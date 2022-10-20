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Син голови Красноградської РДА Войтенко, який на "Майбаху" їздив у Монако, привіз замість гуманітарки сумки Луї Віттон, - Ткач

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Син голови Красноградської РДА, що на Харківщини, Олександр Войтенко під час проходження митниці оформлював сумки Луї Віттон, хоча напередодні запевняв, що їздив у Монако по гуманітарну допомогу.

Про це у Facebook повдіомив журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Є новини про сина голови района, який поїхав "за гуманітаркою" на останньому майбаху в Монте-Карло. Ви не повірите. 12.09 на КПП Тисобеч (угорська сторона кордону з Україною) митники, кажуть, звернули увагу на чоловіка на новому майбаху, який оформлював такс фрі на речі на десятки тисяч доларів і сфотографували на пам‘ятать. Сумки Луі Віттон та інші конче необхідні речі для військових.

На фото не видно якого саме бренду плитоноска. Вже на українській стороні на КПП Вілок, кажуть митники, Олександр Войтенко речі не розмитнював, завіз як свої. Вчора митники почитали новини і впізнали того самого "модника", який стверджує, що "їздив за гуманітарною допомогою для батальйону" і передали фото", - розповів Ткач.

Раніше повідомлялось, що син голови Красноградської РДА, що на Харківщини, Олександр Войтенко виявився фігурантом розслідування ЗМІ "Батальон Монако 2". Його Mercedes-Maybach було помічено в Монако, але Войтенко стверджує, що перебуває в Україні, а за кордон з’їздив лише раз, по  гуманітарну допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Монако"-2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі. ВIДЕО

Син голови Красноградської РДА Войтенко, який на Майбаху їздив у Монако, привіз замість гуманітарки сумки Луї Віттон, - Ткач 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Чувак кацапським самицям віз гуманітарку, бо вони ж не можуть вже купити сумки Луі Вітон.
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20.10.2022 14:19
+24
Ображають хлопчика злі журналюги.
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20.10.2022 14:20
+19
--Ето сироты!--тяжолое наследие киевского режима!
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20.10.2022 14:22
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Чувак кацапським самицям віз гуманітарку, бо вони ж не можуть вже купити сумки Луі Вітон.
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20.10.2022 14:19 Відповісти
Ображають хлопчика злі журналюги.
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20.10.2022 14:20 Відповісти
У цих жлобів навіть смаку немає. Як казав Митець «кожане пальто, надіте зверху на кожаний піджак»
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20.10.2022 14:29 Відповісти
Входить Нєзнайка, бєлокурий супермен-вікінг, одєтий в кожаноє пальто, надєтоє на кожаний піджак. На руках у Нєзнайкі золоті гайки. З усіх карманів стирчать пачки грошей.

Мальвіна (сама до себе):
- Ето піз*єц.
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20.10.2022 16:30 Відповісти
Оце козацюра : туди-сюди в Монако і лише пару сумок ?
Видно його шкура не давала без отого "фєтіша" .
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20.10.2022 14:20 Відповісти
так все сошлось)))
батальон Монако...и "гуманитарка" монакская )))) и вез из Монако сумки для самок-шМонаток ))))
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20.10.2022 14:22 Відповісти
А Я думку гадаю що це орки у різні боки розбігаються, це батальон монако s луї вітон гламурно атакують бутіки Австрії.
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20.10.2022 14:34 Відповісти
--Ето сироты!--тяжолое наследие киевского режима!
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20.10.2022 14:22 Відповісти
Гниди, вони і в Монако гниди !!!
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20.10.2022 14:23 Відповісти
Ето ви завідоваєтє!
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20.10.2022 14:24 Відповісти
і що татко ще на посаді Майбахи заробляє?
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20.10.2022 14:24 Відповісти
так! торгує навозом
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20.10.2022 14:43 Відповісти
The perfect example of traitor. Has anybody set his Maybach on fire yet? Just to make a point.
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20.10.2022 14:30 Відповісти
І ця гніда - всього лише синочок голови району...тобто - чинуші далеко не найвищого рангу...корупція коли-небуть зжере Україну, якщо з цими гнідами не покінчити...
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20.10.2022 14:37 Відповісти
Уявляю як в сільгоспгосподарстві коров вигулють с сумками Луї Віттон.
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20.10.2022 14:38 Відповісти
Я бы сказал, что это бюстгалтеры-плитоноски. Но кто знает, шо сие значит...Вообще могли бы еще месячишко-другой подождать с новостью. Зимой контраст был бы виден более отчетливо.
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20.10.2022 14:39 Відповісти
І ніхто не звернув увагу на такий незручний факт - на якій законній підставі цей кабєль призовного віку виїхав за межі України? Шо знову не на часі критикувати діючу владу?
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20.10.2022 14:42 Відповісти
В цій країні всі мажори мають право на перетин кордону під час війни.
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20.10.2022 15:35 Відповісти
Пора припиняти толерастію до " монако" та вати і діяти ножиками бо буде ще більша
біда.
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20.10.2022 14:42 Відповісти
а захід наблюдає і робить висновки....
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20.10.2022 14:42 Відповісти
Захід таки більше за твоєю па рашею "наблюдає", Элено!
Незрівнянно більше!
😁
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20.10.2022 15:20 Відповісти
ти переляку чи з перепою таке несеш?
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20.10.2022 15:26 Відповісти
Вот они истенные сыны Отечества, элита ***.
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20.10.2022 14:45 Відповісти
а у вас не такие - беня, боголюбов, пинчук, косюк, корбан, фельдман... ?
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20.10.2022 15:58 Відповісти
Коммент соответствует дебильному нику. Но я отвечу, они все граждани Украны так что ... звыняйтэ
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20.10.2022 16:14 Відповісти
Що й треба було довести
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20.10.2022 14:45 Відповісти
А Зеленський знає?
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20.10.2022 14:52 Відповісти
НЕТ СЛОВ...... Война, люди гибнут в Стране беда...а эти все ублюдки наслаждаться жизнью! Люди по копейки собирают для армии, а эти? Катаются куда хотят и где хотят...Разворовали страну! Нужно всё вернуть обратно
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20.10.2022 14:53 Відповісти
Іпаний сором... ***, це синок ******* з портового села!!!! Я уявляю що творят мажори з великих промислових міст. Кому війна-а правлячому бидлу мама рідна!
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20.10.2022 15:02 Відповісти
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20.10.2022 15:11 Відповісти
Брешуть людям в очі, як партія регіонів!
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20.10.2022 15:25 Відповісти
а що підарам платити мито вже слабо чи невольно. який ***** митник оглядав ***** його длять на передову разом з цим гавном москальським
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20.10.2022 15:28 Відповісти
Вдягнути йому ту сумку на голову замість каски і на передок послати - прозріє скотина
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20.10.2022 15:49 Відповісти
Скільки ще цього бидла є в Україні.
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20.10.2022 16:31 Відповісти
Це він гуманітарку, для зе-депутатів.
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20.10.2022 16:49 Відповісти
Відносно виїзду студентів на навчання - суцільна заборона. Відносно виїзду мажорів на майбахах - зелене світло від зеленої влади
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20.10.2022 18:25 Відповісти
Якщо зрізати у майбаха кришу, якого калібру пушку можна змонтувати?
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20.10.2022 23:43 Відповісти
 
 