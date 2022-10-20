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20 жовтня з порту Південний вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,порт

У межах "Зернової ініціативи" вже відправлено 8 млн тонн української агропродукції .

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 20 жовтня, в межах реалізації "Зернової ініціативи" з порту Південний вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції. Зокрема, з порту вийшли танкер ATLANTIS ALMERIA та балкер ARIS T.

Продовольство прямує до країн Азії та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським зерном експортовано вже 8 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшли 362 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Дивіться також: 5 суден зі 122,3 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Навіщо дзвонити про це на весь світ?
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20.10.2022 12:42 Відповісти
Тому, що це перемога Зелебенського!
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20.10.2022 12:49 Відповісти
Ирану не забудьте зерна дать, ато у роботяг нету сил шахидов клепать
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20.10.2022 12:43 Відповісти
Ну и Мадагаскару надо дать.
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20.10.2022 13:00 Відповісти
А вдавились би
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20.10.2022 12:45 Відповісти
Зімбабу нагодуйте і про Еритрею не забудьте!
На Кіпр мона кораблик відправить, в Іран також!
А ще ж і Китай також нагодуйте щоб 200 мільйонів не здохло з голоду, лупляться як кролі!
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20.10.2022 12:48 Відповісти
Далі годуєте "папуасів" які кацапів підтримуєте. А може краще так-"зерно за виведення всіх кацапських військ з України"!!!
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20.10.2022 12:49 Відповісти
Якби не війна то ми б і не дізналися , що годуємо пів-світу , а у самих продукти харчування скоро будуть найдорожчі .
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20.10.2022 13:00 Відповісти
Вообще-то это кaцaпская риторика, мол: "Правительство Украины (или Злой Запад)
вывозит из Украины все зерно, об украинцах никто не думает - голодать будут".

Вообще-то на Украину приходится 10% мирового рынка пшеницы, 15% - кукурузы, 13% - ячменя. Украинское подсолнечное масло - более 50% мирового рынка. Всем хватит.

Из-за подонков, обстреливающих наши зерновые терминалы, элеваторы, хранилища - нужно максимально быстро вывозить зерно, чтоб было где хранить новый урожай, чтоб пополнялся бюджет.

Такое впечатление, что на Цeнзopе в комментариях больше
руснявых ФСБ-шников с пугалками своей ИПСО, чем украинцев.

Вывоз зерна - это хорошо, важно для бюджета, и не бесплатно (зерно продают, а не дарят).
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20.10.2022 14:57 Відповісти
Крупнейшими импортерами пшеницы в 2020 году, по данным Центра наблюдения за экономическими данными (Observatory of Economic Complexity, OEC), являются: Египет (5,2 млрд долларов США), Китай (3,47 млрд долларов), Турция (2,44 млрд долларов), Нигерия (2,15 млрд долларов) и Индонезия (2,08 млрд долларов)

И вообще, панове, не забывайте что наше зерно не отдается, а продается. И так было годами и вас, уважаемые "всепропальщики", это не волновало...
И потом, если уж сейчас Украина так "безрассудно разбазаривает" свой продовольственный запас, то почему этому так противится путлер? Уж ему-то выгоднее всего было бы "разбазаривание"...
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20.10.2022 13:04 Відповісти
Вот удивительные люди у нас.

Не выпускают суда из-за свихнувшегося ядерного шантажиста? - "плохо, зрада!".

Выпускают суда, потому что хитрожoпая Турция с бесполезным ООН утихомирили шантажиста? - тоже "плохо, зрада!".

Ничего не слышно о выходе судов - "все плохо, зрада, зерновой коридор не наботает".

Объявляют о выходе судов с зерном - "плохо, зрада, надо все в секрете держать!"

Суда выходят в Азию, Африку и Европу - "Плохо, зрада!".

А ничего, что Азия, Африка и Европа - всегда были крупнейшими импортерами нашего зерна?
Кто , по-вашему, его покупать должен? Куда суда ходили всегда, туда и ходят.
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20.10.2022 14:36 Відповісти
 
 