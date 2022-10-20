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Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, - Резніченко

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вибух

Вночі окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нервова ніч у Криворізькому районі. Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури.

Є серйозні руйнування. Працюють усі служби.

Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно

Дивіться також: Росіяни усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з різної зброї. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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А до Зєлі/гетьманцева маленькі альтернативні електростації росли як гриби після дощу! Тепер - пусте скиглення щовечора...
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20.10.2022 08:04 Відповісти
Я не прихильник зелі-гетьманцевих але перед тим як розповідати про "маленькі альтернативні" поцікавтесь як вони працюють. Без напруги в мережі ніяк. І шкоди від них більше ніж користі. Мало того що мовний зелений тариф їм виплачують з нашого кармана то ще і напругу завищують щоб побільше вкачать і зеленоцентів отримать. Треба було ПВО біля центрів критичної інфраструктури розміщувати а не скляні мости та раду берегти. Довбані асфальтувальники.
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20.10.2022 08:29 Відповісти
Порядком надоело! Пора по ноль их ТЭЦ до каких дотянуться можно. Мы не терпилы!
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20.10.2022 08:33 Відповісти
Согласен,так расскажи это янелоху-бонэвтику
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20.10.2022 10:04 Відповісти
 
 