчало щось типа "я Микитась, з Києва, хочу будувати у вас метро, я хочу вам дати 22 мільйона євро".
Запису цієї "розмови" достатньо щоб наші "чесні органи" зшили справу
Тільки він виступив з абсолютною правдою про те що Київміськбуд нічого не добудовує, а просто Кушнір тирить гроші інвесторів тут же сплели справу про викрадення такого собі "київського бізнесмена Анвара Фарукшина". Але Гугл в користь і виявляється що Фарукшин це злочинець, мокшанський рейдер і взагалі його позбавляли навіть громадянства... Піпл (лохи) цю казочку не схавали і тепер вирішено грати по великому, задіяли Філатова.
Діло пахне вибачаюсь ЛАЙНОМ.. Питання от тільки в тому хто так топить того Микитася. Але навряд чи ми це дізнаємось