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РФ розповідає, що воює з НАТО, це означає, що вона вже визнає Україну частиною Альянсу, - ексглава МЗС Литви Лінкявічюс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що якщо Росія вже сама стверджує, що воює в Україні "проти всього НАТО", то зі вступом України до Альянсу немає проблеми.

Про це Лінкявічюс написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія пояснює невдачі на фронті тим, що воює не з Україною, а з НАТО. Це означає, що Росія вже визнає Україну частиною Альянсу. Тож залишається, щоб НАТО змирився з цим", - написав Лінкявічюс.

Також читайте: Не можна йти на переговори з РФ. Для росіян це буде шанс заморозити конфлікт, - Лінкявічюс

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Кремль отмазывает себя, типа проиграть войну НАТО не так стыдно.
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20.10.2022 11:33
+4
НАТО так НАТО. У страха очі великі
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20.10.2022 11:20
+4
А НАТО об этом знает?
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20.10.2022 11:21
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НАТО так НАТО. У страха очі великі
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20.10.2022 11:20 Відповісти
Та скоть скоро придумає, що воює із інопланетянами.
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20.10.2022 11:21 Відповісти
А НАТО об этом знает?
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20.10.2022 11:21 Відповісти
Шукати сенс у тому, що говорять охрінілі від страху і паніки "російські офіційні особи" - однаково що шукати сенс у собачому гавкіті.
Вони говорять тому, що їм за це гроші платять, тому треба щось говорити, а в голові у них вже одна думка - куди злиняти подалі від божевільного кремлівського маніяка
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20.10.2022 11:26 Відповісти
оце добре пнув путіну під зад)
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20.10.2022 11:30 Відповісти
Кремль отмазывает себя, типа проиграть войну НАТО не так стыдно.
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20.10.2022 11:33 Відповісти
рашисти с путлером отсасивають по повній. Вони брехали завжди - це стиль життя рф. путлер сам себе яу щура загнав у кут погрожуючи світу и зараз в ізгоях як чмо з гранатою
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20.10.2022 11:40 Відповісти
Після війни Зеленський візьме довідку в Росії, що вони воювали з НАТО. Може цей довідки буде достатньо і в Европі закриють очі на нашу корупцію.
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20.10.2022 13:02 Відповісти
росія визнає. Так нато не визнає. Сс*ть
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21.10.2022 00:37 Відповісти
Дуже влучне і правильне зауваження у цій статті.
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21.10.2022 05:36 Відповісти
 
 