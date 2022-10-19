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Оголошення Росією "воєнного стану" на окупованих територіях не несе правових наслідків для України та її громадян, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мид

Указ президента РФ Володимира Путіна про ведення "воєнного стану" на окупованих територіях є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Наголошується, що Російська Федерація розпочала новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України.

"Оголошення так званого "воєнного стану" з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з "анексії" українських територій", - зазначили у відомстві.

Міністерство констатувало, що указ Путіна є нікчемним і не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. 

"Незважаючи на агонії режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей", - підкреслено у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у "ЛНР" та "ДНР"

МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір російських окупаційних адміністрацій, під виглядом так званого "воєнного стану", позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та так звану "мобілізацію".

МЗС звернулось також із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе.

Читайте: Воєнний стан на окупованих територіях - це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії, - Данілов

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
В Бєлгороді чогось загорілась якась підстанція.
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19.10.2022 19:50
+9
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19.10.2022 19:51
+9
Если уж и читать речи этой твари, начинать надо с 2000 г.
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19.10.2022 20:03
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В Бєлгороді чогось загорілась якась підстанція.
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19.10.2022 19:50 Відповісти
Файно, знову палять
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19.10.2022 19:52 Відповісти
Бавовнятко вийшло погуляти))
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19.10.2022 19:53 Відповісти
У російському Бєлгороді відбулося «відключення» трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапруження. Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області. Наразі дуже галасливе «відключення».
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19.10.2022 20:10 Відповісти
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19.10.2022 20:11 Відповісти
Та це путькIна грамота…
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19.10.2022 19:51 Відповісти
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19.10.2022 19:51 Відповісти
Нах вообще обращать внимание на ипонутое ху.ло. Если перечитать все что оно несёт с 14 года то можно свихнуться мозгами. ПНХ ху.ло и всё ************* стадо.
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19.10.2022 19:55 Відповісти
Если уж и читать речи этой твари, начинать надо с 2000 г.
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19.10.2022 20:03 Відповісти
в них касабів е така приказка мели емеля- твоя неделя
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19.10.2022 19:57 Відповісти
Как сказал великий Черчилль "Это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала"

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19.10.2022 19:59 Відповісти
даже наше мзс разгоняет бред ***** по сми..
игнор и тишина правильно.
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19.10.2022 20:02 Відповісти
ПАРАДОКС!
Восемь лет Парашная ********* рассказывала, что Украина домбит бамбас и военного положения при этом ни кто на тех, оккупированных кацапами территориях не объявлял. Но вот Парашная ********* объявила про то, что это аннексированная территория, и тут на тебе, сразу военное положение. С чего бы это?
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19.10.2022 20:09 Відповісти
19:42 ВИДЕО В Белгороде горит электроподстанция из-за *перекура* - СМИ
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19.10.2022 20:11 Відповісти
А у них таджики
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19.10.2022 20:36 Відповісти
пропоную , Президенту Зеленському, оголосити воєнний стан у прилеглих областях росії і білорусі
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19.10.2022 20:17 Відповісти
Гарна ідея! Це був би сильний хід! Підтримую!
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19.10.2022 20:47 Відповісти
какой опир они делали за 8 лет войны? Это предатели изначально и по сути. Это семена залетных кацапов, которые приехали в дома украинцев, которых вывезли или убили на кацапщине.
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19.10.2022 20:39 Відповісти
 
 