Іран направить на територію РФ інструкторів з використання БпЛА "Shahed-136" та "Arash-2, - Генштаб ЗСУ

Іран допоможе Росії готувати операторів не тільки для "Shahed-136", а й для дронів "Arash-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2"", - йдеться повідомленні.

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