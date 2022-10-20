Росія збирає сили на білоруському аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною. ФОТО з супутника
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Свіжі фотографії з супутника свідчать, що на військовому аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську редакцію "Радіо Свобода".
Видання звертає увагу, що упродовж останнього місяця військовий аеродром "Зябрівка" під Гомелем активно змінюється. Останнім часом туди прибуло більше російської техніки та військових.
"Російська військова техніка і жива сила прибули в "Зябрівку" півтора тижня тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до "Зябрівки", як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей", - стверджує джерело з Гомельського району.
Такий вигляд мав військовий аеродром "Зябрівка" 24 серпня.
А так менш ніж через місяць, 16 жовтня.
На знімках видно, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи.
Будь ласка, зачекайте...
може картоплю шукають?
до речі від кордону з Україною до цієї зябрівки всього 30 км: в межах досяжності ураганів-торнадо
зараз буде дивно виглядати якщо їм дадуть зосередити, з цього напрямку, достаньо військ і ***********
не відповідають заголовку статті
*****, під впливом пропагандонів, почав вважати, що "Україна розглядала перемовини тільки під час присутності москальської бухої салдатні під Києвом"! тож, схоже, вирішив повторити цей маньовр
і знову робить ту саму помилку! пздць тупорилі
Дейнека ( якщо ви його знаете ) рассказывал , что Резников ( в том самом Париже) сорвал договоренность Ермака с Кремлем , т к смог объяснить Зе опасность договора ( по просьбе Дейнеки) . А ведь Ермак тогда вёл Зе КАК НА ЗАКЛАНИЕ мацкве .
Як повністю завалив Резніков через корупційні схеми замовлення зимової форми для ЗСУ іможете почитати в інтерв`ю Дани Ярової, бо тільки завдяки західній допомозі наші воїни не будуть мерзнути, але це не точно, бо на 100% частину обмундирування і спальників по звичці
пустять в реалізацію. Всі зелені покидьки хочуть придбати «ковідну» курточку як у Степанова.
Для слуг і холуїв Зелі не змародерити - це просто моветон
Білорусь - це хаб, через який в Росію потрапляють хоч якісь товари. Закрийте цей хаб. Білорусь такий же учасник війни, як і РФ.
Українськими підрозділами ЗС зафіксовано як мінімум 25 позицій на території Білорусі з яких ведется артилерійський і ракетний обстріл української території. Але наказу на протидію немає. Українска розвідка зафіксувала мінімум 30 запусків дронів-камікадзе з території Білорусі, але наказу вражати позиції запуску немає. На питання о штабів, відповідь одна - "це політичне рішення".
Тому питання до президента - хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?
Ми ж все одно докопаємося до причин дивного мовчання Зеленского і К* з приводу Лукашенко.
Тут щось не так...
Усі аеродроми підоросії, мости та вузлові станції ж/д в межах 350 км від кордонів України мають бути повністю знищені..!!!
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ кацапляндії має бути теж знищеним до останнього катера...!!!
Це призведе до ізоляції рашки від ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ та надасть поштовх визвольній війні анексованих територій НАРОДІВ КАВКАЗУ, що призведе до повного розпаду підоросії..!!!
Нужно поставить несколько хаймерсов у границы и не подпускать скопления войск и техники ближе 20 км к границе Украины
Щоб не було запізно... Чи генералісимус усіх часів та народів вже вкотре обісрався?