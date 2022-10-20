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Луганщина (4423) Сватове (57) Гайдай_ЛОГА (900)

Важкі бої тривають на лінії фронту в напрямку Кремінної та Сватового, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Біля Сватового та Кремінної йдуть важкі бої. Тривають постійні обстріли визволених українських сіл. Ситуація залишається вкрай напруженою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай

"Рашисти вважають, що зможуть зупинити український контрнаступ, мінуючи території. Також продовжують зводити лінію оборони, використовуючи залізобетонні конструкції. Обидва способи не завадять ЗСУ повернути нам Луганщину", - розповів Гайдай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаку росіян на Білогорівку, - Гайдай

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
И ещё раз, уже в 55-й, военные настоятельно просят Гайдая заткнутся со своими ежедневными "новостями" и не комментировать события на фронте
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20.10.2022 11:37
+11
ЗСУ бийте рашистських пітарасів без жалю, бо то не люди, а гній.
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20.10.2022 12:08
+10
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20.10.2022 12:14
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И ещё раз, уже в 55-й, военные настоятельно просят Гайдая заткнутся со своими ежедневными "новостями" и не комментировать события на фронте
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20.10.2022 11:37 Відповісти
ТОБТО ЗАБИТЬ ХЛЬОБАЛО!!!!!
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20.10.2022 11:41 Відповісти
я вижу другое: при имени Гайдая, что бы он не писал, даже абсолютно нейтральные вещи, как в данном случае, моментально набегают ольгинские ботяры вроде этого Димы и начинчаю нести ахинею какой он не такой и поганый абсолютно без аргументов, просто говно льют и все.

Пасечник - единственный заказчик подобного обливания говном вполне нормального нашего главы ОГА.
отрагинизовывал эвакуацию, снабжение продуктами и лекарствами, гуманитаркой, организовывал восстановление коммуникаций, военным помогал, о чем есть масса отзывов от ВСУ.
одним словом, пердаки от Гайдая бомбит только у любителей кацапов и ботов, которых на все новости с Гайдаем посылает Пасечник и Кремляди.
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20.10.2022 12:05 Відповісти
Віримо тільки ЗСУ, "зелена" влада показала себе з найгіршої сторони, але тягне ковдру всю на себе. Не вийде, люди розбираються, хоч і "зелень" одягнула військову форму і "косить" під військових.
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20.10.2022 13:03 Відповісти
Сомневаюсь я шо у наших хватит ресурсов продолжать освобождение луганщины...учитывая постоянное насыщение мобиками линии фронта.
Тут бы Херсон до зимы успеть отбить ну и в позиционную оборону ,наэкапливать западное вооружение для нового рывка.
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20.10.2022 11:42 Відповісти
Логічно, але думаю, тут Генштабу видніше.
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20.10.2022 11:51 Відповісти
почему у меня, женщины, больше понимания происходящего на фронте чем у типа мужчин которые типа должны лучше разбираться в происходящем?
никому нах не нужно сейчас освобождать Луганщину.
откройте карту.

Главная стратегическая цель, которая есть у ВСУ - освобождение Донецка. После этого останется подобивать мелкие очаги сопротивления.
Для этого нужно сначала ослабить давление на Бахмут и Авдеевку. А сделать это можно только взяв Дебальцево. Которое надо будет брать после Северодонецка, Рубежного, Попасной, ПЕРВОМАЙСКА!! и Кадиевки.
Это ослабит давление на Бахмут и позволит с двух сторон зайти на Донецк.
Луганщина посыпется после Донецка сама, туда незачем сейчас лезть.
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20.10.2022 12:09 Відповісти
шо це за сексизм? понімайте більше на здоровʼя, чоловіки не образяться на вас через це
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20.10.2022 12:27 Відповісти
что ты б несешь. дикари блин. какая вам в сраке Европа? не понимаю даже за что вы воюете - в европе за сексизм ты и тебе подобные платили бы мне по гроб жизни.
вы ДИКАРИ, понимаете?
нет, не понимаете
короче нечего вам делать в Европе, сидите в Украине. Недалеко от Раши мозгами ушли.
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21.10.2022 21:07 Відповісти
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21.10.2022 21:27 Відповісти
что касается юга - Херсон может возьмут и первым, но главные бои будут за Мелитополь - это и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, который был необходим Путину.
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20.10.2022 12:13 Відповісти
Какашніца! Хто такий «Пуцін» ?
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21.10.2022 21:28 Відповісти
У ваших ні,а у ЗСУ досить і зброї і мотивації. Ви тут з учора,мабуть з фронту додому на ротацію
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20.10.2022 12:16 Відповісти
ЗСУ бийте рашистських пітарасів без жалю, бо то не люди, а гній.
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20.10.2022 12:08 Відповісти
В одних местах по телефонам мамашкам своим жуть читают, плачут--- в других местах, на донбалласте особо, бои жёсткие неделями идут! А ведь сразу было ясно, что там самые мотивированные, им терять нечего теперь. Сколько можно было показывать как бабы завывали там с лета ещё? Здесь враг настоящий--- пора усвоить. До победы далеко.
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20.10.2022 12:14 Відповісти
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20.10.2022 12:14 Відповісти
 
 