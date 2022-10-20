20 жовтня з порту Південний вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції, - Мінінфраструктури

У межах "Зернової ініціативи" вже відправлено 8 млн тонн української агропродукції .

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 20 жовтня, в межах реалізації "Зернової ініціативи" з порту Південний вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції. Зокрема, з порту вийшли танкер ATLANTIS ALMERIA та балкер ARIS T.

Продовольство прямує до країн Азії та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським зерном експортовано вже 8 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшли 362 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

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