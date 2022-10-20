Зеленський та Штайнмаєр провели телефонну розмову: "Вдячний Німеччині за першу систему ППО IRIS"
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Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Предметна і продуктивна розмова з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вдячний Німеччині за першу систему ППО IRIS – маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно! Цінуємо готовність Німеччини допомогти подолати наслідки російського ракетного терору", - розповів Зеленський.
За словами глави держави, готується візит Президента Німеччини до України.
Раніше, за даними Bild, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України.
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А канал, который только и хвалит нынешнего брежнева, принадлежит угадайте кому?
За с300пс могу сказать, что мой друг в феврале пошёл учиться, месяц теории, а потом офицером наведения, вторым номером. В сентябре только на первое боевое заступил, до этого просто в боевых условиях набирался опыта. Вот как заступил, наши и поперли на Юге)) шучу, суть в том, что тут палка о двух концах: раньше 5 лет учили на бумаге всему, а сейчас несколько месяцев учат в реальных условиях только тому, что нужно при текущих типах поведения воздушных целей.
Курсанты постоянно летали. Матчасть практически не учили, так как при сбитии они вертолет под огнем не починят никогда. Вот вам и экономия времени, а не имитация учебы как при совке.
Ты же уже здесь клоун.
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Група зовнішнього моніторингу tZE inform. 16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины.
Все что есть о нем в открытом доступе мы повторять не будем. Напишем то, чего там нет. Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается. Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере. Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Информация проверена. Подтверждения получены.