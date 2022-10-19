УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6168 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 893 32
евакуація (1930) Запорізька область (2585) Старух (198)

Через оголошення Росією "воєнного стану" загарбники можуть закрити єдиний евакуаційний коридор, - керівник Запорізької ОВА Старух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

старух

Запровадження президентом РФ Путіним "воєнного стану" може ускладнити евакуацію українців з тимчасово захоплених територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Дії загарбника призведуть до гуманітарної катастрофи, бо через мобілізацію громадян України до лав російського війська ворог, скоріше за все, зачинить єдиний евакуаційний коридор. Ще більше, для жителів захоплених територій опалювальний сезон не розпочнеться, тому багато людей стануть заручниками терористичного режиму", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у "ЛНР" та "ДНР"

В ефірі телеканалу "Еспресо" Старух повідомив, що наразі з тимчасово непідконтрольних Україні територій Запоріжжя через блокпости у Василівці на день загарбники пропускають не більше 180-200 людей. Повна заборона на виїзд означатиме, що мешканці Енергодара і Дніпрорудного, де немає приватного сектору, без центрального опалення залишаться в холодних оселях.

Також Старух вважає, що дії держави-терориста можуть призвести до знищення однієї з ГЕС на Дніпрі та неконтрольованого спуску великих об'ємів води. Хоча на цей випадок вже розроблені відповідні плани, аби мінімізувати наслідки та зберегти життя людей, варто розуміти, що пошкодження цих гребель несе небезпеку для технологічних процесів на Запорізькій АЕС, йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 500 осіб викрали окупанти на Запоріжжі, виїзд з області майже перекритий, - Старух

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Старух-поверни вкрадену гуманітарку у громадян України...
показати весь коментар
19.10.2022 22:06
+6
Просто бізнес Старуха і К*, нічого особистого...
Була така інфа: "Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі, щоденний незаконний прибуток якої складав 2 мільйони гривень.
Як зазначають силовики, правоохоронці вимагали від українців гроші за перетин лінії розмежування".
Непоганий бізнес, чи не так?
300 баксів з людини, аби з'їздити на окуповану територію - "відвідати на вихідних стареньку бабусю і відвезти їй гречки"...
Вже тоді було питання:
1. Що це за "лінія розмежування" в Запорізькій області, коли по всій Україні це лінія фронту?
2. Чи багато жителів Запорізької області можуть собі дозволити з'їздити за 300 баксів до любимої бабусі?
Але наріду далі вішають локшину про "гуманітарні поїздки" та "евакуаційний коридор". І нарід вірить...
показати весь коментар
19.10.2022 22:34
+4
а ви чекали від психічнохворих вбивць логічних вчинків?
розчарували ви мене.. сильно
показати весь коментар
19.10.2022 21:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ви чекали від психічнохворих вбивць логічних вчинків?
розчарували ви мене.. сильно
показати весь коментар
19.10.2022 21:59 Відповісти
Через маршрут Запорожье -васильевка-мелитополь -херсон-крым-рф.уехало столько людей,что вы даже не представляете!там мусора,военные,СБУ,такое бабло закалачивали!взятки рекой текли!
показати весь коментар
19.10.2022 23:02 Відповісти
Та ні, якраз не по плану, зебіли збирались весь Південь віддати, в тому числі і Одесу, Миколаїв також стояв без захисту, але потім прийшов Марченко в Миколаїв та почав захист Миколаєву, а тепер ще й скоро Херсон звільнять
показати весь коментар
19.10.2022 22:17 Відповісти
якщо кацапи залишать Херсон,то вони його зза Дніпра як Алеппо знищуть!
показати весь коментар
19.10.2022 22:27 Відповісти
ну і на що ти натякаєш?!
показати весь коментар
19.10.2022 22:30 Відповісти
Натяк капітулювати,але це не для українців,втікати зі своєї землі ніхто не буде,хіба матері заради малих дітей-це зрозуміло
показати весь коментар
19.10.2022 23:05 Відповісти
Старух-поверни вкрадену гуманітарку у громадян України...
показати весь коментар
19.10.2022 22:06 Відповісти
що, всі пароплавні контейнери i паровозні вагіни?
та ви що, все реалізовано давно через сіть супемаркетів, освоєне і забуте...
показати весь коментар
19.10.2022 22:26 Відповісти
нікто нє забит-нічто нє забито...
показати весь коментар
19.10.2022 22:30 Відповісти
от і я про те - чому за це розкрадання гуманітарки у тих масштабах у Запоріжжі ще ніхто не забит?
показати весь коментар
19.10.2022 22:38 Відповісти
Гуманітарка вже розпродана, а зелений зрадник вже отримав свою долю від цього.
показати весь коментар
19.10.2022 22:54 Відповісти
в русні своє "велике шухерництво" яке навіть вони самі не в змозі зрозуміти...
це як намагатись зроміти в яку сторону гусінь зараз поповзе...
показати весь коментар
19.10.2022 22:11 Відповісти
дождались своего часа. и паспорта получили. Дали присягу на верность рефии, получили паспорт и против Украины воевать отправят.
показати весь коментар
19.10.2022 22:15 Відповісти
Як взагалі може працювати кпп з окупованими територіями?
показати весь коментар
19.10.2022 22:15 Відповісти
так же как и до этого восемь лет
показати весь коментар
19.10.2022 22:25 Відповісти
вони розділені сірою зоною у кілька десят кілометрів
показати весь коментар
19.10.2022 22:32 Відповісти
Просто бізнес Старуха і К*, нічого особистого...
Була така інфа: "Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі, щоденний незаконний прибуток якої складав 2 мільйони гривень.
Як зазначають силовики, правоохоронці вимагали від українців гроші за перетин лінії розмежування".
Непоганий бізнес, чи не так?
300 баксів з людини, аби з'їздити на окуповану територію - "відвідати на вихідних стареньку бабусю і відвезти їй гречки"...
Вже тоді було питання:
1. Що це за "лінія розмежування" в Запорізькій області, коли по всій Україні це лінія фронту?
2. Чи багато жителів Запорізької області можуть собі дозволити з'їздити за 300 баксів до любимої бабусі?
Але наріду далі вішають локшину про "гуманітарні поїздки" та "евакуаційний коридор". І нарід вірить...
показати весь коментар
19.10.2022 22:34 Відповісти
і точно закриють
показати весь коментар
19.10.2022 22:16 Відповісти
Пан Старух не хоче уточнити,пропускають по 200 людей в який бік ?
показати весь коментар
19.10.2022 22:21 Відповісти
9-й месяц войны,какой нах эвакуационный корридор???
показати весь коментар
19.10.2022 22:22 Відповісти
что-то ты мне не нравишься. какую-то хню порешь сплошную
показати весь коментар
19.10.2022 22:33 Відповісти
мне как то пох...
показати весь коментар
19.10.2022 22:39 Відповісти
у нас дебилы в правительстве,что при Порхе,что сейчас...на оккупированные территории восемь лет пенсии платили,зарплаты,деньги на инфраструктуру и прочее,и сейчас та же херня...это не война,это клоунада,млять!
показати весь коментар
19.10.2022 22:24 Відповісти
І ще суддям колоборантам зарплату там платять, які наших судять
показати весь коментар
19.10.2022 22:39 Відповісти
Так ведь Верещучка верещала "эвакуироваться" через Крымняш в Парашу. Или ватничков по слегка взорванному крымскому мосту уже даже пешком не пускают?
показати весь коментар
19.10.2022 22:28 Відповісти
Я думал этого вора давно арестовало СБУ...за миллиардные воровские схемы гуманитарку и прочие АТБ и СельПо сделки ...
Старух..Бог все видит ...есть ещё и гнев народный....
показати весь коментар
19.10.2022 22:34 Відповісти
Сегодня утром на новостной ленте Украины было такое.. каждому клиенту от имени одного из банков будет вручён ваучер на 500 гривен для покупки продуктом в магазинах АТБ,регистрация и прочая малька...,ваша взятка от Бенямойских защищена законом...,и вас за это не пасодють...
показати весь коментар
19.10.2022 22:44 Відповісти
4 області України мають по 2 військових стана.
показати весь коментар
19.10.2022 22:58 Відповісти
Старух, а же ж хабарі збиратимеш за виїзд?
показати весь коментар
20.10.2022 01:06 Відповісти
 
 