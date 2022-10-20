Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму воїнів та допомозі партнерів, - Залужний

Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.

Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ!", - зазначив він.

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