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Рашисти переправляють на лівий берег Херсонщини родини, документацію, пенсійний фонд та банківські окупаційні установи, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Прикриваючись мирним населення, російські окупанти переправляють на лівий берег Дніпра свої родини, документацію, пенсійний фонд і банківські установи.

Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вони (російські загарбники. - Ред.) намагаються, створивши альтернативну переправу вздовж Антонівського мосту і прикриваючись мирним населенням, вивозити те, що їм дуже дороге до серця: родини, документацію, пенсійний фонд, банківські окупаційні установи", - розповіла вона.

Гуменюк зазначила, що окупаційній владі боязко, вони нажахані і розуміють, що просування Збройних сил неминуче, і наша потужність дуже тисне на окупантів.

"Вони намагаються перебратися на лівий берег, де думають, що їм буде спокійніше, але для того, щоб створити там більш щільне населення, вони тягнуть і мирне населення…", - додала вона.

Також дивіться: Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
"...Пропагандисты государственного канала "Россия 1", вслед за командующим российской группировкой в Украине генералом Суровикиным, готовят электорат к потере Херсона.

Выступая в прямом эфире канала "военкор" Александр Коц поведал о том, что ВСУ собрали "мощный кулак, на некоторых направлениях численное превосходство - 4 к 1 и речь идет о частях, подготовленных за границей по стандартам НАТО".

Коц сказал: "Я не хочу никого вводить в иллюзии. Придется нам терпеть на протяжении ноября и декабря. Хороших новостей не будет точно".(с)
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20.10.2022 12:23
+7
То, что освобождаем Херсонщину - супер, что оккупанты бегут - супер . . .

Но вот чему бы поучиться у оккупантов - как они эвакуируют всё и вся. А мы, когда отступали, всё оставили - людей, материальные ценности, движимое культурное наследие (всякие там музейные фонды), документацию и так далее. Я понимаю, что сейчас они действуют планово, а мы отступали экстренно, но всё равно можно было сделать больше. Банки, государственные учреждения и частные лица - все могли сделать больше. В результате дали россиянам ресурс для грабежа, убийств, огромный ресурс для мобилизации наших мужиков и так далее. А надо было оставлять врагу выжженую землю, чтобы поживиться было нечем. А то они ведут войну частично за счёт захваченных у нас же ресурсов, торгуют нашим зерном, призывают наших же граждан . . . Когда враг наступает, должна быть тотальная эвакуация всех и всего в тыл - в населённых пунктах должны оставаться только обороняющиеся войска и их обслуга (медики, ДСНС) и всё.
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20.10.2022 12:51
+4
Чого його ото тікати з "рідної землі" ?
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20.10.2022 12:20
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Чого його ото тікати з "рідної землі" ?
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20.10.2022 12:20 Відповісти
Оу, дакументацию....на якого рябого вона їм здалась.....документація
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20.10.2022 12:21 Відповісти
Знову бланків для паперових документів накрали.
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20.10.2022 12:26 Відповісти
...шоп пічяті ставіть
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20.10.2022 12:27 Відповісти
Пару месяцев назад, где-то в Сибири, орки раздавали своим личинкам грамоты на бланках с тризубом. Может по тупости своей такие в сети скачали, но была мысль, что это из разграбленных школ Киевской области, лут привезли.
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20.10.2022 12:32 Відповісти
Еще одно героическое тикание, в смысле жест доброй воли 2-й недоармии мира
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20.10.2022 12:21 Відповісти
"...Пропагандисты государственного канала "Россия 1", вслед за командующим российской группировкой в Украине генералом Суровикиным, готовят электорат к потере Херсона.

Выступая в прямом эфире канала "военкор" Александр Коц поведал о том, что ВСУ собрали "мощный кулак, на некоторых направлениях численное превосходство - 4 к 1 и речь идет о частях, подготовленных за границей по стандартам НАТО".

Коц сказал: "Я не хочу никого вводить в иллюзии. Придется нам терпеть на протяжении ноября и декабря. Хороших новостей не будет точно".(с)
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20.10.2022 12:23 Відповісти
Тобто цим дописом він ствержує, що стандарти НАТО кращі за російські (якщо їх треба боятися) А як же скрепи та друга армія у світі?)))))))))))))))))
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20.10.2022 13:29 Відповісти
Німці теж везли свої сім"ї на нові окуповані землі. Історія кацапів нічому не навчила.
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20.10.2022 12:23 Відповісти
Розуміють, суки, якщо цивільні будуть на баржах, то ми не будемо їх атакувати...
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20.10.2022 12:25 Відповісти
На те і розрахунок... Вони зможуть не косплеїти Чапаєва, прикриваючись цивільним населенням.
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20.10.2022 12:28 Відповісти
***** на старте дрыстануло
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20.10.2022 12:32 Відповісти
Путин заявил, что Херсонская область это территория России. А эти хреновы вояки, бросили военную технику, забирают только самое дорогое, ценное - награбленные имущество. Вот после верь, что русские своих не бросают. После пройдет время, Украина освободится от этого русского гомна и Россия заявит, что украинский город Херсон это город русской славы
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20.10.2022 12:36 Відповісти
То, что освобождаем Херсонщину - супер, что оккупанты бегут - супер . . .

Но вот чему бы поучиться у оккупантов - как они эвакуируют всё и вся. А мы, когда отступали, всё оставили - людей, материальные ценности, движимое культурное наследие (всякие там музейные фонды), документацию и так далее. Я понимаю, что сейчас они действуют планово, а мы отступали экстренно, но всё равно можно было сделать больше. Банки, государственные учреждения и частные лица - все могли сделать больше. В результате дали россиянам ресурс для грабежа, убийств, огромный ресурс для мобилизации наших мужиков и так далее. А надо было оставлять врагу выжженую землю, чтобы поживиться было нечем. А то они ведут войну частично за счёт захваченных у нас же ресурсов, торгуют нашим зерном, призывают наших же граждан . . . Когда враг наступает, должна быть тотальная эвакуация всех и всего в тыл - в населённых пунктах должны оставаться только обороняющиеся войска и их обслуга (медики, ДСНС) и всё.
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20.10.2022 12:51 Відповісти
З Енергодара теж вивозять свої лахи.
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20.10.2022 12:52 Відповісти
 
 