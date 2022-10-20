На південному напрямку ЗСУ знищили 43 окупанти, вдарили по пунктах розгортання трьох російських ЗРК, - ОК "Південь"

Українська авіація завдала шість ударів по пунктах розгортання ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" та "Панцир" на півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Пара гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атакувала район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.

Втрати ворога:

43 військовослужбовця;

6 танків;

9 одиниць авто-бронетехніки;

2 гаубиці 152 калібру;

командно-штабна машина;

ворожий безпілотник-розвідник;

два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за день відпрацювали понад 440 вогневих завдань.

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