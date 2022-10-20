Важкі бої тривають на лінії фронту в напрямку Кремінної та Сватового, - Гайдай
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Біля Сватового та Кремінної йдуть важкі бої. Тривають постійні обстріли визволених українських сіл. Ситуація залишається вкрай напруженою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Рашисти вважають, що зможуть зупинити український контрнаступ, мінуючи території. Також продовжують зводити лінію оборони, використовуючи залізобетонні конструкції. Обидва способи не завадять ЗСУ повернути нам Луганщину", - розповів Гайдай.
Топ коментарі
+16 дмитрий a4f273bf
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Пасечник - единственный заказчик подобного обливания говном вполне нормального нашего главы ОГА.
отрагинизовывал эвакуацию, снабжение продуктами и лекарствами, гуманитаркой, организовывал восстановление коммуникаций, военным помогал, о чем есть масса отзывов от ВСУ.
одним словом, пердаки от Гайдая бомбит только у любителей кацапов и ботов, которых на все новости с Гайдаем посылает Пасечник и Кремляди.
Тут бы Херсон до зимы успеть отбить ну и в позиционную оборону ,наэкапливать западное вооружение для нового рывка.
никому нах не нужно сейчас освобождать Луганщину.
откройте карту.
Главная стратегическая цель, которая есть у ВСУ - освобождение Донецка. После этого останется подобивать мелкие очаги сопротивления.
Для этого нужно сначала ослабить давление на Бахмут и Авдеевку. А сделать это можно только взяв Дебальцево. Которое надо будет брать после Северодонецка, Рубежного, Попасной, ПЕРВОМАЙСКА!! и Кадиевки.
Это ослабит давление на Бахмут и позволит с двух сторон зайти на Донецк.
Луганщина посыпется после Донецка сама, туда незачем сейчас лезть.
вы ДИКАРИ, понимаете?
нет, не понимаете
короче нечего вам делать в Европе, сидите в Украине. Недалеко от Раши мозгами ушли.