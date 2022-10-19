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безпілотник (2132) Іран (1343) Дуда (627)

Президент Польщі Дуда доніс "дуже чітку позицію" у розмові з президентом Ірану щодо постачання дронів до РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну бесіду із президентом Ірану Раісі, у якій висловив свою негативну позицію щодо постачання до РФ безпілотників іранського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РАР.

"Президент Дуда дав президенту Ірану "дуже чітку позицію" щодо повідомлень про продаж безпілотників Росії", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіян потрібно зупинити заради Європи та світу, - Дуда

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+52
Респект пану Дуді!!
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19.10.2022 21:07
+29
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19.10.2022 21:58
+23
Думаю слово "kurwa" иранцы поймут на любом языке. А если они латиницей не понимают, то можно и арабицей: كوروة
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19.10.2022 21:15
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Респект пану Дуді!!
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19.10.2022 21:07 Відповісти
маю надію що ото у чалмі та падштаніках все зрозуміло...
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19.10.2022 21:09 Відповісти
сумніваюсь.. з ним треба на фарсі а Дуда спік інгліш
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19.10.2022 21:10 Відповісти
якщо воно зрозуміло срущєго в чємодан,то Дуду думаю зрозуміло також...
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19.10.2022 21:12 Відповісти
Думаю слово "kurwa" иранцы поймут на любом языке. А если они латиницей не понимают, то можно и арабицей: كوروة
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19.10.2022 21:15 Відповісти
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19.10.2022 21:25 Відповісти
А чому зе промовчав?
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19.10.2022 22:21 Відповісти
При чому тут зе? То скотиняка дерьмак не позвонив, бо його папа йому так сказав.
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20.10.2022 07:24 Відповісти
Висказав, що думав президенту Раісі про допомогу того раісі.
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19.10.2022 21:09 Відповісти
и мини-юбку раисе наложным платежом...
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19.10.2022 21:10 Відповісти
а нашефсё... не спромоглось?
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19.10.2022 21:13 Відповісти
Назвал его сразу "курвой"?...
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19.10.2022 21:14 Відповісти
Навіть йому сказав "пердоле"
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19.10.2022 21:16 Відповісти
А там відповідь одна: "ета нє мьі", "а гдє ваши даказатєльства", "ваши даказатєльства - нє даказатєльства". Як і у справі збитого літака МАУ.
Знайома риторика, чи не так?
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19.10.2022 21:14 Відповісти
Та який млять тих обрізаних вмовляти. Вони як і кацапи. Розбомбити б нахрєн їх...
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19.10.2022 21:14 Відповісти
Виходить, що іноземцю народ України дорожче чим
іхньому керівнику . Треба поставити екс посла в Німеччині.
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19.10.2022 21:19 Відповісти
позиція Дуди - "курва ти прикацаплена чалмата, брехлива" і додав - "пся крев".
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19.10.2022 21:27 Відповісти
дякуємо, пане Аджей!

маємо створити Річ Посполиту нову:
конфедеративну державу Польщі, України та Литви

враховуючи несамовиту лють цих трьох народів до рашки, вона буде для неї ось цим:

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19.10.2022 21:30 Відповісти
Вот же как бывает. За 20 лет, на наших глазах, рядом, этот народ взорвал, взлетел на высоту невероятную. Но одном взмахе, порыве, слета! Как там и были.
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19.10.2022 22:59 Відповісти
бував в Польщі починаючи з 1992 р. -
кожного разу був шок від змін....

по доброму заздрю полякам: у них є розумний та патріотичний народ та відповідальна еліта (= шляхетна шляхта)
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19.10.2022 23:54 Відповісти
Шкода, що наш, не може, навіть "донести чітку позицію"...
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19.10.2022 21:44 Відповісти
Польша заключила соглашение с южнокорейской компанией Hawha Defence на приобретение 288 пусковых установок K239 Chunmoo
а зэ-лупа 90миллиардов в асфальт вкатает...вопрос кто воюет ?
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19.10.2022 21:48 Відповісти
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19.10.2022 21:58 Відповісти
Париж може і забув 1813 рік а Берлін 1945 зобов'язаний пам'ятати.
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19.10.2022 22:38 Відповісти
Старі люди Німеччини приймають путіна як психічно хвору істоту з садистськими хибами
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19.10.2022 22:49 Відповісти
це ви про Меркель, Штанмайєра та Шольца ?

німці - кастрована нація
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20.10.2022 00:05 Відповісти
Але ви воюєте зброєю цієї нації,а ваш лідер веде тільки підсумки скільки знищено дякуючи асфальтовій епохи. Будьте обережні з образами донорів. Пихатість на пустому місці це вада.
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20.10.2022 01:08 Відповісти
в точку, пане Анджей !!!!
сильно !
і ми, українці, теж випробували по самі вуса кацапську реальність !

вчора біля вирви від ракети на мосту Кличко розмовляв з поляками, ми сказали одні одному теж саме про що написав пан Президент:
українці та поляки надто добре знають катів-кацапів, щоб мати щодо них якісь ілюзії

хай живе Річ Посполита нова -
конфедеративна держава Польщі, України та Литви
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20.10.2022 00:04 Відповісти
Дуда-человек и друг Украины.
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19.10.2022 22:14 Відповісти
Все как фильме Огнем и мечем на козацкой раде - Президент Дуда чесна людина!...
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19.10.2022 22:30 Відповісти
Аятолла Хаменеи: наши беспилотники теперь называют грозными


Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Высший руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в среду, 19 октября, заявил: "Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными".

По словам генерал-майора Яхьи Рахима Сафави, занимающего пост военного советника Хаменеи, в настоящее время 22 страны проявляют интерес к приобретению иранских беспилотников.

Эти заявления прозвучали на фоне угроз со стороны стран Запада о введении против Ирана дополнительных санкций за продажу России беспилотников и других вооружений. Москва и Тегеран отрицают факт таких поставок. Но достоверно известно, что Иран уже поставил в РФ сотни или даже тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины (речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136).
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20.10.2022 00:05 Відповісти
Один Дуда і має читку позицію...
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20.10.2022 06:45 Відповісти
Вообщем, Раиса сыграла на кожанной Дуде!
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20.10.2022 13:08 Відповісти
 
 