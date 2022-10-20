Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, - Резніченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Нервова ніч у Криворізькому районі. Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури.
Є серйозні руйнування. Працюють усі служби.
Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
юрий Шмалько ea66d093
показати весь коментар20.10.2022 08:04 Відповісти Мені подобається 3
Александр Сармат
показати весь коментар20.10.2022 08:29 Відповісти Мені подобається 2
Андрей Шимановский 8c242c30
показати весь коментар20.10.2022 08:33 Відповісти Мені подобається 2
Вася 7727b9ab
показати весь коментар20.10.2022 10:04 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...