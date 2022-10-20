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Іран направить на територію РФ інструкторів з використання БпЛА "Shahed-136" та "Arash-2, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

shahed,шахед

Іран допоможе Росії готувати операторів не тільки для "Shahed-136", а й для дронів "Arash-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2"", - йдеться повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові запровадити санкції проти Ірану через постачання Росії дронів-камікадзе

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Україна перетворюється в полігон з живими манекенами для випробування зброї. По ній можна стріляти всім, але от Україні по оркостану/бульболенду заборонено, а то ***** роздратуємо. І також не можна надавати ******* танків, далекобійних ракет, ударних безпілотників по тій-же причині. Звучить просто шикарно.
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20.10.2022 08:56
+9
20 млрд. долл грошей вже дали - можна було закупити ************ верстати, збудувати цілу підземну промисловість, за такі гроші, а не розкидати чинушам, бюджетникам на десятки тис зарплати та премій. Ніхто ракети не надасть, самим варто пробувати виробляти ось вже 9 міс війни, Україні знову нічим відповісти на рашистський терор і винних немає.
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20.10.2022 09:04
+7
Ну да это офигенно нам поможет.Тут инструкторов валить надо.
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20.10.2022 08:45
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Цікава інфа про Іран - як Україна допомагала Ірану обходити санкцііі

МИКОЛА ДАВИДЮК

Ізраїль стає на бік України? / Наслідки для Ірану / Китай розділить Росію

https://youtu.be/ooO7Iu7TN_g
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20.10.2022 08:56 Відповісти
а я не удивляюсь , рашисты уже планируют захватить весь мир. Во что сегодняя выдал Спермоусов :" Вижу горы и долины, вижу реки и поля - это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя. Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас"
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20.10.2022 09:08 Відповісти
Не звертайте увагу на усіляких довбнів та психічно хворих.
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20.10.2022 09:38 Відповісти
Я не можу не звертати уваги на всяких хворих. Це моя професія-звертати на них увагу.
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20.10.2022 10:12 Відповісти
Так Ви звертайте, але постити тут усяке лайно непотрібно. Кому цікаво той вже слухав цього декламатора. До речі, вірш той не його.
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20.10.2022 10:34 Відповісти
Не знала що це не його Перл. Але якщо ви це вже чули, то я бачу, що інші люди ще не чули, судячи тому, що вони ставлять лайки. І давайте забудемо про це лайно.
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21.10.2022 01:24 Відповісти
Спермоусов - близнюк фєкала Нєдоросії Паші Губарєва, такий же ідіот.
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20.10.2022 10:35 Відповісти
клоун не хоче розірвати дипломатичні відносини з фашистським іраном? Чого ця тварина чекає?
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20.10.2022 08:41 Відповісти
Ну да это офигенно нам поможет.Тут инструкторов валить надо.
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20.10.2022 08:45 Відповісти
ахаха, нквд-истским. ты совок что ли? Муссолини то тут при чем? в Иране вроде же как религиозный курятник, а не демократия, как в Италии? фошист блин
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20.10.2022 08:45 Відповісти
зедерьмачье пару дней назад ПЕРЕСЛЛАЛО Ирану ,пособнику рашистов ТЫСЯЧИ ТОНН КУКУРУЗЫ
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20.10.2022 09:30 Відповісти
Можно подумать это не иранцы "тренируются" с территории Белороссиянии. им как раз интересно это. вот бы прожарить пару десятков ишаков прямо там. Зеля или Ермак еще и отношения не разорвали(стопроцентов ждут, может принесут чемоданчик? ну, с баблом, а не из-под Пуйла), им то как раз похрен - вон, кукурузу в августе продавали в Иран, а Иран тогда же.... - дроны в рашку шоб убивать тех кто кукурузу производит..(!!!) Это где такое видано? Или опять разведки Запада "всеврали"? Ага, и - Шольц, синьор, мсье, я не понял, а чо мы не в НАТО то, а?
тьху!
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20.10.2022 08:44 Відповісти
ИРАН ПРОДАЁТ РАШЕ БЕСПИЛОТНИКИ ???

‼️‼️Иран стал крупнейшим поставщиком киви в Украину в 2021 году

«Иранская сторона выразила заинтересованность в увеличении поставок из Украины соевого жмыха, кукурузы и ячменя. При этом компания State Livestock Affairs Logistics готова не только выступить заказчиком украинской агро продукции, но и представить частных импортеров Ирана», - отмечается в сообщении.

Также был затронут вопрос предоставления иранской стороной разрешения для поставок из Украины красного мяса, мяса птицы, куриных яиц.

«Иранской стороной высказано предложение о поставке в Украину карбамида и сельскохозяйственных удобрений как по бартерной схеме, так и по отдельным контрактам», - указывается в сообщении.
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20.10.2022 08:54 Відповісти
Україна перетворюється в полігон з живими манекенами для випробування зброї. По ній можна стріляти всім, але от Україні по оркостану/бульболенду заборонено, а то ***** роздратуємо. І також не можна надавати ******* танків, далекобійних ракет, ударних безпілотників по тій-же причині. Звучить просто шикарно.
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20.10.2022 08:56 Відповісти
Куйня оце все ! Скоро весна і будуть "шашлички" - хто доживе звісно .
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20.10.2022 09:01 Відповісти
20 млрд. долл грошей вже дали - можна було закупити ************ верстати, збудувати цілу підземну промисловість, за такі гроші, а не розкидати чинушам, бюджетникам на десятки тис зарплати та премій. Ніхто ракети не надасть, самим варто пробувати виробляти ось вже 9 міс війни, Україні знову нічим відповісти на рашистський терор і винних немає.
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20.10.2022 09:04 Відповісти
Та на владу надії немає. Єдине, що роблять професійно - це піар. Вони вже готувались гроші на відбудові розпилювати, а тут от як повернулось.
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20.10.2022 09:16 Відповісти
Да є воно все: і заводи підземні й обладнання. Питання - хто за верстати встане?
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20.10.2022 09:41 Відповісти
AS74



CNN обнародовала записи голоса бывшего президента США Дональда Трампа, сделанные во время интервью в 2020 году В интервью Трамп делится своим мнением о сильных мира сего: «Мне нравятся Ким Чен Ын, Путин и Эрдоган. Я считаю себя самым умным, когда нахожусь с ними в одной комнате»
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20.10.2022 09:05 Відповісти
Только эта тройка умным его не считала и не считает.
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20.10.2022 09:10 Відповісти
Це був випад на мою адресу? Дорогий ви мій опонент, Я вільно пишу та розмовляю 5 мовами, а також знаю латину і українською чудово володію. А тут пишу 2 мовами тому що так хочу, можу і 5 мовами тут писати. Якщо ви зможете це прочитати звичайно без Google Translate.
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20.10.2022 10:17 Відповісти
Чернігів зараз https://youtu.be/iSQYjsMhcAU

Нам пох..... на шахідів
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20.10.2022 09:13 Відповісти
А Вал під Катерининською церквою (на виїзді з міста) це "Чернігів"?
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20.10.2022 11:58 Відповісти
Як осточортіла ця '' гра в кальмара'' 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬😢
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20.10.2022 09:21 Відповісти
як по іранські буде "нас там нет"

українському народу на законному рівні треба зробити "книгу помсти", куди вписати всії і вся яких жде кара після нашої перемоги ....
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20.10.2022 09:28 Відповісти
де логіка бл#ть ?
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20.10.2022 09:42 Відповісти
Первыми должны ответить , те гниды и кроты , которые саботировали подготовку к войне, Таран , назначенный дерьмаком специально ничего не делал , и за это ,преступника 🤢💩власть назначает послом‼️
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20.10.2022 09:35 Відповісти
Ми їх звичайно превентивно вбивати не будемо? Ехх...
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20.10.2022 09:49 Відповісти
Треба їх нищити разом з приладами. Прямо у місцях навчання.
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20.10.2022 10:03 Відповісти
Хай муллу не забудуть - бо нікому буде заупокійну молитву читать тим інструкторам!
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20.10.2022 10:12 Відповісти
не такі вже страшні ці дрони.
у Араша 2 взагалі розмах крил 4.5 метра а швидкість 100 км на годину.
потрібно нарешті якусь частину вояк що просто стовбичать на блок постах в безпечних місцях і отримує по 40 тищ , з кулеметами садити на дахи багатоповерхівок біля критичних об'єктів типу ТЕЦ, водокачок тощо . Нехай відробляють.
У 1 і 2 світові війні з спарених кулеметів Максима валили дерев'яні аероплани і зараз зможемо.
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20.10.2022 10:17 Відповісти
Если у Шахеда 185 км, то у этого побольше раза в полтора. стреловидное крыло просто бы не делают.
Боевая Масса также больше исходя из размера.
Время полёта и дальность под вопросом, но не меньше 2 000 км.
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20.10.2022 11:01 Відповісти
Нам країни ЄС і США постачають зброю і ми це вважаємо нормальним, чому ж ми обурюємося, що є хтось (Іран, КНДР...), хто постачає зброю Пуйлостану.
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20.10.2022 10:42 Відповісти
Асфальтом будем відбиватися?,зелупа де Грім2,де вільха і.т.д?,чи не на часі?,осел оманський...
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20.10.2022 10:46 Відповісти
нам бы такие беспилотники тоже не помешали, которые бы заменили применение истребительно-бомбардировочной и фронтовой авиации
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20.10.2022 11:02 Відповісти
Инструкторам билет в один конец.
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20.10.2022 11:05 Відповісти
Ядерна угода 2015 року виявилася стратегічною поразкою США і грубою помилкою Барака Обами. Завдяки ресурсам, які Іран отримав після її підписання, вони запустили нові ракетні програми, розгорнули виробництво дронів та розпочали небачену раніше експансію на Близькому Сході. Угода також підважила союзницькі відносини США з Ізраїлем та Саудівською Аравією й відкрила дорогу російській експансії. Усе те, що ми маємо зараз і в Україні, і на Близькому Сході, - це наслідки політики Обами. Ігор Семиволос
https://gordonua.com/ukr/blogs/semivolos/zvidki-v-iranu-droni-ta-raketi-jakshcho-krajina-dovgij-chas-perebuvaje-pid-sanktsijami-tse-vse-naslidki-politiki-obami-1631479.html
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20.10.2022 11:34 Відповісти
 
 