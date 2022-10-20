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Посол Макеєв щодо повідомлення про скасування візиту Штайнмаєра: "Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні"

Новини Цензор.НЕТ Події

штайнмаєр

Україна та Німеччина перебувають в конфіденційному плануванні візиту федерального президента Франк-Вальтера Штайнмаєра до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter-акаунт посла України в Німеччині Олексія Макеєва.

"Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні візиту федерального президента в Україну, який є важливим для обох сторін", - пише посол.

Макеєв додав, що сьогодні між президентом України Володимиром Зеленським та Штайнмаєром відбудуться телефонні переговори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України, - Bild

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
"посол Мельник" мав бути "посланий" дуже давно, за дипломатію на рівні маньки захарової.
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20.10.2022 10:01
+4
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20.10.2022 10:15
+2
Засцал?
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20.10.2022 09:50
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Интересно, стеклянный мост Кличка Штанька выдержит, не треснет ?
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20.10.2022 09:49 Відповісти
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20.10.2022 10:15 Відповісти
Засцал?
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20.10.2022 09:50 Відповісти
От штангенциркуля толку мало, нужно со Штольцем говорить, но он как обычна валяет шольца
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20.10.2022 09:51 Відповісти
О яка ідилія посла і Штайнмаєра, от чого посла Мельника през прибрав, щоб не говорив правду.
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20.10.2022 09:58 Відповісти
"посол Мельник" мав бути "посланий" дуже давно, за дипломатію на рівні маньки захарової.
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20.10.2022 10:01 Відповісти
Ви дістали уже своєю критикою. Наскільки було тут,то іменно Німеччина вибрана рашкою для терористичних актів. Зе сидить в бункері,йому нічого,тільки фейкові посягання на житуху
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20.10.2022 10:20 Відповісти
Так, саме Німеччина отримає від ***** перша у Європі. Бо саме Німеччина була відгодована грошима газпрому, саме німці не дали нам вступити у ЄС та НАТО , тому чекіст обов'язково вам за це віддячить, як старим колегам штазі.
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20.10.2022 10:29 Відповісти
Ви до лікаря не зверталися,а то на городі бузина,а в Києві дядько?
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20.10.2022 10:37 Відповісти
До якого саме лікаря мені треба звернутись? В Україні з лікарями зараз напряг, майже усі повтікали у беспечну та ситу Європу, та серуть звідти , от саме як ви на Цензорі серете.
Може вам стулити пельку та не вчити нас виживати під час війни? Бо ви реально хвора на голову, якщо не розумієте таких елементарних речей.
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20.10.2022 10:55 Відповісти
 
 