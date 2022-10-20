Сьогодні на Київщині відбудуться планові роботи з розмінування. Можливі звуки вибухів, - ОВА
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Сьогодні на території Броварського району відбудуться планові роботи з розмінування територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КОВА.
"Сьогодні з 12:00 до 13:00 на території Броварського району пройдуть заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Роботи можуть супроводжуватися звуками вибухів.
Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.
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Закрите Канадою, Литво і Німеччиною.
Де поділись виділені майже 87 млн. гривен виділених МО у вересні, МО скромно замовчує., невже миші з'їли ??