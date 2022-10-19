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Офіс Президента попередив про можливі тимчасові відключення електрики по всій Україні 20 жовтня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика

У четвер, 20 жовтня, по всій території України будуть запроваджуватись обмеження на користування електроенергією.

Про це в ефірі телемарафону на Суспільному заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно провели нараду разом з Міненерго і усіма очільниками ОВА. Завтра буде доволі важкий день для всієї країни. По всій території, не одночасно, будуть запроваджуватися обмеження на користування електроенергією", - зазначив чиновник.

Тимошенко підкреслив, що на відключення протягом дня слід чекати в усіх областях України.

"Це стосується кожної області. Просимо українців мінімізувати використання електроенергії з 7 до 23 години", — заявив посадовець.

За його словами, в першу чергу обмеження стосуватимуться підприємств та заводів.

"Але, якщо нам буде недостатньо електроенергії загалом по країні, будуть віялові відключення по всій території. І це буде стосуватися і населення також", - додав заступник керівника ОП.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
не вдарить, на Грушевського перед кабміну 50 чоловік та техніка брусчатку міняють....

зміцнюють оборону Києва
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19.10.2022 21:44
+25
Заступник Верховного Завгоспа коментує стан енергетики в країні? А де відповідний міністр? Готує до пресконференції прибиральницю бабу Маню? Що коїться на печерських пагорбах? Рейтинг падає, передвиборча агітація "єдиного аналу" не дає результатів?
Давайте вже абдристовича - на нього у людей вже стійкий рефлекс створився: або заспокійливе, або блювотне (останнє, як на мене, частіше)
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19.10.2022 21:46
+20
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19.10.2022 21:52
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инфо-помойка
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20.10.2022 00:07 Відповісти
ОПудали проспали літо, бубоніли із відосіків, вішали лопшину що все підконтролем і нічого не робили, а тепер вилізли із заявами, що знайшли найпростіше рішення - "нарід ану бігом повимикайте все бо це єдиний вихід сьогодні"!
Ну ми звісно ж повимикаємо, але це не вихід, точніше тимчасовий вихід бо далі буде ще гірше!
І знову ті самі граблі - владу, як це було і до 24го про повномаштабне вторгнення, поперджували, що будуть бити по енергетичній інфарстркуктурі! Відмахнулися!
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20.10.2022 00:41 Відповісти
Схоже, електроенергію виробляють з навозу!
Бо це єдине, шо може поєднувати енергетику с зелайном.
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20.10.2022 03:57 Відповісти
Що таке "ОП"?
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20.10.2022 10:25 Відповісти
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