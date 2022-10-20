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За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,обстріл,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Ольгівське, Новоандріївка, Щербаки, Білогір'я, Дорожнянка, Чарівне, Малинівка, Червоне, Полтавка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Степове, Кам'янське, Степногірськ. Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 212 осіб, з них 45 діти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через оголошення Росією "воєнного стану" загарбники можуть закрити єдиний евакуаційний коридор, - керівник Запорізької ОВА Старух

Автор: Наталя Джума
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коротше, к ділу - біло кацапські партизани - вас прямо в міньску покласти, чи передумаєте і під парухіни юбочки, дівчятка?
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20.10.2022 09:00 Відповісти
тіхановіч - а ***** ти оказався...
це передполагає всю вистріляну в тебе обойму.
те саме касаетьсля і самойловіча...
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20.10.2022 09:06 Відповісти
Ох и твари конченные, всё что не могут украсть и разграбить стараются разрушить в щен .
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20.10.2022 09:20 Відповісти
 
 