Понад 4500 справ за фактом держзради та колаборантства відкрила прокуратура з початку 2022 року. ІНФОГРАФІКА

За 2022 рік Офіс Генпрокурора відкрив понад 4500 проваджень за статтями "державна зрада" та "колабораційна діяльність". Проте лише 11% з них передано до суду.

Про це повідомив Рух "ЧЕСНО" з посиланням на відповідь Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше справ по державній зраді було відкрито в перші місяці повномасштабного вторгнення — березень та квітень. Загалом за січень — вересень 2022 року відкрили 1832 справи, з них 193 передано до суду. По колабораційній діяльності відкрито 2757 справ, 316 передано до суду, - йдеться в повідомленні.

Проте невідомо, скільки справ вже розглянуто у судах. За інформацією Державної судової адміністрації України статистичні дані будуть лише за підсумками року.

"Наша організація веде Реєстр держZрадників. Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й відстежувати судові процеси. Винні мають бути покарані. Після перемоги маємо зробити все, щоб держзрадники й колаборанти не отримали представницькі мандати у місцевих радах, Верховній Раді чи державні посади. Ми бачимо, що піки реєстрації проваджень припали на 2014 та 2022 роки — це початок тимчасової окупації українського Криму та початок повномасштабної війни на території України. Разом з тим ми бачимо, що до суду доходить не так багато справ", — наголошує Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО.









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