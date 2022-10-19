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Держдеп США про "воєнний стан" на окупованих територіях: "Росія вдається до тактики відчаю"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

"Тактикою відчаю" назвали у Державному департаменті США оголошення російського президента Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Нікого не повинно дивувати, що Росія вдається до тактики відчаю, намагаючись встановити контроль в цих регіонах. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території", - заявив заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель під час брифінгу.

Він додав, що незважаючи на слова, або дії Кремля "Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя - суверенна територія України", а Росія не має прав на цю територію.

"Це українська земля і Росія нахабно порушує українську територіальну цілісність, суверенітет та Статут ООН", - підкреслив Патель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оголошення Росією "воєнного стану" на окупованих територіях не несе правових наслідків для України та її громадян, - МЗС

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
До тактики "опущенців". Весь світ побачив чого варта "вторая армія у світі".
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19.10.2022 21:09
+9
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19.10.2022 21:24
+9
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19.10.2022 21:47
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Да ні вони просто ₴бануті та клеють дурня
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19.10.2022 21:08 Відповісти
А нам плевать ‼️Гитлер №2 ,сралин №2 ,Чекатило № 2 ,Усама бен Ладен№ 2 - будет УТИЛИЗИРОВАН‼️
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19.10.2022 21:30 Відповісти
тече розпач по лабутенах путена
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20.10.2022 01:59 Відповісти
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20.10.2022 02:50 Відповісти
До тактики "опущенців". Весь світ побачив чого варта "вторая армія у світі".
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19.10.2022 21:09 Відповісти
я б не назвав тактикою відчаю тисячі дронів і ракет які наросія отримає від ірану...
це тактика знищення інфраструктури України і створення гуманітарної кризи у масштабах країни
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19.10.2022 21:10 Відповісти
Не нагнетай , справимся . Думаю , что у тебя есть электричество и интернет , если панику пишешь .
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19.10.2022 21:19 Відповісти
може й не відчаю, але нацисти в 1944 році також почали бомбити Лондон ракетами, коли зрозуміли, що війна програна
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19.10.2022 21:20 Відповісти
У нацистов они в 1944 только начали производится масштабно

А Х-ло с начала вторжения ракетами лупит

И ему не нужно заводы от бомбежек в горах прятать
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19.10.2022 21:34 Відповісти
свіженьке та заслане напляшкове
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19.10.2022 21:27 Відповісти
Ботоксному, напевно, дуже образливо дивитись на те, як знижується ранг тих, хто вимушений відповідати на його ідіотизми. Сподіваюсь, що через деякий час він буде згадувати відповідь заступника речника Держдепартаменту майже як власну коронацію

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19.10.2022 21:23 Відповісти
Когда уже кремлевских дурачков усыплять будем?
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19.10.2022 21:24 Відповісти
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19.10.2022 21:24 Відповісти
держдеп, замість того щоб знищити йбануте керівництво русні, спостерігає як русня вбиває і руйнує країну в центрі європи.
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19.10.2022 21:30 Відповісти
Доктор Борменталь,вы куда поселили больного Шизофреника путлера?
Филипп Филлипыч вы же просили ему отдельную палату в мавзолее чЛенина...,не?
Доктор,этого пациента не спасти..у него кроме Шизы...Сифилис мозга..ну типа чЛенин...,в 1921 году...
Филипп Филиппыч,так если он сифилитик,то как он создал Украину в1922 году,да ещё под новый год 30 декабря...
Доктор,не читайте с утра мавзолейных газет Правда и прочая Шизофрения...🤣
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19.10.2022 21:32 Відповісти
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19.10.2022 21:38 Відповісти
Це вже не тактика, це ендшпіль. Далі шах і мат кремльовському сцарьку
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19.10.2022 21:34 Відповісти
Миллиардер из США Арманд Гаммер спасал СССР до последнего цента...
Любил это дерьмо до потери пульса..а весной 1921 года Гаммер выдал именной чек на миллион долларов для покупки хлеба на фамилия Ульянов...
Вы не поверите...чЛенин на этот лимон баксов закупил в братской Германии пулеметы винтовки и патроны,для защиты мирового пролетайрята...,а голод в 1921 году был ужасный..умирали вагонами...,штабелями...
Что делает сегодня путлер...?почти тоже что и мумия мавзолейная...
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19.10.2022 21:43 Відповісти
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19.10.2022 21:47 Відповісти
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19.10.2022 22:42 Відповісти
Всем нравится город Урюпинск. Может я чего-то не понимаю
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19.10.2022 23:43 Відповісти
Путина никто не любит, его задача: піти в садочок и наїстись черв'ячків.
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19.10.2022 21:55 Відповісти
садочки семирамиды самое то
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19.10.2022 22:07 Відповісти
ну чому ж ніхто - опа так вся.
хламідія підкачав, тей любить спочатку мао, а вже потім *****..
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20.10.2022 03:40 Відповісти
 
 