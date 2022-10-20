Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 650 осіб, 243 гелікоптери, 2567 танків, 1646 артсистем, 5255 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 66 650 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 66650 (+370) осіб ліквідовано,
танків - 2567 (+13) од,
бойових броньованих машин - 5255 (+20) од,
артилерійських систем - 1646 (+9) од,
РСЗВ - 372 (+0) од,
засоби ППО - 189 (+0) од,
літаків - 269 (+0) од,
гелікоптерів - 243 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1311 (+25),
крилаті ракети - 329 (+6),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4005 (+6) од,
спеціальна техніка - 147 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 27088 в/с
2. Поранені (середнього/важкого ступеня тяжкості) 59 311 в/с
3. Потрапили в полон 4011 в/с
4. Зниклі безвісти 1256 в/с