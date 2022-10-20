Рашисти переправляють на лівий берег Херсонщини родини, документацію, пенсійний фонд та банківські окупаційні установи, - ОК "Південь"
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Прикриваючись мирним населення, російські окупанти переправляють на лівий берег Дніпра свої родини, документацію, пенсійний фонд і банківські установи.
Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Вони (російські загарбники. - Ред.) намагаються, створивши альтернативну переправу вздовж Антонівського мосту і прикриваючись мирним населенням, вивозити те, що їм дуже дороге до серця: родини, документацію, пенсійний фонд, банківські окупаційні установи", - розповіла вона.
Гуменюк зазначила, що окупаційній владі боязко, вони нажахані і розуміють, що просування Збройних сил неминуче, і наша потужність дуже тисне на окупантів.
"Вони намагаються перебратися на лівий берег, де думають, що їм буде спокійніше, але для того, щоб створити там більш щільне населення, вони тягнуть і мирне населення…", - додала вона.
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Выступая в прямом эфире канала "военкор" Александр Коц поведал о том, что ВСУ собрали "мощный кулак, на некоторых направлениях численное превосходство - 4 к 1 и речь идет о частях, подготовленных за границей по стандартам НАТО".
Коц сказал: "Я не хочу никого вводить в иллюзии. Придется нам терпеть на протяжении ноября и декабря. Хороших новостей не будет точно".(с)
Но вот чему бы поучиться у оккупантов - как они эвакуируют всё и вся. А мы, когда отступали, всё оставили - людей, материальные ценности, движимое культурное наследие (всякие там музейные фонды), документацию и так далее. Я понимаю, что сейчас они действуют планово, а мы отступали экстренно, но всё равно можно было сделать больше. Банки, государственные учреждения и частные лица - все могли сделать больше. В результате дали россиянам ресурс для грабежа, убийств, огромный ресурс для мобилизации наших мужиков и так далее. А надо было оставлять врагу выжженую землю, чтобы поживиться было нечем. А то они ведут войну частично за счёт захваченных у нас же ресурсов, торгуют нашим зерном, призывают наших же граждан . . . Когда враг наступает, должна быть тотальная эвакуация всех и всего в тыл - в населённых пунктах должны оставаться только обороняющиеся войска и их обслуга (медики, ДСНС) и всё.