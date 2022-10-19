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Президент Польщі Дуда доніс "дуже чітку позицію" у розмові з президентом Ірану щодо постачання дронів до РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну бесіду із президентом Ірану Раісі, у якій висловив свою негативну позицію щодо постачання до РФ безпілотників іранського виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РАР.
"Президент Дуда дав президенту Ірану "дуже чітку позицію" щодо повідомлень про продаж безпілотників Росії", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+52 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар19.10.2022 21:07
+29 Ksenia VB
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+23 Nikolay Ivankov 071fa753
показати весь коментар19.10.2022 21:15
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Будь ласка, зачекайте...
Знайома риторика, чи не так?
іхньому керівнику . Треба поставити екс посла в Німеччині.
маємо створити Річ Посполиту нову:
конфедеративну державу Польщі, України та Литви
враховуючи несамовиту лють цих трьох народів до рашки, вона буде для неї ось цим:
кожного разу був шок від змін....
по доброму заздрю полякам: у них є розумний та патріотичний народ та відповідальна еліта (= шляхетна шляхта)
а зэ-лупа 90миллиардов в асфальт вкатает...вопрос кто воюет ?
німці - кастрована нація
сильно !
і ми, українці, теж випробували по самі вуса кацапську реальність !
вчора біля вирви від ракети на мосту Кличко розмовляв з поляками, ми сказали одні одному теж саме про що написав пан Президент:
українці та поляки надто добре знають катів-кацапів, щоб мати щодо них якісь ілюзії
хай живе Річ Посполита нова -
конфедеративна держава Польщі, України та Литви
Office of the Iranian Supreme Leader via AP
Высший руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в среду, 19 октября, заявил: "Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными".
По словам генерал-майора Яхьи Рахима Сафави, занимающего пост военного советника Хаменеи, в настоящее время 22 страны проявляют интерес к приобретению иранских беспилотников.
Эти заявления прозвучали на фоне угроз со стороны стран Запада о введении против Ирана дополнительных санкций за продажу России беспилотников и других вооружений. Москва и Тегеран отрицают факт таких поставок. Но достоверно известно, что Иран уже поставил в РФ сотни или даже тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины (речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136).