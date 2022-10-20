Російські військові та їхні посіпаки почали втікати з Енергодару. З собою вивозять награбоване, - Енергоатом
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У тимчасово окупованому Енергодарі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".
"Так, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський". Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих Росією українських територіях", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Ігор Медушівський
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+18 Olena Lynch
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+15 Advokat Savchuk
показати весь коментар20.10.2022 09:43
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***** ввів "воєнний стан" на окупованих територіях, в рамках якого тепер буде проводитися розкрадання всьго і вся що не прибито
Хто може навести приклад в історії,коли москсвини щось РОБИЛИ на окупованих територіях,а не тупо ГРАБУВАЛИ?!
Миколаїв.
А наші "керманичі" ще нас хочуть підвести під відключення електрики. І так вісім місяців сидимо час від часу. То вода солона з крану, то лампочку не вмикай.