Щоб прикрити свій відступ і провал на Херсонщині, РФ має намір завдати удару по Каховській ГЕС, - ISW

У РФ почали створювати інформаційні умови для того, щоб виправдати повний відступ своїх солдатів із правого берега Дніпра та втрату Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали слова командувача окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна про те, що російське керівництво має ухвалити "важкі рішення" стосовно Херсонської області та оголошену зрадником Володимиром Сальдо "евакуацію".

"Заяви Суровікіна та Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що передасть місто Херсон та інші значні території Херсонської області українським захисникам, які ведуть контрнаступальні дії на півдні", - зазначили в ISW.

Фахівці розповіли, що загарбники також створюють інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС.

"Росіяни можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку", - наголосили в ISW.

У звіті вказується:

18 жовтня Суровікін говорив, що отримав інформацію про те, що Київ має намір пробити дамбу на Каховській ГЕС, що, за його словами, спричинить руйнівні повені в Херсонській області.

Сальдо повторив цю заяву та "попередив", що ЗСУ мають намір вдарити по дамбах вище за течією міста Херсона.

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Аналітики пояснюють, що такими заявами росіяни намагаються створити інформаційні умови для того, аби пошкодити дамбу та звинуватити Україну в збитках і втратах людей, використовуючи повені, що виникли в результаті, для прикриття свого відступу.

"Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб перекрити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу з Херсона", - припускають в ISW.

Фахівці переконані, що Росія використовує оголошену "евакуацію" цивільного населення для того, аби вивезти з правого берега Дніпра окупаційних чиновників і колаборантів.

"Кремль намагається завдати шкоди довгостроковому економічному відновленню України. І, що важливіше, продовжити кампанію етнічних чисток, щоб викорінити українську етнічність і культуру", - додали в ISW.