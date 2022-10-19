Російські зеки в лавах армії РФ, які отримали зброю, регулярно залишають підрозділи і намагаються дезертувати, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо випадків дезертирства з боку зеків, які були мобілізовані в Росії та відправлені до України. .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув’язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію російської федерації. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта - вдалася до втечі. Підрозділи росгвардії, під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, проводять заходи з пошуку дезертирів".
Будь ласка, зачекайте...
1.Це привід на шухере сквозонуть, причем куда хочешь, раствориться - без проблем.
2.У відповідності з "понятиями" служба и робота (а війна - це робота) на владу та офіцерів - западло.
3.Спробуй потім довести нашим зекам, що ти не вбив їх родичів (в окремих нас.пугктах, наприклад)
4.Спосіб рожитися за рахунок торгівлі зброєю, у т.ч.трофейно.
Висновок - ..........ну ви зрозуміли
......инстинкт самосохранения у зека на порядок лучше развит нежели даже у просто орка....... вот берут валыну и в бега......а там как карта ляжет.......
Серед СН та ОПЗЖ зрадників більше, ніж серед українських ув'язнених! Я в шоці!
сразу в ЕС ибо в РФ, то с побегом особо и не поживешь.
разве только в лесу каком, да до него добраться еще надо.
тем более системы распознавания лиц, сами тебя вычислят, вплоть до подъезда.
ибо бежать некуда, все граничащие страны выдадут.
ну а в лесу ты хер выживешь, если заранее не подготовишься и то без света и остального.
ибо любая связь - это палево.
магазин - аналогично. чужак в любом поселении - это сигнал в полицию.
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Да и вообще как ты с боевой зоны выйдешь и куда то доедешь...
и в Крым так же, они отрезаны.
на лодке только до Турции
да и то выдадут обратно
Система упростилась, с 4 октября.
Раньше то была граница в полном смысле.
Сказала, что стало быстрее и проще.
Выезжала еще 3 месяца назад, был полный контроль, как на границе государств.