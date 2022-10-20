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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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безпілотник (2132) зерно (1240) ООН (2769) росія (47349) дрони (2601)

Росія може переглянути співпрацю з ООН та розірвати "зернову угоду" через розслідування постачання іранських дронів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полянський

Співробітництво Росії та ООН може бути переглянуто, якщо організація відправить в Україну своїх експертів для обстеження збитих безпілотників, які, як передбачається, були поставлені до Росії з Ірану. Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"Ми дивитимемося на практичні результати (для РФ - ред.), а не на спроби видати бажане за дійсне. Практичні результати поки що дуже скромні", - сказав він.

Заступник постпреда РФ при ООН також додав, що Росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".

Ця заява була зроблена за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, під час якого було висунуто обвинувачення в постачаннях Іраном безпілотників Росії.

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"У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег", - сказав Полянський.

Як зазначив заступник постпреда РФ при ООН, в Україні були знайдені уламки безпілотників, на яких написи були зроблені російською мовою.

"Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані", - сказав він.

За словами Полянського, Москва сподівається, що секретаріат і генсек ООН утримаються від участі в будь-яких розслідуваннях щодо іранських безпілотників, які російський дипломат назвав "незаконними", порушенням рішення Ради Безпеки ООН, виходом за межі технічного мандату ООН. Інакше Росія перегляне співпрацю з ООН.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+37
Росію взагалі треба вигнати з ООН
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20.10.2022 12:04
+35
Цікаво а доки весь цивілізований світ терпітиме шантаж від якогось смердючого лайна???
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20.10.2022 12:06
+30
ту країну 404 взагалі потрібно вигнати з планети Земля
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20.10.2022 12:05
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Нехай.
Їм нехай ще введуть санкції на постачання зернових на експорт. Нехай лише китайоз годують.
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20.10.2022 12:01 Відповісти
Ну че, ООН? Утретесь?
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20.10.2022 12:04 Відповісти
Росію взагалі треба вигнати з ООН
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20.10.2022 12:04 Відповісти
ту країну 404 взагалі потрібно вигнати з планети Земля
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20.10.2022 12:05 Відповісти
це точно!
транслюкувати і землю засадити лісом
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20.10.2022 12:13 Відповісти
Росіся, а що то таке, про яку країну в ООН ви розказуєте?
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20.10.2022 12:48 Відповісти
Все, що не може робити цивілізований світ бо користується законами, кацапи зроблять самі собі. Перебили самі собі, газ, нафту, фінрезерви.. .коротше вперед до лаптів. Хочв армію все-таки ми перебили.
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20.10.2022 12:57 Відповісти
Цікаво а доки весь цивілізований світ терпітиме шантаж від якогось смердючого лайна???
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20.10.2022 12:06 Відповісти
так кацапчикам же ж усе можна...вы все ж срётесь перед росиею...або не так?
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20.10.2022 12:07 Відповісти
с#******* из оон? это правильно, освободите других от тяжелой дилеммы.
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20.10.2022 12:07 Відповісти
так их жеж там нет? )))) чё ж тварь так кипишует? ))))
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20.10.2022 12:07 Відповісти
Дуже стурбована
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20.10.2022 12:08 Відповісти
Парашка кладе велику купу лайна на всю світову спільноту, а вони роблять вигляд, що це благо.
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20.10.2022 12:09 Відповісти
У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка наносить трафарети на іранські мопеди, перетворюючи їх в безпілотрики. Це якшо читати поміж рядків
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20.10.2022 12:10 Відповісти
Черговий шантаж від помийки, яка кладе своє жирне вето на усе та всіх.
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20.10.2022 12:12 Відповісти
то говорили что зерновозами взрывчатку якобы перевозят, теперь разорвут из-за расследования про дроны... они полностью отбитые
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20.10.2022 12:14 Відповісти
Райсиську и её быдло племя нужно изолировать от всего мира, вырыть яму и эту шваль туда побросать
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20.10.2022 12:14 Відповісти
похоже ********** защепил вопрос с Дронами и вообще сотрудничество с Ираном.. в военной сфере. знаете как поступит Одна Америка США не говоря про Израиль и НАТО.. да и тот же Китай..никому не нужна Россия хотьв чем то воруженная и сильная.. да все банально.... просто спросят узнают сколько Рашка платит Ирану за дроны и ракеты и заплатит в 2 раза больше за то-- чтобы вернули бабки России и сосласлись на форс мажор в исполнении заказов...для России
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20.10.2022 12:15 Відповісти
Ніхто не знає, чим кацапи платять. Можливо, допомагають бонбу робити.
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20.10.2022 12:50 Відповісти
расея-страна лжец, страна вор, страна бандит.
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20.10.2022 12:15 Відповісти
На "їх" дронах лише назва їх ублюдочною мовою...
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20.10.2022 12:22 Відповісти
Не було не було херанів-2 , а тут з'явилися в кількості гімна в параші . Аж на восьмому місяці вирішили , пачками щоденно запускать . Є правильні питання на яких в них відповіді нема
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20.10.2022 12:16 Відповісти
не все так просто. зернова угода не тільки про наше зерно. там мова і про збіжжя з самої орди. Бо на Кубані теж багато його вирощується. Як перекриють експорт нам - то автоматично перекриють його і собі.
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20.10.2022 12:17 Відповісти
Це і є відповіддю, що дійсно постачають дрони для руйнації України
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20.10.2022 12:18 Відповісти
Розслідувати щодо іранських беспілотників "незаконне", а їх використання у террористичних цілях - "законне"...я так розумію, що у раші поняття "законно" і "незаконно" тотожні "подобається кремлывському режиму" і "не подобається кремлівському режиму".
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20.10.2022 12:21 Відповісти
Це називається - "на злодію шапка горить", якщо Іран в цьому не замішаний то чому росія проти розслідування. Якщо це не іранське виробництво то росіянам повинно бути байдуже до розслідування.
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20.10.2022 12:25 Відповісти
На воре шапка сгорела, ето называется. Рашистские выродки обвиняют Украину во всем но как только международные организации хотят провести расследование у росийских нацистов сразу начинается истерика
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20.10.2022 12:25 Відповісти
Совсем не палятся. Обоссут ООН в очередной раз,а ООН будет молча обтекать. Ведь нигеры голодают.
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20.10.2022 12:25 Відповісти
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20.10.2022 12:26 Відповісти
А хіба Зеленському не казали, що ця угода з рашистами більш вигідна рашистам, ніж Україні, бо рашисти вижмуть з неї максимум для свого підсилення? Але ж так і сталося. І ось тут доречним буде ще й питання - а чи не оплачені ті Шахиди та Муджахіри українським зерном через якісь мутні схеми? Знов таки - хіба Зеленський не знав, що Іран Україні не дружня країна? А тим не менш, зерно українське туди постачалося. Чому рашисти так раптово забажали уникнути цього розслідування?

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20.10.2022 12:46 Відповісти
Для України ця угода шкодлива. Нехай розриває "зернову угоду"
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20.10.2022 12:51 Відповісти
Якщо іран не постачає "балалайки" кацапам, то чому вони так сполохплись? Чому так проти розслідування?
Отож, бо рило в пушку.
Це звучить так: якщо ви доведете, що іран нам дав безпілотники, то ми перестанемо продавати зерно і не дамо транспортувати зерно морем з України.
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20.10.2022 12:52 Відповісти
Строк чинності "зернової угоди" спливає 24.10.2022 року й, вочевидь, рашисти не збираються далі її прологовувати.
Мінус для України той, що залишаються розмінованими широкі коридори в акваторії портів Одеси, Чорноморська і Південного, через які можуть пройти ворожі десантні кораблі. Це станеться у разі організації ворогом потужного контрудару й успішного наступу правобережного угрупування окупаційних військ на Миколаїв і Одесу.
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20.10.2022 13:08 Відповісти
Одним словом - шантаж, і шантаж всього людства. Так поступає тільки терорист.
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20.10.2022 13:08 Відповісти
Як може бути розслідування "незаконне"? Якому закону воно не відповідає? Сказав, аби щось сказати...
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20.10.2022 13:33 Відповісти
Ящетаю, что в таком случае Запад должен резко стать неуверенным в поставках лекарств и медоборудования на расею. И предупредить черножопых и косоглазых, чтобы не лезли, а то худо будет. Пусть, *****, подорожником на жоппе лечатся...
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20.10.2022 13:45 Відповісти
Слухати спічі про невинність ірану і одночасно заперечення розслідувань виконавця злочинних дій далі неможливо. Вишвирювати з ООН московщину треба було вже давно за один факт агрессії проти України без дискуссій.
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20.10.2022 13:50 Відповісти
ну да весь мир тупой и не понимает что на иранский беспилотник можно нанести хоть японский хоть есперанто, да. Именно так. Весь мир тупой, а украинцы даже не имеют целую кучу этого сбитого говна.
Уже по тупейшим отмазкам кацапов можно со 100% вероятностью утверждать что все сказанное Украиной - правда.
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20.10.2022 15:26 Відповісти
Як там у росії говорять: "На ворє шапка горіт?" Якщо ви такі чесні, то чому ж боїтесь розслідування?
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20.10.2022 20:16 Відповісти
 
 