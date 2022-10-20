З початку війни російські окупанти завдали збитків довкіллю на понад 37 млрд євро

За майже 8 місяців війни шкода довкіллю України від агресії Росії оцінюється у понад 37 мільярдів євро.

Про це розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко під час Форуму співробітництва в галузі безпеки країн - учасниць ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазнаючи поразок на полі бою, російські війська цілеспрямовано б'ють по мирних мешканцях і цивільній інфраструктурі України. Понад 30 пожеж виникло внаслідок масованих атак з використанням іранських безпілотників-камікадзе. Загалом, через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів викиди в атмосферне повітря вже перевищили 67 млн тонн. Забруднене повітря не має кордонів.

"Країна-агресор навмисно знищує українську водну інфраструктуру. Останній приклад – удари по дамбі Карачунівського водосховища на р. Інгулець біля Кривого Рогу. Як результат, вода у річці тимчасово стала червоного кольору. Забруднена вода потрапляє в транскордонні ріки, Чорне та Азовське море, і може дістатися сусідніх країн", - розповів заступник міністра.

Російські окупанти мінують родючі чорноземи України – близько 200 тис. кв. км – потребуватиме розмінування. Понад 2,4 млн гектарів лісів спалені та перекопані окопами. На відновлення знадобляться десятки років.

Росія окупувала 2,209 родовищ з енергоресурсами, металами й мінералами. Їх разом оцінюють у 12,7 трлн євро.

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