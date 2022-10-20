РФ розповідає, що воює з НАТО, це означає, що вона вже визнає Україну частиною Альянсу, - ексглава МЗС Литви Лінкявічюс
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що якщо Росія вже сама стверджує, що воює в Україні "проти всього НАТО", то зі вступом України до Альянсу немає проблеми.
Про це Лінкявічюс написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія пояснює невдачі на фронті тим, що воює не з Україною, а з НАТО. Це означає, що Росія вже визнає Україну частиною Альянсу. Тож залишається, щоб НАТО змирився з цим", - написав Лінкявічюс.
Топ коментарі
+11 Colt
показати весь коментар20.10.2022 11:33
+4 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар20.10.2022 11:20
+4 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар20.10.2022 11:21
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Вони говорять тому, що їм за це гроші платять, тому треба щось говорити, а в голові у них вже одна думка - куди злиняти подалі від божевільного кремлівського маніяка