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Російські військові та їхні посіпаки почали втікати з Енергодару. З собою вивозять награбоване, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

У тимчасово окупованому Енергодарі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Так, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський". Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих Росією українських територіях", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни з опівночі обстрілюють Енергодар. У місті частково зникли вода та світло, - мер Орлов. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
"слуги народу" тікають ?
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20.10.2022 09:15
+18
Предводителем стаи мародёров- бабуинов может быть только старый конченный краснозадый бабуин.
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20.10.2022 09:18
+15
Асвабадители. Як у нас на Прикарпатті казали старші люди про перших (39р.) москалів : освободітілі від хліба і сала, ванькі ходили по хатах і прямо зі столів крали іжу, одяг, посуд.
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20.10.2022 09:43
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"слуги народу" тікають ?
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20.10.2022 09:15 Відповісти
опзж-исти та інші адепти рукого міра....
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20.10.2022 09:46 Відповісти
опзж-исти та інші адепти руZZкого міра....
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20.10.2022 09:55 Відповісти
Предводителем стаи мародёров- бабуинов может быть только старый конченный краснозадый бабуин.
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20.10.2022 09:18 Відповісти
От.это задвинула
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20.10.2022 10:00 Відповісти
Ну так кто на что учился. Я зоологию с биологией хорошо учила в институте .
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20.10.2022 10:08 Відповісти
Ну, может быть они не убгают, а просто намародеренное вывозят, формальный же повод появился.
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20.10.2022 09:19 Відповісти
не всякая тварь рашистская добежит до Параши. Мародеров в плен не брать
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20.10.2022 09:22 Відповісти
Вчора їм підсмажили трохи😉
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20.10.2022 09:23 Відповісти
НАЕК "Енергоатом" тупі чи так?

***** ввів "воєнний стан" на окупованих територіях, в рамках якого тепер буде проводитися розкрадання всьго і вся що не прибито
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20.10.2022 09:25 Відповісти
А до вечора їх шось утримувало?
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20.10.2022 09:30 Відповісти
русо зольдато, обліко моралє!
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20.10.2022 09:35 Відповісти
а ніхто і не сумнівався що росіяни саме так і будуть чинити. поведінка окупантів і найманців завжди однакова . що в середньовіччя що зараз
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20.10.2022 10:04 Відповісти
Коробки искали и скотч.
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20.10.2022 09:40 Відповісти
кхм ... на побутовому вірні ні ... тому унітази вони і без закону крали ... але тепер їм ***** дало санкцію на вивіз устаткування та іншого важкого промислового майна
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20.10.2022 09:40 Відповісти
А яка різниця з тим що було? Як різниця між "дупою" та "повною дупою"
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20.10.2022 09:50 Відповісти
У нас були клієнти з Енергодару. У 2018 році завелися з ними на тему політики, сильно верещали за рашку. Ну припинили з ним співпрацю... Цікаво, як їх настрої зараз...
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20.10.2022 09:52 Відповісти
Настрої?Мабуть-ейфорія.
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20.10.2022 09:57 Відповісти
Був будівельник в моїй квартирі рівно один день. Молодий хлопець з Енергодару. Якраз встиг розповісти що у них в місті всі за кацапію бо там дуже добре, а тут на Київщині одні бандери. І тому він вирішив їхати працювати в Нідерланди. Чого він ввечері вже пішов нах, бо коли я побачив гіпсу вкривь і вкось запитав чому він не скористався рівнем чи лазером, чи отвєсом. Він сказав що "на глаз" йому простіше. Не знаю, чи потрібні такі будівельники в Нідерландах. Але в росії він би підійшов. Там все на глаз. Розуму то нема.
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20.10.2022 10:57 Відповісти
Вкрадуть і прибите і цвяхи....
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20.10.2022 09:34 Відповісти
Вони цим тільки в Україні займаються з 2014!
Хто може навести приклад в історії,коли москсвини щось РОБИЛИ на окупованих територіях,а не тупо ГРАБУВАЛИ?!
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20.10.2022 09:39 Відповісти
Асвабадители. Як у нас на Прикарпатті казали старші люди про перших (39р.) москалів : освободітілі від хліба і сала, ванькі ходили по хатах і прямо зі столів крали іжу, одяг, посуд.
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20.10.2022 09:43 Відповісти
а нічого і не змінилось ,орда..вони і в німеччині так грабували..навіть нічні горшки емальовані,потім ванькам їх баби щі в них варили.
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20.10.2022 09:51 Відповісти
Кацапоголитьба казали що це експропріация у біндер.
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20.10.2022 11:53 Відповісти
головне...об'ьєкт поклоніння вивезти--"Святий Унітаз"
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20.10.2022 09:48 Відповісти
Навряд чи вони прямо тікають. Скоріш за все це у них просто ротація. Скоро прийде нова зміна і теж буде грабувати. І так доки їх звідти не викинуть ЗСУ.
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20.10.2022 09:50 Відповісти
Ничета засраная ети кацапоиды. А столько лет пропаганда росийская выла про великую богатую страну. А оказалось у кацапоидов даже чайников и унитазов нету.
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20.10.2022 09:51 Відповісти
из-за этого и война, пополнить чумы бытовой техникой и сантехникой!
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20.10.2022 11:07 Відповісти
Мля, вже знахабніли тварини... Вночі мопедами обкидали нас, зараз рівно о дев'ятій три С-300 прилетіло. Виясняємо куди і які наслідки.
Миколаїв.
А наші "керманичі" ще нас хочуть підвести під відключення електрики. І так вісім місяців сидимо час від часу. То вода солона з крану, то лампочку не вмикай.
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20.10.2022 09:56 Відповісти
Янукович среди вас самый умный
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20.10.2022 10:01 Відповісти
А унитазы то оставили или как обычно ?
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20.10.2022 11:04 Відповісти
 
 