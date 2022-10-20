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На тимчасово окуповану територію Луганщини прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,мобілізація

На тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з мобілізованих осіб.

Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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20.10.2022 08:26 Відповісти
хорошие мишени для польскоговорящих негров латвийцев которые на этом направлении))))там сейчас жарко будет проверка мешком сразу ,а не боем)
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20.10.2022 08:32 Відповісти
У підручниках, за якими вчилися російські генерали, написано так - Завжди просіть посилати більш мобілізованих, коли у противника закінчаться ********** тоді з'явиться шанс перемогти в рукопашному бою. Число, а не майстерність - ось ваша сила!
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20.10.2022 08:44 Відповісти
мародерство - головна скрєпа москотского монгольського улуса
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20.10.2022 08:52 Відповісти
Ну таким тварям надо выписывать пропуск только взад ,в родную говень, в чёрном пакете , может им ещё героев росии дадут посмертно, если из пакетов выковыряют то что осталось.
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20.10.2022 09:25 Відповісти
Може хоч хтось із них швидко зрозуміє, що у Ростові чи Воронежі грабувати цивільних набагато безпечніше.
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20.10.2022 09:29 Відповісти
Сподіваюсь російські мобілізовані скоро стануть могилізовані ))
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20.10.2022 09:45 Відповісти
 
 