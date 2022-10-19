Оголошення Росією "воєнного стану" на окупованих територіях не несе правових наслідків для України та її громадян, - МЗС

Указ президента РФ Володимира Путіна про ведення "воєнного стану" на окупованих територіях є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Наголошується, що Російська Федерація розпочала новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України.

"Оголошення так званого "воєнного стану" з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з "анексії" українських територій", - зазначили у відомстві.

Міністерство констатувало, що указ Путіна є нікчемним і не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти.

"Незважаючи на агонії режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей", - підкреслено у заяві.

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МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір російських окупаційних адміністрацій, під виглядом так званого "воєнного стану", позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та так звану "мобілізацію".

МЗС звернулось також із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе.

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