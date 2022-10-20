Посол Макеєв щодо повідомлення про скасування візиту Штайнмаєра: "Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні"
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Україна та Німеччина перебувають в конфіденційному плануванні візиту федерального президента Франк-Вальтера Штайнмаєра до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter-акаунт посла України в Німеччині Олексія Макеєва.
"Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні візиту федерального президента в Україну, який є важливим для обох сторін", - пише посол.
Макеєв додав, що сьогодні між президентом України Володимиром Зеленським та Штайнмаєром відбудуться телефонні переговори.
Топ коментарі
+4 xander 9cf28439
показати весь коментар20.10.2022 10:01
+4 МГМ
показати весь коментар20.10.2022 10:15
+2 Елена Роженко
показати весь коментар20.10.2022 09:50
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Може вам стулити пельку та не вчити нас виживати під час війни? Бо ви реально хвора на голову, якщо не розумієте таких елементарних речей.