Офіс Президента попередив про можливі тимчасові відключення електрики по всій Україні 20 жовтня
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У четвер, 20 жовтня, по всій території України будуть запроваджуватись обмеження на користування електроенергією.
Про це в ефірі телемарафону на Суспільному заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно провели нараду разом з Міненерго і усіма очільниками ОВА. Завтра буде доволі важкий день для всієї країни. По всій території, не одночасно, будуть запроваджуватися обмеження на користування електроенергією", - зазначив чиновник.
Тимошенко підкреслив, що на відключення протягом дня слід чекати в усіх областях України.
"Це стосується кожної області. Просимо українців мінімізувати використання електроенергії з 7 до 23 години", — заявив посадовець.
За його словами, в першу чергу обмеження стосуватимуться підприємств та заводів.
"Але, якщо нам буде недостатньо електроенергії загалом по країні, будуть віялові відключення по всій території. І це буде стосуватися і населення також", - додав заступник керівника ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Ну ми звісно ж повимикаємо, але це не вихід, точніше тимчасовий вихід бо далі буде ще гірше!
І знову ті самі граблі - владу, як це було і до 24го про повномаштабне вторгнення, поперджували, що будуть бити по енергетичній інфарстркуктурі! Відмахнулися!
Бо це єдине, шо може поєднувати енергетику с зелайном.