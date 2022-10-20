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Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму воїнів та допомозі партнерів, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.
Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ!", - зазначив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Дякую Вам Пане Залужний і дякую Вам всім в ЗСУ!
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20.10.2022 10:49
+10
Саме так. І баригують потихеньку всім, що можна ******** та продати, включаючи електоенергію.
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20.10.2022 10:34
+9
Не просто "є", а щє й калібри непогано збиває. Цю роль у нас зазвичай виконує багатоешелонне поєднання тактичноі авіаціі з рлсками буків та с-300.
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20.10.2022 10:35
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У нас є ПРО???
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20.10.2022 10:32 Відповісти
Я зайшла на сторінку Залужного, так написано,хоч були тільки ППО, а Ірис до чого віднести? Чи може ми чогось не знаємо.
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20.10.2022 10:35 Відповісти
Шо не довіряєте нашому головнокомандувачу ?
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20.10.2022 11:40 Відповісти
Не просто "є", а щє й калібри непогано збиває. Цю роль у нас зазвичай виконує багатоешелонне поєднання тактичноі авіаціі з рлсками буків та с-300.
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20.10.2022 10:35 Відповісти
В яких "заручниках", клован? Тобі від війни втікти не дають, бідося?
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20.10.2022 10:38 Відповісти
Мерзенно виглядає, коли свинособачою викривляють українську. Ты, если по-русски пишешь, будь-добр, лингвистические кривляния в адрес украинского языкв свои оставь для руснявых форумов.
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20.10.2022 10:58 Відповісти
В жінку спробуй переодягнутись, кажуть, іноді спрацьовує.
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20.10.2022 10:40 Відповісти
Не спрацював тут тільки твій сцяний вкид про "цивільних в заручниках".
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20.10.2022 11:04 Відповісти
Тоже не розумію. ПП О і ПРО. Ніби ракети прилітають із під землі.
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20.10.2022 11:13 Відповісти
Ну а где же наши политики во всей этой истории, плывут в лодке ВСУ и западной помощи?...
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20.10.2022 10:33 Відповісти
Саме так. І баригують потихеньку всім, що можна ******** та продати, включаючи електоенергію.
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20.10.2022 10:34 Відповісти
Нічого собі так потихеньку.

11 жовтня Київська міська рада під час пленарного засідання прийняла рішення про збільшення обсягів фінансування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та виділення із міського бюджету 183 мільйонів гривень добудову Подольсько-Воскресеньського мосту.

На думку правоохоронців, прийняття рішення про виділення додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, в умовах війни суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету.
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20.10.2022 10:55 Відповісти
От би ще до тієї ППО боєкомплекту побільше...
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20.10.2022 10:40 Відповісти
Дякую Вам Пане Залужний і дякую Вам всім в ЗСУ!
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20.10.2022 10:49 Відповісти
Відмінно
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20.10.2022 10:56 Відповісти
Якби наші політики хоч на 10% працювали так, як ЗСУ, Україна б уже була однією з розвинених країн Європи, в НАТО, а ***** б бігало і запопадливо розшаркувалось перед нашими президентами...
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20.10.2022 11:27 Відповісти
Пан Залужний - військовий від Бога!!!

Слава ЗСУ !!!
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20.10.2022 11:38 Відповісти
Геть з України москаль некрасивий
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20.10.2022 11:49 Відповісти
 
 