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На південному напрямку ЗСУ знищили 43 окупанти, вдарили по пунктах розгортання трьох російських ЗРК, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Українська авіація завдала шість ударів по пунктах розгортання ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" та "Панцир" на півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Пара гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атакувала район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.

Втрати ворога:

  • 43 військовослужбовця;
  • 6 танків;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • 2 гаубиці 152 калібру;
  • командно-штабна машина;
  • ворожий безпілотник-розвідник;
  • два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за день відпрацювали понад 440 вогневих завдань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої установки розмінування УР-77 "Метеорит". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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добре і гуд.
а якусь кацапню на кацащіні з ененергитичними кацапо станціями нищіти будемо?
чи замінимо бубо-відосики - дай дай дай дай?
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20.10.2022 06:45 Відповісти
Пишуть - у Білгороді, вночі, знову "бавовнятко" пробігло! І побило електропідстанцію!
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20.10.2022 07:18 Відповісти
Тополі...
копі пейсте в ютбе...
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE
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20.10.2022 07:25 Відповісти
 
 