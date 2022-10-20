Лукашенко - білорусам: Хочете, щоб було тихо і спокійно - тоді зуби стиснули і робіть те, що я вам кажу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що людям необхідно донести повну інформацію про процеси, що відбуваються у країні, і наявні загрози, щоб вони могли самі обирати – "жити тихо і спокійно чи пройти через біду".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на білоруське держвидання Белта. Таку заяву Лукашенко зробив на нараді з питань формування Всебілоруських народних зборів і зміни виборчого законодавства 20 жовтня.

Самопроголошений президент нагадав, що раніше доручив силовикам та іншим органам проінформувати народ про те, що відбувається.

За його словами, він це робить не для того, щоб залякати народ, а для того, щоб "народу донесли все те, що відбувається, а народ потім нехай ухвалює рішення".

"Хочете через біду пройти – будь ласка. Прапор у руки і йдіть. Хочете, щоб було тихо і спокійно, щоб вранці і ввечері якщо не самим у душ сходити (хоча, думаю, всі мають таку можливість), то хоч діток своїх скупати в теплій воді, щоб тепло в домі було, щоб газ, нафта та інше було, щоб було вранці і ввечері щось перекусити, поїсти, одягнутися у щось, якщо ви цього хочете (це теж варіант), тоді зуби стиснули і вперед, робіть те, що я вам кажу", - сказав він.

Говорячи про майбутні вибори у 2024 році, Лукашенко заявив, що вони мають відбутися за новими правилами і не будуть легкими.

Зокрема, за його словами, потрібно готуватися "протидіяти спробам дезорганізації виборів".

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