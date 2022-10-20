Більшість дипломатів з посольства Казахстану евакуйовано до Варшави. Консул залишається у Києві
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Посольство Казахстану продовжить роботу у Києві. Проте більшу частину казахстанських дипломатів передислокували до Варшави.
Про це повідомив заступник прем'єр-міністра – міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на казахські ЗМІ
"Ми не можемо наражати на ризик життя і безпеку наших дипломатичних співробітників. Тому зараз постає питання про передислокацію співробітників. Більшість дипломатів зараз передислоковано до Варшави й звідти веде свою діяльність", - заявив Тлеуберді.
У Києві залишається консул Казахстану, який продовжить приймати казахстанців та надавати допомогу з евакуації.
"Тому говорити про повну евакуацію та про тимчасове закриття посольства немає причин", - додав він.
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Причины - Публичное отрицание российской агрессии против Украины. Отрицание нападения рф на Украину в 2014 году и захвата ее территорий.