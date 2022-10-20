Більшість дипломатів з посольства Казахстану евакуйовано до Варшави. Консул залишається у Києві

Посольство Казахстану продовжить роботу у Києві. Проте більшу частину казахстанських дипломатів передислокували до Варшави.

Про це повідомив заступник прем'єр-міністра – міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на казахські ЗМІ

"Ми не можемо наражати на ризик життя і безпеку наших дипломатичних співробітників. Тому зараз постає питання про передислокацію співробітників. Більшість дипломатів зараз передислоковано до Варшави й звідти веде свою діяльність", - заявив Тлеуберді.

У Києві залишається консул Казахстану, який продовжить приймати казахстанців та надавати допомогу з евакуації.

"Тому говорити про повну евакуацію та про тимчасове закриття посольства немає причин", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив посла в Казахстані Врублевського. Астана просила замінити його після скандалу з Москвою