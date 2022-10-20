Путін хотів шантажувати нас відключенням газу, але він помилився. Разом ми переживемо зиму, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна позбулася залежності від російських енергоносіїв і ставка Володимира Путіна на газовий шантаж не спрацювала.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Сьогоднішня Росія при Путіні більше не є надійним торговельним партнером. Путін сподівався шантажувати нас відключенням газу. Але й тут він помилився... Разом ми переживемо зиму", - сказав Шольц під час виступу в Бундестагу.
Він розповів, що у межах підготовки до зими Німеччина почала отримувати газ із Франції, готуються до запуску перші термінали зрідженого газу, укладено нові контракти на постачання, ухвалено рішення про продовження експлуатації атомних станцій і тимчасове повернення до вугілля.
Шольц додав, що він "надзвичайно вдячний" громадянам Німеччини за економію енергії.
"Ми звільнилися від залежності та добре підготувалися до майбутньої зими. Ми вживаємо необхідних заходів і не даємо себе залякати", – сказав канцлер.
Тепер потрібно вирішити, як знизити надмірно високі ціни на енергоресурси, наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Ембарго на російську нафту!
ембарго на російський метал!
ембарго на російське міндобриво!
1) Якщо тільки подивитися на структуру "Північного потоку"-1,2 то можна прийти до висновку, що в любий момент в любому місці (навіть на території Німеччини") можна росії виводити із ладу цей типа економічний проект. Як? Про "вишеньку" не на часі...
2) Виникає логічне питання із 1 - хто це допустив? А це конкретні прізвища в установах безпеки, "експерти", які давали обгрунтування цих проектів... політики і партії, які в Бундестазі або біля нього.
Не може бути? Наглядна гучна історія, як росія визначала кібербезпеку. Це тільки вершина...
Тобто розслідування, не просто може, призводить до гучної політичної кризи в Німеччині. Цікаво в цьому зацікавления Кремль, на передодні зими?
В яких ще проектах на території Німеччини брала чи ще бере участь російський "бізнес"? Напевно скоро взнаємо...зима близько.
3) Якщо на ситуацію дивитися більш широко, то про путніські сили і зараз активно діють в Німеччині, там не вибірковий вплив росії, а на все суспісльство - наглядний приклад турне Скрипки з баяном по Німеччині. Дивно в укрЗМІ це турне широко не висвітлене?!
4) Провокаційне. Така ситуація в Німеччині впливає на постачання зброї по якості і кількості Україні? Затримки точно випадкові?
Тільки одне може "порадувати" "Шольца", є ще країна яка ще більше по вуха в "російському бізнесі" - це навіть не Угорщина чи Італія, а Україна... це те що готувала росія путіна для Німеччини.
Зараз Захід, та Німеччину зокрема турбує інфляція, зерно, тепло, енергоносії, червона чи чорна ікра на Новий рік... в Україні, у суспісльства, інші "турботи" - що би по їсти та чим стріляти в ному хвилю орків росії, а зимою чим ще грітися.
Це до того, хто кому винен на 8ий місяць війни...
Можливо, невдало зформулював... Тоді соррі.
- бо ми, німці, обісрались ще до початку шантажу.