Росія може переглянути співпрацю з ООН та розірвати "зернову угоду" через розслідування постачання іранських дронів
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Співробітництво Росії та ООН може бути переглянуто, якщо організація відправить в Україну своїх експертів для обстеження збитих безпілотників, які, як передбачається, були поставлені до Росії з Ірану. Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Ми дивитимемося на практичні результати (для РФ - ред.), а не на спроби видати бажане за дійсне. Практичні результати поки що дуже скромні", - сказав він.
Заступник постпреда РФ при ООН також додав, що Росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".
Ця заява була зроблена за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, під час якого було висунуто обвинувачення в постачаннях Іраном безпілотників Росії.
"У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег", - сказав Полянський.
Як зазначив заступник постпреда РФ при ООН, в Україні були знайдені уламки безпілотників, на яких написи були зроблені російською мовою.
"Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані", - сказав він.
За словами Полянського, Москва сподівається, що секретаріат і генсек ООН утримаються від участі в будь-яких розслідуваннях щодо іранських безпілотників, які російський дипломат назвав "незаконними", порушенням рішення Ради Безпеки ООН, виходом за межі технічного мандату ООН. Інакше Росія перегляне співпрацю з ООН.
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Їм нехай ще введуть санкції на постачання зернових на експорт. Нехай лише китайоз годують.
транслюкувати і землю засадити лісом
Отож, бо рило в пушку.
Це звучить так: якщо ви доведете, що іран нам дав безпілотники, то ми перестанемо продавати зерно і не дамо транспортувати зерно морем з України.
Мінус для України той, що залишаються розмінованими широкі коридори в акваторії портів Одеси, Чорноморська і Південного, через які можуть пройти ворожі десантні кораблі. Це станеться у разі організації ворогом потужного контрудару й успішного наступу правобережного угрупування окупаційних військ на Миколаїв і Одесу.
Уже по тупейшим отмазкам кацапов можно со 100% вероятностью утверждать что все сказанное Украиной - правда.