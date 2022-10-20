УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6261 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 244 15
армія рф (13581) Велика Британія (3702) війна (56949) розвідка (3609) Херсон (2369)

Під час втечі з Херсона окупанти матимуть труднощі з переправленням техніки через річку, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина

Російське командування, ймовірно, вирішило залишити захоплені території на західному березі Дніпра на півдні України. Відступ із Херсона пов’язаний із труднощами переправи техніки через річку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 18 жовтня 2022 року новопризначений командувачем російських військ в Україні генерал Сергій Суровікін повідомив російським ЗМІ, що в районі Херсона "виникла складна ситуація". Він схвалив озвучені раніше плани окупаційної влади щодо евакуації мирного населення.

"Заява Суровікіна як головного оперативного командира, в якому висвітлюються негативні новини про "спеціальну військову операцію", вельми незвичайна. Ймовірно, це вказує на те, що російська влада всерйоз розглядає можливість великого виведення своїх військ із району на захід від Дніпра", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, ключовим завданням будь-якої російської операції з відведення буде виведення військ та техніки у хорошому стані через річку завширшки 1000 м.

"Оскільки всі постійні мости серйозно пошкоджені, Росія, найімовірніше, значно покладатиметься на тимчасовий міст з барж, який вона побудувала недалеко від Херсона останніми днями, і на військові понтонні переправи, які продовжують діяти в кількох місцях", - зазначають Міноборони Британії.

Також читайте: РФ створює інформаційні умови, щоб виправдати відступ з Херсону, - ISW

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
Кочевые племена, без родины, границ, с краденым названием, краденой историей, просто себе кочуют. Лживые, понятия не имеют что такое границы, международное право. Этот весь сброд именуется Россией. Вы правильно заметили, зачем им Херсон, здесь набили им морду, все разрушили, ограбили и они теперь пойдут дальше захватывать чужие территории.
показати весь коментар
20.10.2022 09:29
+13
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская паленка, это водочка моя.
показати весь коментар
20.10.2022 09:36
+12
А зачем им Херсон? Это же небольшая территоррия . Они вон уже всеь мирв своих мчтах освободили . Вон Спермоусов сегодня озвучил ********** мечты :
"Вижу горы и долины, вижу реки и поля - это русское приволье, это родина моя.
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест.
Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в ТАНКЕ , всюду мой любимый край.
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя.
Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой.
Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас",
Просто занавес.
показати весь коментар
20.10.2022 09:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно матиме , ще і які . Бажано , щоб вони усю техніку залишили , а самі здалися в полон .
показати весь коментар
20.10.2022 09:14 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2022 09:31 Відповісти
А водичка вже холодна і "рєзінова зіна" не врятує .
показати весь коментар
20.10.2022 09:45 Відповісти
Тем более в холодной воде с их и без того маленькими штуцерами они и сексом не успеют с ней заняться.
показати весь коментар
20.10.2022 12:31 Відповісти
А зачем им Херсон? Это же небольшая территоррия . Они вон уже всеь мирв своих мчтах освободили . Вон Спермоусов сегодня озвучил ********** мечты :
"Вижу горы и долины, вижу реки и поля - это русское приволье, это родина моя.
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест.
Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в ТАНКЕ , всюду мой любимый край.
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя.
Недалече пирамиды, Нил течет, богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой.
Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас",
Просто занавес.
показати весь коментар
20.10.2022 09:15 Відповісти
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская паленка, это водочка моя.
показати весь коментар
20.10.2022 09:36 Відповісти
Ой, чувствую многие орки посвятят этот свой заплыв XXV съезду КПСС.
показати весь коментар
20.10.2022 09:24 Відповісти
Кочевые племена, без родины, границ, с краденым названием, краденой историей, просто себе кочуют. Лживые, понятия не имеют что такое границы, международное право. Этот весь сброд именуется Россией. Вы правильно заметили, зачем им Херсон, здесь набили им морду, все разрушили, ограбили и они теперь пойдут дальше захватывать чужие территории.
показати весь коментар
20.10.2022 09:29 Відповісти
так само втікали з під київщини через білорусію ..І куди направили їх? правильно на Схід..на донбас і луганщину.. і нема гарантії що знову з херсонщини не направлять туди ж на Схід
показати весь коментар
20.10.2022 09:36 Відповісти
Технику будут минировать и оставлять.
показати весь коментар
20.10.2022 09:37 Відповісти
Перегородять нам річку своїм металобрухтом. Як нам потім його з дна діставати?
показати весь коментар
20.10.2022 09:37 Відповісти
Интересно, британская разведка работает на основе заявлений из мордорского телевизора? Мне одному кажется что уход с правого берега - это какая-то ссанина в глаза?
показати весь коментар
20.10.2022 09:41 Відповісти
Не знаю,що і коментувати. Ні карти ,ні дані Штабу не говорять про швидке визволення цієї частини Херсона,але самі орки пишуть, що ЗСУ уже значно ближче до Берислав з усіх сторін. Дудчани зеленого кольору, але по Дніпру.....
показати весь коментар
20.10.2022 10:25 Відповісти
Головне щоб ніяких "зелених" коридорів.
показати весь коментар
20.10.2022 10:38 Відповісти
Да пох техника...... Проблема в вывозе холодильников, отж машин, стиралок, компактов.....
показати весь коментар
20.10.2022 14:49 Відповісти
 
 