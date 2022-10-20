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вибух (3766) війна (56949) Київська область (3136) розмінування (761)

Сьогодні на Київщині відбудуться планові роботи з розмінування. Можливі звуки вибухів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розмінування

Сьогодні на території Броварського району відбудуться планові роботи з розмінування територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КОВА.

"Сьогодні з 12:00 до 13:00 на території Броварського району пройдуть заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Роботи можуть супроводжуватися звуками вибухів.

Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Міністерство оборони повідомило, що питання з зимовою формою закрите.

Закрите Канадою, Литво і Німеччиною.
Де поділись виділені майже 87 млн. гривен виділених МО у вересні, МО скромно замовчує., невже миші з'їли ??
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20.10.2022 11:08 Відповісти
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔 Але є і обнадійлива інформація,- мотузка і мило завжди напоготові, чекають 🤗
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24.10.2022 10:51 Відповісти
 
 