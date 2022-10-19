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армія рф (13581) Генштаб ЗС (4605) ув'язнення (84) зеки (42) дезертирство (255)

Російські зеки в лавах армії РФ, які отримали зброю, регулярно залишають підрозділи і намагаються дезертувати, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тату,тюрма

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо випадків дезертирства з боку зеків, які були мобілізовані в Росії та відправлені до України. .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув’язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію російської федерації. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта - вдалася до втечі. Підрозділи росгвардії, під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, проводять заходи з пошуку дезертирів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці полонили російського зека: "Статус - обиженный. Отбывал наказание в ИК-10 в Тверской области". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
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19.10.2022 20:12
+24
И ждет Расею холодное лето 23-го
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19.10.2022 20:12
+17
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19.10.2022 20:23
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неправда! вони теж хочуть померти за путлера .. за унітаз..
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19.10.2022 20:04 Відповісти
за парашу ))
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19.10.2022 20:09 Відповісти
та то из-за отсутствия смазочных материалов...
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19.10.2022 20:07 Відповісти
Так що вони не знали кого брали... Нє па панятіях у ніх служить
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19.10.2022 20:09 Відповісти
тем более что "сучья война" это не выдумка
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19.10.2022 20:14 Відповісти
Так це с самого початку зрозуміло всім.
1.Це привід на шухере сквозонуть, причем куда хочешь, раствориться - без проблем.
2.У відповідності з "понятиями" служба и робота (а війна - це робота) на владу та офіцерів - западло.
3.Спробуй потім довести нашим зекам, що ти не вбив їх родичів (в окремих нас.пугктах, наприклад)
4.Спосіб рожитися за рахунок торгівлі зброєю, у т.ч.трофейно.
Висновок - ..........ну ви зрозуміли
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19.10.2022 20:11 Відповісти
И ждет Расею холодное лето 23-го
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19.10.2022 20:12 Відповісти
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19.10.2022 20:12 Відповісти
Єдина вимога до пакету 100% recykling ♻️
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19.10.2022 20:18 Відповісти
.......а кто ж хочет стать последним звеном в пищевой цепочке?......
......инстинкт самосохранения у зека на порядок лучше развит нежели даже у просто орка....... вот берут валыну и в бега......а там как карта ляжет.......
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19.10.2022 20:16 Відповісти
Это у них в хфильмах штрафбат за Родину , а на самом деле уголовники будут мочить самих рабсейских вояк, они то точно не zомбаки вяликой страны.
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19.10.2022 20:20 Відповісти
У тих штрафбатах була половина "політичних", а тут - людський непотріб найвищого сорту.
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19.10.2022 20:29 Відповісти
А тепер зеки будуть ходити по Росії та грабувати населення ті що повернуться
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19.10.2022 20:20 Відповісти
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19.10.2022 20:23 Відповісти
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19.10.2022 21:07 Відповісти
Саме смішне те, що ув'язнені в Україні, що лишилися на тимчасово окупованих територях, шлють московитів вслід за кораблем, а московити з гулагу намагаються втекти "хоч тушкою, хоч чучелом"
Серед СН та ОПЗЖ зрадників більше, ніж серед українських ув'язнених! Я в шоці!
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19.10.2022 20:25 Відповісти
Ага, зеки - как раз те, которые первыми добровольно войдут в чернозем!
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19.10.2022 20:26 Відповісти
Может они просто назад домой хотят в зону.
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19.10.2022 20:28 Відповісти
Цеж фарт -- шмаисери в руках - групами по чол. 15-- 20 і на рашку а там хто кого .
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19.10.2022 20:29 Відповісти
якби ж то..їм Мосінки видають, одну на п'ятьох
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19.10.2022 20:58 Відповісти
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19.10.2022 20:30 Відповісти
Он уже давно вытер
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19.10.2022 20:48 Відповісти
На фронті будуть пропадать групи озброєних зеків. Зате на просторах ********* будуть з'являтись нові районні адміністрації. І партійні осередки.
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19.10.2022 20:41 Відповісти
Главное дать им калидор в крысм и пусть едут грабят, насилуют и убивают местное население. любая дестабилизация в крысму нам только на руку
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19.10.2022 20:53 Відповісти
И напишуть на кресте..Могила💀 неизвестного дебила из ГУЛАГа путлера,,и споют гимн..Зековский...Владимирский централ, путлер Северный...🤣
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19.10.2022 21:22 Відповісти
а куда дезертируют то ?
сразу в ЕС ибо в РФ, то с побегом особо и не поживешь.
разве только в лесу каком, да до него добраться еще надо.
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19.10.2022 21:53 Відповісти
большой город - лучший лес, причем с ювелирками, банками и богатыми буратинами.
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19.10.2022 22:07 Відповісти
там одни камеры, за сутки сотни раз попадешь.
тем более системы распознавания лиц, сами тебя вычислят, вплоть до подъезда.
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19.10.2022 22:11 Відповісти
на то есть балаклавы и полный город жигулей.
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19.10.2022 23:13 Відповісти
а в ЕС не получится - латвийские и эстонские погранцы застрелят сразу, финские - после выстрела в воздух.
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19.10.2022 22:11 Відповісти
тогда не вижу смысла, бежать.
ибо бежать некуда, все граничащие страны выдадут.
ну а в лесу ты хер выживешь, если заранее не подготовишься и то без света и остального.
ибо любая связь - это палево.
магазин - аналогично. чужак в любом поселении - это сигнал в полицию.
----
Да и вообще как ты с боевой зоны выйдешь и куда то доедешь...
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19.10.2022 22:19 Відповісти
в бандитском членинграде все свои, а в лесу выживают только рыбаки, и немного охотники. Но зеки не те, и не другие.
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19.10.2022 23:15 Відповісти
Вот как ты с донецкой области выедешь, если там кордон пропускной ?
и в Крым так же, они отрезаны.

на лодке только до Турции
да и то выдадут обратно
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19.10.2022 23:28 Відповісти
в Донецкой области КСП с погранцами и собаками?
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19.10.2022 23:36 Відповісти
Не граница условная, досмотр документов. Выборочно грузов.
Система упростилась, с 4 октября.

Раньше то была граница в полном смысле.
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19.10.2022 23:43 Відповісти
там одна большая дыра, и билет оттуда до самой мацквы или ******, да хоть до ****** - АКС74 (лучше АКС74У), короткоствол и пару гранат. Впрочем, зк об этом знают всё.
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19.10.2022 23:52 Відповісти
У меня сестра из Марика, вот недавно с Канады вернулась.
Сказала, что стало быстрее и проще.
Выезжала еще 3 месяца назад, был полный контроль, как на границе государств.
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20.10.2022 00:12 Відповісти
возле Шаровки контроля нет, в лесу переночевал, через тысячу метров от леса Р195, в обед уже в Воронеже, а к ночи в Саратове.
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20.10.2022 00:16 Відповісти
она по М14 - Е58 ездит.
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20.10.2022 00:35 Відповісти
а зк через границу с оружием могут идти везде, где им будет удобно.
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20.10.2022 00:38 Відповісти
пущай идут, зайчиков для еды настреляют.
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20.10.2022 00:46 Відповісти
нормальной еды они могут настрелять у кого угодно. И не только еды, но и одежды и средств передвижения.
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20.10.2022 00:52 Відповісти
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19.10.2022 22:20 Відповісти
Російські зеки в лавах армії РФ намагаються дезертувати ледве встигаючи за "плановою" втечею російської армії - командири звичайно попереду (а чим зеки гірші?).
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19.10.2022 22:56 Відповісти
"Zереволюционеры" побігли "на родину" щоб взяти участь в "охороні Рубльовки"
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20.10.2022 00:17 Відповісти
 
 