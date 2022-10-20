Сьогодні на Київщині відбудуться планові роботи з розмінування. Можливі звуки вибухів, - ОВА

Сьогодні на території Броварського району відбудуться планові роботи з розмінування територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КОВА.



"Сьогодні з 12:00 до 13:00 на території Броварського району пройдуть заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів.



Роботи можуть супроводжуватися звуками вибухів.



Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.

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