Через оголошення Росією "воєнного стану" загарбники можуть закрити єдиний евакуаційний коридор, - керівник Запорізької ОВА Старух
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Запровадження президентом РФ Путіним "воєнного стану" може ускладнити евакуацію українців з тимчасово захоплених територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Дії загарбника призведуть до гуманітарної катастрофи, бо через мобілізацію громадян України до лав російського війська ворог, скоріше за все, зачинить єдиний евакуаційний коридор. Ще більше, для жителів захоплених територій опалювальний сезон не розпочнеться, тому багато людей стануть заручниками терористичного режиму", - йдеться у повідомленні.
В ефірі телеканалу "Еспресо" Старух повідомив, що наразі з тимчасово непідконтрольних Україні територій Запоріжжя через блокпости у Василівці на день загарбники пропускають не більше 180-200 людей. Повна заборона на виїзд означатиме, що мешканці Енергодара і Дніпрорудного, де немає приватного сектору, без центрального опалення залишаться в холодних оселях.
Також Старух вважає, що дії держави-терориста можуть призвести до знищення однієї з ГЕС на Дніпрі та неконтрольованого спуску великих об'ємів води. Хоча на цей випадок вже розроблені відповідні плани, аби мінімізувати наслідки та зберегти життя людей, варто розуміти, що пошкодження цих гребель несе небезпеку для технологічних процесів на Запорізькій АЕС, йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
розчарували ви мене.. сильно
та ви що, все реалізовано давно через сіть супемаркетів, освоєне і забуте...
це як намагатись зроміти в яку сторону гусінь зараз поповзе...
Була така інфа: "Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі, щоденний незаконний прибуток якої складав 2 мільйони гривень.
Як зазначають силовики, правоохоронці вимагали від українців гроші за перетин лінії розмежування".
Непоганий бізнес, чи не так?
300 баксів з людини, аби з'їздити на окуповану територію - "відвідати на вихідних стареньку бабусю і відвезти їй гречки"...
Вже тоді було питання:
1. Що це за "лінія розмежування" в Запорізькій області, коли по всій Україні це лінія фронту?
2. Чи багато жителів Запорізької області можуть собі дозволити з'їздити за 300 баксів до любимої бабусі?
Але наріду далі вішають локшину про "гуманітарні поїздки" та "евакуаційний коридор". І нарід вірить...
Старух..Бог все видит ...есть ещё и гнев народный....