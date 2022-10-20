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Щоб прикрити свій відступ і провал на Херсонщині, РФ має намір завдати удару по Каховській ГЕС, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

У РФ почали створювати інформаційні умови для того, щоб виправдати повний відступ своїх солдатів із правого берега Дніпра та втрату Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали слова командувача окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна про те, що російське керівництво має ухвалити "важкі рішення" стосовно Херсонської області та оголошену зрадником Володимиром Сальдо "евакуацію".

"Заяви Суровікіна та Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що передасть місто Херсон та інші значні території Херсонської області українським захисникам, які ведуть контрнаступальні дії на півдні", - зазначили в ISW.

Фахівці розповіли, що загарбники також створюють інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС.

"Росіяни можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку", - наголосили в ISW.

У звіті вказується:

  • 18 жовтня Суровікін говорив, що отримав інформацію про те, що Київ має намір пробити дамбу на Каховській ГЕС, що, за його словами, спричинить руйнівні повені в Херсонській області.
  • Сальдо повторив цю заяву та "попередив", що ЗСУ мають намір вдарити по дамбах вище за течією міста Херсона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадники намагаються втекти з Херсонщини, прикриваючись цивільним населенням, - ОК "Південь"

Аналітики пояснюють, що такими заявами росіяни намагаються створити інформаційні умови для того, аби пошкодити дамбу та звинуватити Україну в збитках і втратах людей, використовуючи повені, що виникли в результаті, для прикриття свого відступу.

"Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб перекрити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу з Херсона", - припускають в ISW.

Фахівці переконані, що Росія використовує оголошену "евакуацію" цивільного населення для того, аби вивезти з правого берега Дніпра окупаційних чиновників і колаборантів.

"Кремль намагається завдати шкоди довгостроковому економічному відновленню України. І, що важливіше, продовжити кампанію етнічних чисток, щоб викорінити українську етнічність і культуру", - додали в ISW.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Ета атріцатєльноє наступлєніє.
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20.10.2022 06:55
+11
Підірвавши дамбу Каховського водосховища, вони гарантовано позбавляють Крим і південь Херсонщини, води Навіть якщо збережуть під собою лівабережжя Якщо ж їх відженуть до Перекопу, то дамба буде швидко відновлена і Херсонщина до початку польових робіт буде забезпечена водою (на відміну від Криму)
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20.10.2022 07:15
+9
Хіба третя втеча у них?

1. Київщина, Чернігівщина, Сумщина.

2. Острів Зміїний.

3. Харківщина.

Хоча не принципово - нехай перетопчуть один одного, поки тікатимуть.

Moskovia delenda est.
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20.10.2022 07:05
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Мені більше подобається Ялта))
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20.10.2022 06:52 Відповісти
З Криму ялинки добре адаптовані. Можна ще використати кіпарис.
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20.10.2022 08:43 Відповісти
Кіпариси ніхто не використовує. Виключно кримська сосна.
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20.10.2022 10:23 Відповісти
То в Абхазии субтропики. В Ялте зимой такие бывают шторма, что набережную на 200 м заливает и обмерзает!
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20.10.2022 10:01 Відповісти
Був у березні в Ялті - в березні там прикольно. Несезон, народу мало, але тепло, зелено, сонечко світить.
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20.10.2022 10:14 Відповісти
8 березня в Ялті у 90 відсотках випадків сніг. Це така помста природи неприродньому святу. Знаю, бо сам звідти. Жили там до окупації.
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20.10.2022 10:22 Відповісти
Я і на пальмі іграшки розвішаю. Буде новорічна пальма, замість ялинки
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20.10.2022 10:11 Відповісти
Не знаю як щодо Євпаторії, але цього літа барзо си банував за херсонськими кавунами 🍉🍉🍉 Нехай знов побачимо їх влітку 2023 - а москалеви, най 'го чорна удова за *** ґедзнула, падеться такий бутор, шо-с навіть лєцтому торбею омразно харчувати. Амен!
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20.10.2022 07:57 Відповісти
А що сі стало?
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20.10.2022 08:44 Відповісти
Ає, збісний дідько 'го зна, чом той смучий касаба на твар попіснів-єс. Мо', челідину туск розм'яцкав цурікати-єс-си од Херсона - отік путерно гет усе було, гейби домів у задуп'ї...
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20.10.2022 09:45 Відповісти
Здається, що я трохи не українець. 😢
Проте пам'ятаю перемовини закарпатських братів по радіо. Там шифрування живе, не потрібен ніякий вуйко.
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20.10.2022 11:59 Відповісти
А! Забув контрольне слово. "Йой!"
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20.10.2022 12:01 Відповісти

Даю переклад: "А бісів дідько зна, що у того ****** кацапа з їпалом. Може, жінку смуток з'їдає відступати з Херсона - так душевно все було, немов вдома у Мухосизрані".
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20.10.2022 12:51 Відповісти
в Геленджике - в путлеровском дворце
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20.10.2022 09:23 Відповісти
Ета атріцатєльноє наступлєніє.
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20.10.2022 06:55 Відповісти
Хіба третя втеча у них?

1. Київщина, Чернігівщина, Сумщина.

2. Острів Зміїний.

3. Харківщина.

Хоча не принципово - нехай перетопчуть один одного, поки тікатимуть.

Moskovia delenda est.
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20.10.2022 07:05 Відповісти
Підірвавши дамбу Каховського водосховища, вони гарантовано позбавляють Крим і південь Херсонщини, води Навіть якщо збережуть під собою лівабережжя Якщо ж їх відженуть до Перекопу, то дамба буде швидко відновлена і Херсонщина до початку польових робіт буде забезпечена водою (на відміну від Криму)
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20.10.2022 07:15 Відповісти
мабуть з Криму теж планують драпати. А проблеми з водою залишити нам
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20.10.2022 08:58 Відповісти
Так і "бику ясно"! Про мене - так я вважаю, що його давно треба було "модернізувать" Адже "дуриловка" була й при СРСР! Якщо хто бачив облицьований бетонними плитами канал - він нічого не бачив Бо облицьований він тільки там, де є під"їзди до нього і там, де його з доріг видно Є місця, де облицюванням і не пахло - просто грунтові береги Крім того - за час "расейскава працветания" місцеві не тільки розібрали металеві конструкції каналу, а й прити самі бетонні покрали А ще - для зменшення випаровування варто хоча-б частину каналу в бетонну трубу загнать Толку з тієї хрущовської "показухи", як красиво вода каналом у Крим іде?
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20.10.2022 09:51 Відповісти
Росія не може визнати що втрачає території тому видумує таке щоб виправдовувати себе та донести це до громадян
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20.10.2022 07:47 Відповісти
хай створюють які їм до вподоби умови,-лиш би пішли на свої болота.

Дай сил Боже нашим воїнам і мирним людям ,пережить важкі часи .Переможем!!!
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20.10.2022 07:52 Відповісти
Ялина сиза і в Ялті добре росте,і навіть в тропіках у горах!
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20.10.2022 08:56 Відповісти
Кацапи, не парьтесь. Відступайте просто так. Втікайте!!!
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20.10.2022 09:58 Відповісти
Нічого не змінюється у нелюдей: у 1941 році підірвали Дніпрогес. Змили десятки тисяч своїх людей, у тому числі своїх військових. А німці стояли на високому правому березі Дніпра і дивувалися тому, як ці нелюди топлять своїх. А Київ підірвали у тому ж 1941 році.
І не треба валити це на комуняк. У 1812 році спалили Москву.
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20.10.2022 10:12 Відповісти
Дійсно так. А ще "можем павтаріть".
Повторіть, суки, краще москву 1812 року. Всі аплодуватимуть.
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20.10.2022 11:38 Відповісти
 
 