Президент Польщі Дуда доніс "дуже чітку позицію" у розмові з президентом Ірану щодо постачання дронів до РФ

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну бесіду із президентом Ірану Раісі, у якій висловив свою негативну позицію щодо постачання до РФ безпілотників іранського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РАР.

"Президент Дуда дав президенту Ірану "дуже чітку позицію" щодо повідомлень про продаж безпілотників Росії", - зазначається у повідомленні.

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