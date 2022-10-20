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Казахстан (499) посольство (877) евакуація (1930)

Більшість дипломатів з посольства Казахстану евакуйовано до Варшави. Консул залишається у Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

казахстан,посольство

Посольство Казахстану продовжить роботу у Києві. Проте більшу частину казахстанських дипломатів передислокували до Варшави.

Про це повідомив заступник прем'єр-міністра – міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на казахські ЗМІ

"Ми не можемо наражати на ризик життя і безпеку наших дипломатичних співробітників. Тому зараз постає питання про передислокацію співробітників. Більшість дипломатів зараз передислоковано до Варшави й звідти веде свою діяльність", - заявив Тлеуберді.

У Києві залишається консул Казахстану, який продовжить приймати казахстанців та надавати допомогу з евакуації.

"Тому говорити про повну евакуацію та про тимчасове закриття посольства немає причин", - додав він.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Щось всі корєша кацапські розбігаються. ***** часом не збирається ТЯЗ побавитись десь на Півдні? Підозрілий їх забіг з Херсону.
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20.10.2022 10:15
+2
Занято. У Монако жить негде, все дворцы наши беженцы сняли. А в Рио Остапы Бендеры.
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20.10.2022 10:29
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А сказать дружку ботоксному - ты зачем подвергаешь всех опасности? Слабо? Вы ж там заседаете вместе с ним везде
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20.10.2022 10:08 Відповісти
Слабо. Баширов и Петров могут и в Астане шпили проверить.
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20.10.2022 10:27 Відповісти
Щось всі корєша кацапські розбігаються. ***** часом не збирається ТЯЗ побавитись десь на Півдні? Підозрілий їх забіг з Херсону.
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20.10.2022 10:15 Відповісти
так-так, щось туди=сюди
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20.10.2022 10:21 Відповісти
Та ото ж...
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20.10.2022 10:21 Відповісти
Це з серії судомних тулорухів Луки у БССР - створення видимості загрозливої ситуації.

"Щоб усі боялись, щоб не насміхались".
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20.10.2022 10:28 Відповісти
А чому не у Ріо Де Жанейро чи у Монако? Там зовсім класно.
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20.10.2022 10:26 Відповісти
Занято. У Монако жить негде, все дворцы наши беженцы сняли. А в Рио Остапы Бендеры.
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20.10.2022 10:29 Відповісти
Знову ці біндєрафци все зіпсували совєцькім дипломатам...
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20.10.2022 10:32 Відповісти
І консула туди ж. Після ''виволочки'' нашого посла
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20.10.2022 11:15 Відповісти
В базу данных "Миротворец" внесен один из самых близких союзников Путина - президент Казахстана Токаев.
Причины - Публичное отрицание российской агрессии против Украины. Отрицание нападения рф на Украину в 2014 году и захвата ее территорий.
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20.10.2022 13:06 Відповісти
 
 