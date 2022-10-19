Держдеп США про "воєнний стан" на окупованих територіях: "Росія вдається до тактики відчаю"
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"Тактикою відчаю" назвали у Державному департаменті США оголошення російського президента Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Нікого не повинно дивувати, що Росія вдається до тактики відчаю, намагаючись встановити контроль в цих регіонах. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території", - заявив заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель під час брифінгу.
Він додав, що незважаючи на слова, або дії Кремля "Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя - суверенна територія України", а Росія не має прав на цю територію.
"Це українська земля і Росія нахабно порушує українську територіальну цілісність, суверенітет та Статут ООН", - підкреслив Патель.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.
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це тактика знищення інфраструктури України і створення гуманітарної кризи у масштабах країни
А Х-ло с начала вторжения ракетами лупит
И ему не нужно заводы от бомбежек в горах прятать
Филипп Филлипыч вы же просили ему отдельную палату в мавзолее чЛенина...,не?
Доктор,этого пациента не спасти..у него кроме Шизы...Сифилис мозга..ну типа чЛенин...,в 1921 году...
Филипп Филиппыч,так если он сифилитик,то как он создал Украину в1922 году,да ещё под новый год 30 декабря...
Доктор,не читайте с утра мавзолейных газет Правда и прочая Шизофрения...🤣
Любил это дерьмо до потери пульса..а весной 1921 года Гаммер выдал именной чек на миллион долларов для покупки хлеба на фамилия Ульянов...
Вы не поверите...чЛенин на этот лимон баксов закупил в братской Германии пулеметы винтовки и патроны,для защиты мирового пролетайрята...,а голод в 1921 году был ужасный..умирали вагонами...,штабелями...
Что делает сегодня путлер...?почти тоже что и мумия мавзолейная...
хламідія підкачав, тей любить спочатку мао, а вже потім *****..