Минулої доби російські військові вбили 9 цивільних осіб, ще 23 зазнали поранення, - ОП. ІНФОГРАФІКА

За даними обласних військових адміністрацій, в Україні упродовж 19 жовтня внаслідок збройної агресії російської федерації загинули 19 цивільних осіб, ще 23 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Донецька область - 13 загиблих (у т.ч. виявлено 12 вбитих раніше), 5 поранених. Запорізька область - 3 загиблих, 8 поранених. Харківська область - 2 загиблих (працівники ДСНС на міні), 5 поранених (у т.ч. 4 працівники ДСНС на міні). Херсонська область - 1 загиблий, 1 поранений. Чернігівська область - 4 поранених", - йдеться в повідомленні.

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