Обговорили постачання до України БМП, - Зеленський провів переговори з керівником МЗС Греції Дендіасом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Грецької Республіки Нікосом Дендіасом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

У повідомленні зазначається: "Глава держави обговорив з очільником зовнішньополітичного відомства Греції ключові питання двосторонньої взаємодії: посилення підтримки України та санкційного тиску на Росію, а також забезпечення консолідованої й твердої реакції міжнародної спільноти на злочини російського агресора проти нашої держави.

Відзначаючи послідовну підтримку з боку Греції суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, Володимир Зеленський висловив подяку грецькому уряду та суспільству за дієву допомогу нашій країні в боротьбі з російською агресією, насамперед в оборонній сфері, а також за підтримку ініціативи України щодо включення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Президент високо оцінив рішення та практичні кроки Греції щодо постачання Україні бойових машин піхоти.

"Ми відчуваємо цю підтримку. Хочу подякувати вашому суспільству за надзвичайно тепле ставлення греків до українців", – сказав він.

Володимир Зеленський окремо відзначив принципову та рішучу позицію Греції під час ухвалення рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу та висловив переконання, що Афіни й надалі підтримуватимуть нашу державу на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Президент поінформував співрозмовника про наслідки ракетного терору з боку Росії, яка прагне знищити критичну інфраструктуру України, насамперед енергетичну, напередодні зими та початку опалювального сезону.

"Але ворог не здатний знищити волю нашого народу", – наголосив Глава держави й закликав Грецію активно долучитися до відновлення України, передусім об’єктів енергетичної сфери.

Володимир Зеленський і Нікос Дендіас окремо обговорили перспективи активізації міждержавної взаємодії на найвищому рівні".

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