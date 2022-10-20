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Новини За кордоном
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Німеччина (4568) росія (47349) Шольц Олаф (738)

Путін хотів шантажувати нас відключенням газу, але він помилився. Разом ми переживемо зиму, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна позбулася залежності від російських енергоносіїв і ставка Володимира Путіна на газовий шантаж не спрацювала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Сьогоднішня Росія при Путіні більше не є надійним торговельним партнером. Путін сподівався шантажувати нас відключенням газу. Але й тут він помилився... Разом ми переживемо зиму", - сказав Шольц під час виступу в Бундестагу.

Він розповів, що у межах підготовки до зими Німеччина почала отримувати газ із Франції, готуються до запуску перші термінали зрідженого газу, укладено нові контракти на постачання, ухвалено рішення про продовження експлуатації атомних станцій і тимчасове повернення до вугілля.

Шольц додав, що він "надзвичайно вдячний" громадянам Німеччини за економію енергії.

"Ми звільнилися від залежності та добре підготувалися до майбутньої зими. Ми вживаємо необхідних заходів і не даємо себе залякати", – сказав канцлер.

Тепер потрібно вирішити, як знизити надмірно високі ціни на енергоресурси, наголосив він.

Також читайте: Німеччина і надалі допомагатиме Україні зброєю, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Шантажувати свого основного замовника - "геніальне рішення", якраз у стилі ідіота-хуй*ла.
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20.10.2022 12:36
+11
Це неповага до захисників України, які проходять там навчання, неповага до українських біженців, які знайшли там притулок,неповага до ЗСУ, яке воює зброєю Німеччини, неповага насамперед до самого себе,бо Німеччина хоть щось робить для допомоги Україні,коли загін Монако на Майбахах волонтерить
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20.10.2022 12:42
+8
Просрать основной рынок сбыта газа это надо было постараться. Путен всех переиграл
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20.10.2022 12:44
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Шантажувати свого основного замовника - "геніальне рішення", якраз у стилі ідіота-хуй*ла.
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20.10.2022 12:36 Відповісти
Шольца падмєнілі...
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20.10.2022 12:36 Відповісти
на сегодня немцы в шоке и огромном ..но главное для них не дай Бог Иван пьяный сюда припрется ну уж нет лучше померзнем поэкономим и поднимем тарифы ....но чтобы без Ивана...
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20.10.2022 12:49 Відповісти
"...сьогоднішня раіся, без пуцьки...." оце загнув, шось дійшло до них , а шось ніт. То взагалі просто територія, питомник
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20.10.2022 12:37 Відповісти
Це неповага до захисників України, які проходять там навчання, неповага до українських біженців, які знайшли там притулок,неповага до ЗСУ, яке воює зброєю Німеччини, неповага насамперед до самого себе,бо Німеччина хоть щось робить для допомоги Україні,коли загін Монако на Майбахах волонтерить
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20.10.2022 12:42 Відповісти
Ембарго на російський газ!

Ембарго на російську нафту!

ембарго на російський метал!

ембарго на російське міндобриво!
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20.10.2022 12:38 Відповісти
Канешна переживете, вам же не ****** ракетами и дронами-камкамидзе по электо-подстанциям и ТЭС
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20.10.2022 12:42 Відповісти
Украина могла бы во всем обвинять ЕС, если бы сама была последовательной, но ведь все 30 лет только и делали что русским в рот смотрели да всяких уродов выбирали. "Вынь сначала бревно из своего глаза..." (с)
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20.10.2022 13:55 Відповісти
Это приятно, приятно обвинять кого-то а не себя. Спасибо Германии за ту военную помощь, оказанную Украине. А флудить будут всегда, большинство людей- инфонтилы и до взрослых мозгов может и не доживут.
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20.10.2022 17:18 Відповісти
Здається ця історія із газовим шантажем далека від закінчення... ну напр 2 гілка "Північного потоку-2" ще ціла, а розсілідування десь "потонуло в Балтиці"))
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20.10.2022 12:42 Відповісти
Що не так із розслідуванням?
1) Якщо тільки подивитися на структуру "Північного потоку"-1,2 то можна прийти до висновку, що в любий момент в любому місці (навіть на території Німеччини") можна росії виводити із ладу цей типа економічний проект. Як? Про "вишеньку" не на часі...
2) Виникає логічне питання із 1 - хто це допустив? А це конкретні прізвища в установах безпеки, "експерти", які давали обгрунтування цих проектів... політики і партії, які в Бундестазі або біля нього.
Не може бути? Наглядна гучна історія, як росія визначала кібербезпеку. Це тільки вершина...
Тобто розслідування, не просто може, призводить до гучної політичної кризи в Німеччині. Цікаво в цьому зацікавления Кремль, на передодні зими?
В яких ще проектах на території Німеччини брала чи ще бере участь російський "бізнес"? Напевно скоро взнаємо...зима близько.
3) Якщо на ситуацію дивитися більш широко, то про путніські сили і зараз активно діють в Німеччині, там не вибірковий вплив росії, а на все суспісльство - наглядний приклад турне Скрипки з баяном по Німеччині. Дивно в укрЗМІ це турне широко не висвітлене?!
4) Провокаційне. Така ситуація в Німеччині впливає на постачання зброї по якості і кількості Україні? Затримки точно випадкові?

Тільки одне може "порадувати" "Шольца", є ще країна яка ще більше по вуха в "російському бізнесі" - це навіть не Угорщина чи Італія, а Україна... це те що готувала росія путіна для Німеччини.
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20.10.2022 13:25 Відповісти
Але все пішло не так... 24.02.22. І заслуга в цьому не політиків Зходу (тема ше навіть не починалося...), а суспісльства України, не політиків - різницю відчуваєте.

Зараз Захід, та Німеччину зокрема турбує інфляція, зерно, тепло, енергоносії, червона чи чорна ікра на Новий рік... в Україні, у суспісльства, інші "турботи" - що би по їсти та чим стріляти в ному хвилю орків росії, а зимою чим ще грітися.

Це до того, хто кому винен на 8ий місяць війни...
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20.10.2022 13:53 Відповісти
Просрать основной рынок сбыта газа это надо было постараться. Путен всех переиграл
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20.10.2022 12:44 Відповісти
Ще би закупівельні ціни повернути хоча би на рівень чотириста за тисячу...
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20.10.2022 12:45 Відповісти
Вапщета, цены на газ уже рухнули втрое.
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20.10.2022 13:15 Відповісти
все-одно - за тисячу тисяча нині. Втричі дорожче норальної ціни
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20.10.2022 20:10 Відповісти
Даже не в 3, а в 4-5, но всё же не в 15. Сейчас цены на уровне прошлой зимы-осени, когда начался шантаж.
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20.10.2022 20:17 Відповісти
Закупівельних цін тепер у Европі не існує. За деякими виключеннями як Сербія, та Угорщина. Постепенно цена на газ стала формироваться на биржах, чему очень противился Газпром. Можно сказать, что на сегодня более чем в 90 поцентов случаев Цена на газ в Европе формируется на Нидерландской бирже TTF.
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20.10.2022 17:23 Відповісти
так я саме те, ринкові, хабові ціни мав на увазі.
Можливо, невдало зформулював... Тоді соррі.
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20.10.2022 20:09 Відповісти
Это да. Думается снижение будет,Блумберг пишет, что в Испании( наибольшее ко-во заводов по регазификации) на рейде 35 газовозов в очереди.
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20.10.2022 20:21 Відповісти
Ви то точно переживете.
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20.10.2022 12:56 Відповісти
Путін сподівався шантажувати нас відключенням газу. Але й тут він помилився

- бо ми, німці, обісрались ще до початку шантажу.
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20.10.2022 13:09 Відповісти
Путин на зло бабушке забил её молотком.
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20.10.2022 13:11 Відповісти
Дуже добра робота і дуже добрі її результати! Німеччина знову на висоті!
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21.10.2022 05:31 Відповісти
 
 