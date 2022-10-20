РФ тримає в Чорному морі 2 носії крилатих ракет із 12 "Калібрами", - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Чорному морі нині перебуває 2 російські судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 12 крилатими ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Угруповання ворога нараховує 9 кораблів і катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 2 ВДК і 2 носії крилатих ракет з сумарним залпом 12 "Калібрів", - зазначили українські військові.
В ОК "Південь" закликали громадян не наражати себе на небезпеку, бути пильними, свідомими та обережними.
"Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги правильно й доречно. Бережіть власне життя та життя своїх близьких", - додали наші воїни.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ви роботу свою робити плануєте? Думайте, робіть стратегію та топіть їх нахер!
Чим швидше чорноморський флот буде повністю знищений тим швидше аргументи про Крим як базу для флоту рф стануть смішними. Немає в рф чорноморського флоту - немає у нас проблем з Кримом.
А санкції проти ірану, ухвалюйте згідно вашого стурбованого та занепокоєного розкладу...!!!
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ підоросії має бути знищеним до останнього катера...!!!
Це призведе до ізоляції рашки від ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ та надасть поштовх визвольній війні анексованих територій НАРОДІВ КАВКАЗУ, що призведе до повного розпаду підоросії..!!!