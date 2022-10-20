20 жовтня з порту Південний вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції, - Мінінфраструктури
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У межах "Зернової ініціативи" вже відправлено 8 млн тонн української агропродукції .
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 20 жовтня, в межах реалізації "Зернової ініціативи" з порту Південний вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції. Зокрема, з порту вийшли танкер ATLANTIS ALMERIA та балкер ARIS T.
Продовольство прямує до країн Азії та Європи.
З моменту виходу першого судна з українським зерном експортовано вже 8 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшли 362 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На Кіпр мона кораблик відправить, в Іран також!
А ще ж і Китай також нагодуйте щоб 200 мільйонів не здохло з голоду, лупляться як кролі!
вывозит из Украины все зерно, об украинцах никто не думает - голодать будут".
Вообще-то на Украину приходится 10% мирового рынка пшеницы, 15% - кукурузы, 13% - ячменя. Украинское подсолнечное масло - более 50% мирового рынка. Всем хватит.
Из-за подонков, обстреливающих наши зерновые терминалы, элеваторы, хранилища - нужно максимально быстро вывозить зерно, чтоб было где хранить новый урожай, чтоб пополнялся бюджет.
Такое впечатление, что на Цeнзopе в комментариях больше
руснявых ФСБ-шников с пугалками своей ИПСО, чем украинцев.
Вывоз зерна - это хорошо, важно для бюджета, и не бесплатно (зерно продают, а не дарят).
И вообще, панове, не забывайте что наше зерно не отдается, а продается. И так было годами и вас, уважаемые "всепропальщики", это не волновало...
И потом, если уж сейчас Украина так "безрассудно разбазаривает" свой продовольственный запас, то почему этому так противится путлер? Уж ему-то выгоднее всего было бы "разбазаривание"...
Не выпускают суда из-за свихнувшегося ядерного шантажиста? - "плохо, зрада!".
Выпускают суда, потому что хитрожoпая Турция с бесполезным ООН утихомирили шантажиста? - тоже "плохо, зрада!".
Ничего не слышно о выходе судов - "все плохо, зрада, зерновой коридор не наботает".
Объявляют о выходе судов с зерном - "плохо, зрада, надо все в секрете держать!"
Суда выходят в Азию, Африку и Европу - "Плохо, зрада!".
А ничего, что Азия, Африка и Европа - всегда были крупнейшими импортерами нашего зерна?
Кто , по-вашему, его покупать должен? Куда суда ходили всегда, туда и ходят.