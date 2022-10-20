Лукашенко - білорусам: Хочете, щоб було тихо і спокійно - тоді зуби стиснули і робіть те, що я вам кажу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що людям необхідно донести повну інформацію про процеси, що відбуваються у країні, і наявні загрози, щоб вони могли самі обирати – "жити тихо і спокійно чи пройти через біду".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на білоруське держвидання Белта. Таку заяву Лукашенко зробив на нараді з питань формування Всебілоруських народних зборів і зміни виборчого законодавства 20 жовтня.
Самопроголошений президент нагадав, що раніше доручив силовикам та іншим органам проінформувати народ про те, що відбувається.
За його словами, він це робить не для того, щоб залякати народ, а для того, щоб "народу донесли все те, що відбувається, а народ потім нехай ухвалює рішення".
"Хочете через біду пройти – будь ласка. Прапор у руки і йдіть. Хочете, щоб було тихо і спокійно, щоб вранці і ввечері якщо не самим у душ сходити (хоча, думаю, всі мають таку можливість), то хоч діток своїх скупати в теплій воді, щоб тепло в домі було, щоб газ, нафта та інше було, щоб було вранці і ввечері щось перекусити, поїсти, одягнутися у щось, якщо ви цього хочете (це теж варіант), тоді зуби стиснули і вперед, робіть те, що я вам кажу", - сказав він.
Говорячи про майбутні вибори у 2024 році, Лукашенко заявив, що вони мають відбутися за новими правилами і не будуть легкими.
Зокрема, за його словами, потрібно готуватися "протидіяти спробам дезорганізації виборів".
Будь ласка, зачекайте...
с понедельника 17 октября власть в Беларуси перешла к "серым" полковникам. "Серым", так как кроме кремлёвцев их никто не выбирал. "Серые" полковники влезли в экраны и стали демонстрировать российскую армию, входящую в Беларусь. Заявили, вошло ещё 9 тыс. российских солдат, но не стоит верить этой цифре. Некто Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества, в тот день заявил, можно нанести "превентивный удар" по Вильнюсу, так как там живёт оппозиционное правительство Светланы Тихановской, которое готовит нападение и свержение всеми любимого Александра Григорьевича. По статусу такие заявления может делать только лукашенко и он же должен был лично встречать входящую армию РФ и давать объяснение белорусам в цифрах, сколько её вошло и нафига это им.
Но так как во всём этом военные обошлись без него, то можно уверенно говорить, что с понедельника власть у "серых" полковников, а лукашенко под негласным арестом у них и спецслужб РФ, и за рубеж может выезжать только в Абхазию. По этой причине его интервью в Астане действительно можно назвать последним политическим писком. Лукашенко ещё будут извлекать из-под ареста в торжественных случаях для показа публике, но всё это уже не имеет значения. Кремлёвские "чекисты" решили свои проблемы с хитрым белорусским "колхозником" вполне традиционно - они его арестовали и отправили в бессрочную отсидку без права переписки.
Лукашенко попытался пискнуть в Астане и потребовать переговоров с США о ядерном разоружении Беларуси, но это лишь убедило "чекистов" в том, что "колхознику" пора уже в изоляцию, иначе он опять выкинет какой-нибудь "многовекторный" финт и попросит принять Беларусь в НАТО. Вероятно, его вскоре отправят для лучшей сохранности в Абхазию или ещё куда-то, и он будет работать президентом на удалении. Теперь у Беларуси есть уже два президента, одинаково работающих на удалении через Интернет, но статус Тихановской явно выше.
Дёргания и писки лукашенко в Астане были вызваны тем, что он, наконец, понял - Москва с ним или без него, но намерена вновь начать боевые действия с территории Беларуси и на этот раз не только против Украины, но также Литвы и Польши. Если всё пойдёт по её плану, то и против Латвии и Эстонии, которых оставляют на "второе блюдо".
А якщо не лукашенку, то революція?
руSSкій ґауляйтер лукашеску чи руZZкій фельдмаршал ка-Дирофф??
і взагалі, що це за маячня з виборами-24: хіба у білорусів Є вибір....??
Янукович почав квакати - мов здавайтеся - комент на цензорі "ШАНОВНІ, ДО КОГО ВІН ЗВЕРТАЄТЬСЯ?"
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
*
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
*
- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
А главно то что режим Лукашенка не может выплачивать долги. Это значит что Белорусь беднеет а Лукашенко ничего не может сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=gmrqstRs4Zw
Пастух наказкував, що не хоче щоб дуже больно зарізали баранів...!!!
Він їх буде стригти тихенько, а вони зобовязані будуть тихенько мовчати і виконувати все що він говорить і наказує...!!!
Це напевно, якийсь новий вид сексуально-насильницького психологічного розладу мізків у бульбашного фюрера....вас і ваших дітей будуть тихенько гвалтувати і вбивати, а ви барани не галасуйте і не звертайте на це увагу і усе буде за взаємною згодою при замовчуванні...!!!