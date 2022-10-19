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Новини Події Хабарники
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хабар (3983) САП (411) Максим Микитась (150)

Екснардепу Микитасю, який пропонував хабар меру Дніпра Філатову, повідомлено про підозру, - САП

Новини Цензор.НЕТ Події

микитась

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили народного депутата VIII скликання Максима Микитася про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах,

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Встановлено, що у жовтні 2022 року колишній народний обранець висловив пропозицію про надання 22 млн євро неправомірної вигоди міському голові міста Дніпра за вчинення ним дій, спрямованих на сприяння укладанню Європейським банком реконструкції та розвитку з підконтрольною колишньому народному депутату України групою підприємств контракту на будівництво метро у місті Дніпро поза конкурсною процедурою", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Татаров отримував корупційні гроші від Микитася, - ексспівробітник Микитася Майборода

18 жовтня 2022 року його було затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.

Досудове розслідування продовжується.

У повідомленні не вказується ім'я колишнього народного депутата, проте, зрозуміло, що йдеться про Максима Микитаса.

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив таку інформацію про те, що екс-нардеп запропонував йому хабар у розмірі 22 млн євро за можливість будувати метро в місті.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Garry

рішення знайдено. антишахєд.
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19.10.2022 18:29
+9
Клетчатое одеяло в студию.
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19.10.2022 18:33
+8
На Микитасю підозр-вже як на собаці бліх...
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19.10.2022 18:48
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Garry

рішення знайдено. антишахєд.
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19.10.2022 18:29 Відповісти
а він аж розплакався...
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19.10.2022 18:30 Відповісти
Почему,он не в СИЗО?почему не была проведена операция по частичной проплате с фиксацией и протаколом,с понятыми и видеосъёмкой?????ПОЧЕМУ??? Украина=коррупция!!!
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19.10.2022 19:29 Відповісти
Клетчатое одеяло в студию.
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19.10.2022 18:33 Відповісти
Цікаво як і чим Філатов підтверджує пропозицію хабара?
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19.10.2022 18:34 Відповісти
Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.
______________________________
Вангую: випустять під заставу.
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19.10.2022 18:38 Відповісти
Найцікавіше, що у першоджерелі зазначено "..дій, направлених на сприяння укладення...". Тобто або там хтось перекладав та виправив, або тут, спочатку переклали на російську, а потім назад.
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19.10.2022 20:16 Відповісти
"за вчинення ним дій, спрямованих на сприяння ув'язненню Європейським банком"
странный набор букофф..
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19.10.2022 18:42 Відповісти
22 мільйона баксів хабаря у прифронтовому місті за будівництво метро?
Серйозно?
Більше схоже на якусь клоунаду...
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19.10.2022 18:43 Відповісти
а дороги в Запорожье и Кривом роге это грустно?
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19.10.2022 18:56 Відповісти
Скоріш за все це справа - продовження тієї казки для лохів під назвою "У Києві зник столичний бізнесмен Фарукшин Анвар. Дружина звинувачує екс-нардепа Микитася"...

Як варіант цю справу шиють так: Якомусь мурлу-аватару дали чистий кнопочний телефон і сімку, набрали номер приватний номер Філатова і воно промурчало щось типа "я Микитась, з Києва, хочу будувати у вас метро, я хочу вам дати 22 мільйона євро".
Запису цієї "розмови" достатньо щоб наші "чесні органи" зшили справу
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19.10.2022 21:20 Відповісти
в Фейсбуке?
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19.10.2022 18:45 Відповісти
На Микитасю підозр-вже як на собаці бліх...
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19.10.2022 18:48 Відповісти
та невже?
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19.10.2022 18:48 Відповісти
Ясно. Пішли торги.
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19.10.2022 18:52 Відповісти
Слово філатова проти слова Микитася .
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19.10.2022 19:14 Відповісти
Це все абсолютно нічого не значить. От коли діло дійде до суду,тоді і побачимо. Бо наш суд - самий гуманний суд в мірє. Для тих,звісно,у кого бабла немєряно...
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19.10.2022 19:17 Відповісти
ОГО, ну навіщо, а раптом від такого він почне зпїкатися
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19.10.2022 19:44 Відповісти
Паниковский, бросьте гуся.....
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19.10.2022 19:45 Відповісти
Ну допустим этот Микитась хотел что бы его компания без конкурса подрядилась реставрировать метро во время незначительной такой войны, и деньги якобы дает европейский банк на это дело. Но 22 млн долляров взятки....там не метро реставрируют, а золотые и алмазные копальни разрабатывают. Пахнет бредом, но дождемся фактов как говорится.
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19.10.2022 19:59 Відповісти
Указана ст. 208 УПК РФ, это как?
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19.10.2022 20:19 Відповісти
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19.10.2022 21:05 Відповісти
Он як блохи затанцювали... Бояться вони Микитася, ох як бояться. Що не новина про Микитася то черговий блокбастер.

Тільки він виступив з абсолютною правдою про те що Київміськбуд нічого не добудовує, а просто Кушнір тирить гроші інвесторів тут же сплели справу про викрадення такого собі "київського бізнесмена Анвара Фарукшина". Але Гугл в користь і виявляється що Фарукшин це злочинець, мокшанський рейдер і взагалі його позбавляли навіть громадянства... Піпл (лохи) цю казочку не схавали і тепер вирішено грати по великому, задіяли Філатова.

Діло пахне вибачаюсь ЛАЙНОМ.. Питання от тільки в тому хто так топить того Микитася. Але навряд чи ми це дізнаємось
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19.10.2022 21:11 Відповісти
цей підпиємливий у кацапському стилі чолов'яга мав би зразу після банкрутства Укрбуд почивати на нарах! Але, з педро-мінським за бабло домовився, та і з віслюком -оманським теж домовився. А бабло з домовленостей якось повернути потрібно, от і крутиться бідолаха як може.
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19.10.2022 22:01 Відповісти
 
 