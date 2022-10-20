Син голови Красноградської РДА Войтенко, який на "Майбаху" їздив у Монако, привіз замість гуманітарки сумки Луї Віттон, - Ткач

Син голови Красноградської РДА, що на Харківщини, Олександр Войтенко під час проходження митниці оформлював сумки Луї Віттон, хоча напередодні запевняв, що їздив у Монако по гуманітарну допомогу.

Про це у Facebook повдіомив журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Є новини про сина голови района, який поїхав "за гуманітаркою" на останньому майбаху в Монте-Карло. Ви не повірите. 12.09 на КПП Тисобеч (угорська сторона кордону з Україною) митники, кажуть, звернули увагу на чоловіка на новому майбаху, який оформлював такс фрі на речі на десятки тисяч доларів і сфотографували на пам‘ятать. Сумки Луі Віттон та інші конче необхідні речі для військових.

На фото не видно якого саме бренду плитоноска. Вже на українській стороні на КПП Вілок, кажуть митники, Олександр Войтенко речі не розмитнював, завіз як свої. Вчора митники почитали новини і впізнали того самого "модника", який стверджує, що "їздив за гуманітарною допомогою для батальйону" і передали фото", - розповів Ткач.

Раніше повідомлялось, що син голови Красноградської РДА, що на Харківщини, Олександр Войтенко виявився фігурантом розслідування ЗМІ "Батальон Монако 2". Його Mercedes-Maybach було помічено в Монако, але Войтенко стверджує, що перебуває в Україні, а за кордон з’їздив лише раз, по гуманітарну допомогу.

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