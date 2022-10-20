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Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму воїнів та допомозі партнерів, - Залужний
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Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.
Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ!", - зазначив він.
Топ коментарі
+15 Vi Wa
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+10 Герхард
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+9 Berrimor Cute
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11 жовтня Київська міська рада під час пленарного засідання прийняла рішення про збільшення обсягів фінансування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та виділення із міського бюджету 183 мільйонів гривень добудову Подольсько-Воскресеньського мосту.
На думку правоохоронців, прийняття рішення про виділення додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, в умовах війни суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету.
Слава ЗСУ !!!