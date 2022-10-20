Іран направить на територію РФ інструкторів з використання БпЛА "Shahed-136" та "Arash-2, - Генштаб ЗСУ
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Іран допоможе Росії готувати операторів не тільки для "Shahed-136", а й для дронів "Arash-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.
"За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2"", - йдеться повідомленні.
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МИКОЛА ДАВИДЮК
Ізраїль стає на бік України? / Наслідки для Ірану / Китай розділить Росію
https://youtu.be/ooO7Iu7TN_g
тьху!
‼️‼️Иран стал крупнейшим поставщиком киви в Украину в 2021 году
«Иранская сторона выразила заинтересованность в увеличении поставок из Украины соевого жмыха, кукурузы и ячменя. При этом компания State Livestock Affairs Logistics готова не только выступить заказчиком украинской агро продукции, но и представить частных импортеров Ирана», - отмечается в сообщении.
Также был затронут вопрос предоставления иранской стороной разрешения для поставок из Украины красного мяса, мяса птицы, куриных яиц.
«Иранской стороной высказано предложение о поставке в Украину карбамида и сельскохозяйственных удобрений как по бартерной схеме, так и по отдельным контрактам», - указывается в сообщении.
CNN обнародовала записи голоса бывшего президента США Дональда Трампа, сделанные во время интервью в 2020 году В интервью Трамп делится своим мнением о сильных мира сего: «Мне нравятся Ким Чен Ын, Путин и Эрдоган. Я считаю себя самым умным, когда нахожусь с ними в одной комнате»
Нам пох..... на шахідів
українському народу на законному рівні треба зробити "книгу помсти", куди вписати всії і вся яких жде кара після нашої перемоги ....
у Араша 2 взагалі розмах крил 4.5 метра а швидкість 100 км на годину.
потрібно нарешті якусь частину вояк що просто стовбичать на блок постах в безпечних місцях і отримує по 40 тищ , з кулеметами садити на дахи багатоповерхівок біля критичних об'єктів типу ТЕЦ, водокачок тощо . Нехай відробляють.
У 1 і 2 світові війні з спарених кулеметів Максима валили дерев'яні аероплани і зараз зможемо.
Боевая Масса также больше исходя из размера.
Время полёта и дальность под вопросом, но не меньше 2 000 км.
https://gordonua.com/ukr/blogs/semivolos/zvidki-v-iranu-droni-ta-raketi-jakshcho-krajina-dovgij-chas-perebuvaje-pid-sanktsijami-tse-vse-naslidki-politiki-obami-1631479.html