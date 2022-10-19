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Обговорили постачання до України БМП, - Зеленський провів переговори з керівником МЗС Греції Дендіасом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дендіас

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Грецької Республіки Нікосом Дендіасом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

У повідомленні зазначається: "Глава держави обговорив з очільником зовнішньополітичного відомства Греції ключові питання двосторонньої взаємодії: посилення підтримки України та санкційного тиску на Росію, а також забезпечення консолідованої й твердої реакції міжнародної спільноти на злочини російського агресора проти нашої держави.

Відзначаючи послідовну підтримку з боку Греції суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, Володимир Зеленський висловив подяку грецькому уряду та суспільству за дієву допомогу нашій країні в боротьбі з російською агресією, насамперед в оборонній сфері, а також за підтримку ініціативи України щодо включення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС і НАТО, - глава МЗС Греції Дендіас

Президент високо оцінив рішення та практичні кроки Греції щодо постачання Україні бойових машин піхоти.

"Ми відчуваємо цю підтримку. Хочу подякувати вашому суспільству за надзвичайно тепле ставлення греків до українців", – сказав він.

Володимир Зеленський окремо відзначив принципову та рішучу позицію Греції під час ухвалення рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу та висловив переконання, що Афіни й надалі підтримуватимуть нашу державу на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки Росії на Україну є воєнними злочинами, – МЗС Греції

Президент поінформував співрозмовника про наслідки ракетного терору з боку Росії, яка прагне знищити критичну інфраструктуру України, насамперед енергетичну, напередодні зими та початку опалювального сезону.

"Але ворог не здатний знищити волю нашого народу", – наголосив Глава держави й закликав Грецію активно долучитися до відновлення України, передусім об’єктів енергетичної сфери.

Володимир Зеленський і Нікос Дендіас окремо обговорили перспективи активізації міждержавної взаємодії на найвищому рівні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Греції Дендіас особисто планує супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Я немного таки извиняюсь, но вот это, небритое, в футболке за мой счёт, оно хоть знает, без суфлера, что такое БМП?
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19.10.2022 19:44
+9
На тобі, небоже, що мені негоже...
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19.10.2022 19:50
+8
а про микитася-татарова обговорювати нема що, неначасі
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19.10.2022 19:53
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Я немного таки извиняюсь, но вот это, небритое, в футболке за мой счёт, оно хоть знает, без суфлера, что такое БМП?
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19.10.2022 19:44 Відповісти
На тобі, небоже, що мені негоже...
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19.10.2022 19:50 Відповісти
а про микитася-татарова обговорювати нема що, неначасі
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19.10.2022 19:53 Відповісти
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19.10.2022 19:55 Відповісти
а кто считает его президентом...?
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19.10.2022 19:57 Відповісти
два афонских брата шлёпанцами обменялись...
потом заморылылсь благодарить друг друга...
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19.10.2022 19:58 Відповісти
На переплавку? **** там "обговорювати"?
На жаль і переплавляти зараз вже особо немає де...
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19.10.2022 20:09 Відповісти
Германия поставляет Греции свои БМП Marder чтобы Греция отдала Украине БМП-2, непонятно как хранившиеся и эксплуатировавшиеся... Это успех? И почему зеледент не говорит что это не благодаря европейской программе замены техники, а исключительно благодаря его усилиям? Нам бы эти БМП Marder были бы полезнее совковых БМП.
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19.10.2022 20:16 Відповісти
цікаво,що Німеччина безкоштовно у 90-х передала Греції 500 шт БМП -1 (чеського виробництва).
греки більшу частину сплавили у Египет та Ірак. Україні планується передати від 40-100 машин.
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19.10.2022 20:41 Відповісти
Ну так про это и разговор. На какого членистого пиптыка гордится получением совкового металлолома вместо современных и надежных машин. Это выглядит как стеклянные бусы для туземцев, которые их разглядывают в лучах солнца и радуются.
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19.10.2022 21:16 Відповісти
Похоже контракт века по шуму гаму исходя. С греками стоит аккуратно--те ещё картежники. Там старье, беда в ином. Техобслуги не было совсем. С места хер смыкнется. Сразу на рем-заводы колонами. Хорошо если по весне первый за ворота завода пойдет в бой или хотя бы в строй.
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19.10.2022 20:26 Відповісти
чудак...
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19.10.2022 20:58 Відповісти
Їх краще залишити в Греції.
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19.10.2022 21:20 Відповісти
І нахер нам ті "братські могили"?
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19.10.2022 21:36 Відповісти
а шо греція більш не лиже рашці?
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19.10.2022 21:58 Відповісти
 
 