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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 650 осіб, 243 гелікоптери, 2567 танків, 1646 артсистем, 5255 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 66 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 66650 (+370) осіб ліквідовано,

танків - 2567 (+13) од,

бойових броньованих машин - 5255 (+20) од,

артилерійських систем - 1646 (+9) од,

РСЗВ - 372 (+0) од,

засоби ППО - 189 (+0) од,

літаків - 269 (+0) од,

гелікоптерів - 243 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1311 (+25),

крилаті ракети - 329 (+6),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4005 (+6) од,

спеціальна техніка - 147 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 650 осіб, 243 гелікоптери, 2567 танків, 1646 артсистем, 5255 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
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20.10.2022 08:50
+12
Что не доделали финны, афганцы, чеченцы. доделают украинцы. Обязательно и окончательно
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20.10.2022 09:05
+4
148%, а критична цифра 73 %
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20.10.2022 08:54
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20.10.2022 08:50 Відповісти
Война прекратится только тогда, когда потери Параши достигнут 100% её быдлоскота.
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20.10.2022 08:51 Відповісти
148%, а критична цифра 73 %
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20.10.2022 08:54 Відповісти
666 50. Смерть ворогам!
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20.10.2022 09:00 Відповісти
Каждий второй в хлам. Как мобики из Пскова ждут виезд в Твери на фронт https://www.severreal.org/a/kazhdyy-vtoroy-v-hlam-pyanyy-kak-mobilizovannye-iz-pskova-zhdut-v-tveri-vyezd-na-front/32090251.html/
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20.10.2022 09:00 Відповісти
Что не доделали финны, афганцы, чеченцы. доделают украинцы. Обязательно и окончательно
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20.10.2022 09:05 Відповісти
tZEinform

Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 27088 в/с
2. Поранені (середнього/важкого ступеня тяжкості) 59 311 в/с
3. Потрапили в полон 4011 в/с
4. Зниклі безвісти 1256 в/с
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20.10.2022 12:17 Відповісти
Звідки інфа?
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20.10.2022 15:59 Відповісти
скорее всего кремль через коношенкова сказал. еще недавно были почти 10 000.
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20.10.2022 18:31 Відповісти
ой, конюх цей бреше вдесятеро більше стосовно наших і вдесятеро менше стосовно своїх орків
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20.10.2022 20:14 Відповісти
ага,я прям и побежал линки кликать. кароч мильон в\с погибли только в ТРО.
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20.10.2022 21:31 Відповісти
там лінк зверху
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20.10.2022 20:12 Відповісти
Link де друга-третя лiтера ZE. Лайно одним словом
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21.10.2022 09:09 Відповісти
tZEinform - це хейтовий сайт для ЄрЗе і всієї *ОПи.
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21.10.2022 11:13 Відповісти
 
 