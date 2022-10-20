РФ розповідає, що воює з НАТО, це означає, що вона вже визнає Україну частиною Альянсу, - ексглава МЗС Литви Лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що якщо Росія вже сама стверджує, що воює в Україні "проти всього НАТО", то зі вступом України до Альянсу немає проблеми.

Про це Лінкявічюс написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія пояснює невдачі на фронті тим, що воює не з Україною, а з НАТО. Це означає, що Росія вже визнає Україну частиною Альянсу. Тож залишається, щоб НАТО змирився з цим", - написав Лінкявічюс.

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